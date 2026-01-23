¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¤òÆ³Æþ³ô¼çÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¶¯²½¡¦³ô¼ç´ÉÍý£Ä£Ø¤ÎÂ¥¿Ê¤Ø
¡¡Åê»ñ²È¤È¾å¾ì´ë¶È¤ò·ë¤ÖIR»Ù±ç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ùËÜ ¸÷À¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥¦¥£¥ë¥º¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È³ô¼ç¾ðÊó¤ÎÅÅ»Ò²½¥µー¥Ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼ç´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤ò¡¢¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¦¿Ü ¹¯Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¡×) ¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯12·îËö°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯12·îËöÆü¤ÎÅö¼Ò³ô¼çÌ¾Êí¤ËµÏ¿¤Þ¤¿¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤¿1,000 ³ô°Ê¾åÊÝÍ¤Î³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤ÎÌÜÅª
£±. ¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼çÍÍ¤Ø¤Î´Ô¸µ
£². ¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼çÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¶¯²½¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼ç´ÉÍý¤ÎDX¤ÎÂ¥¿Ê
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉôÆ³Æþ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë³ô¼ç¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢³ô¼çÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢³ô¼çÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢PR¾ðÊó¡¦IR¾ðÊó¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³ô¼ç´ÉÍý¤òÅÅ»Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤Ê»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë´ØÄÌ¤Ø¤Î¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë³ô¼çÍÍ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼çÍÍ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤ä¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥°¥ë¥á¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ä°ûÎÁÎà¡¢ÌÃ¼ò¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢Áª¤Ù¤ëÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢5,000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉôÆ³Æþ´ë¶È¤ÎÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹ç»»²ÄÇ½¤Ê¶¦ÄÌ³ô¼çÍ¥ÂÔ¥³¥¤¥ó¡ØWILLsCoin¡Ù¤Ë¤â¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ç»»¤·¤¿¡ØWILLsCoin¡Ù¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉôPORTAL¡×¡Êhttps://portal.premium-yutaiclub.jp/ ¡Ë¤Ë¤Æ½ÉÇñ¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¹âµé¥ï¥¤¥óÅù¤Î¤è¤êÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÍ¥ÂÔÉÊ¤È¤Î¸ò´¹¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://premium-yutaiclub.satori.site/furusato ¡Ë
¡Ú¿ÊÄè¾ò·ï¡Û2026Ç¯12·îËö°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯12·îËöÆü¤ÎÅö¼Ò³ô¼çÌ¾Êí¤ËµÏ¿¤Þ¤¿¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤¿ 1,000³ô°Ê¾åÊÝÍ¤Î³ô¼çÍÍ¤È¤·¤ÆµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡ÊÃí¡Ë
¡Ö¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¸ú´ü´Ö¡Ê£±Ç¯´Ö¡Ë¤ò
Ä¶¤¨¤Æ¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·«¤ê±Û¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¾¦ÉÊ¡Û
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌÃÉÊ¡¦Èþ¿©¡¦¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢Ìó5,000¼ïÎà¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤ß¡É¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ã»³²ì¡ä¥È¥é¥Õ¥°»°Ëæ¥»¥Ã¥È Ìó3～4¿ÍÁ°¡¡¡¡
¡Î13,200¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ï
¹ñ»º¤ÎÍÜ¿£¥È¥é¥Õ¥°¤ò»É¿È¤È¤Á¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¿Í¤¬À¹ÉÕ¤±¤¿¤ª»É¿È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤êÆé¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÄ´Íý¤·¤ª¤êÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡º¤Î»¨¿æ¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ð¥ë¥ß¥åー¥À ¥¶¡¦¥Èー¥¹¥¿ー ¥×¥í ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Î39,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ï
¥×¥í¤Î²ÐÆþ¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Èー¥¹¥¿ー¡£
¥Ð¥ë¥ß¥åー¥À¤À¤±¤Î¥¹¥Áー¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È²¹ÅÙÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢É½ÌÌ¤Ï¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ËÍÒ¤«¤é½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â¤Î°ì»®¤¬¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÆÂôµí²«ÌÚ ¶äºÂÅ¹ ²«ÌÚºÇ¹â¥é¥ó¥¯ Í¥ÂÔ»Íµ¨²ñÀÊ ¥Ú¥¢¿©»ö·ô
¡Î60,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ï
ÁÏ¶È100Ç¯¤ÎÊÆÂôµí¼è°·¹âNo.1¤Î¡ÖÊÆÂôµí²«ÌÚ¡×¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÊÆÂôµíÀìÌçÅ¹¡£
¡ÖÊÆÂôµí¤¬¼çÌò¤Î»ê¹â¤Î²ñÀÊÎÁÍý¡×¤ò»Íµ¨ºÌ¤ë¿©ºà¤È¶¦¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼çÍÍ¸ÂÄê¤ÎÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥µ¥¤¥È¸ø³«¤Ï2026Ç¯6·îÃæ½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://segue-g.premium-yutaiclub.jp/ ¡Ë
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥éµÚ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ë·¸¤ëÀß·×¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ä´ºº¡¦¿ÇÃÇ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î´Æ»ëÊ¬ÀÏ¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êhttps://segue-g.jp ¡Ë
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥º(±ÑÌ¾¡§WILLs Inc.)¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤Ù600¼Ò¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë¡¢¹ñÆâ³°µ¡´ØÅê»ñ²ÈµÚ¤Ó¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡Êhttps://portal.premium-yutaiclub.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔ¶¦ÄÌ¥³¥¤¥ó¡ÊWILLsCoin¡Ë¤ÈÅÅ»ÒµÄ·è¸¢¹Ô»È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊWILLsVote¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤È¾å¾ì´ë¶È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î´ë¶È²ÁÃÍºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://www.wills-net.co.jp/ ¡Ë
*1¡§2024Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ ¡Ê ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÁ´ÂÎ¤Î¹ç·×¸ò´¹¡¦¼è°ú¿ô ¡Ë
*2¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉôPORTAL ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô
*3¡§ÅÐÏ¿³ô¼ç¿ô¡¢Æ³Æþ´ë¶È¿ô¤Ï2025 Ç¯8·î1Æü»þÅÀ¤Î¿ôÃÍ
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥º¤ÎIR»Ù±ç»ö¶È