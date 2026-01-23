¡Ú²£ÉÍ¹âÅç²°¡Û¥Ç¥ÑÃÏ²¼¡Ø¥¹¥¦¥£ー¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ë¿·¥·¥ç¥Ã¥×¤¬OPEN¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÂ¿ºÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡ª
¢£1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²£ÉÍ¹âÅç²°¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¡Foodies' Port2 ¥¹¥¦¥£ー¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥Ùー¥«¥êー¥¹¥¯¥¨¥¢
£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ²¼1³¬¡¡Foodies¡Ç Port2¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÅê¼ê¤Î»°¥Ä´ÖÂîÌé»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Î»°¥Ä´ÖÇÀ±à¡Ï¡¢Ä¹¤¯ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Î¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¡Ï¤Ë¤è¤ë¥Ùー¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Î¥Õ¥í¥à¥Ùー¥«¥êー¡Ï¡£¤½¤ì¤¾¤ìËÜÅ¹°Ê³°¤Ç¤Ï¾ïÀßÅ¹ÊÞ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤À¤±¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òºî¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÈ¯¾Í¤Î¥¢ー¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡Î¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¡Ï ¤Ï¡¢°ìÎ³Ã±°Ì¤Ç¥¼¥êー¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¡¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡× ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÇä¾ì¤Ø¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥ªー¥×¥ó¡Û
¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÅê¼ê¤¬ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æºî¤ëçõ¡Î»°¥Ä´ÖÇÀ±à¡Ï
¢£ÃÏ²¼1³¬¡¡Foodies' Port2 ¥¹¥¦¥£ー¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È
¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÅê¼ê¤Î»°¥Ä´ÖÂîÌé»á¤¬ÃÏ¸µ²£ÉÍ¡¦Àô¶è¤Ç±Ä¤à¡Î»°¥Ä´ÖÇÀ±à¡Ï¤Î¾ïÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£
°ì¤«¤éÇÀ¶È¤ò³Ø¤Ó¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î°¦¾ð¤ò¤³¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤âÂ¿ºÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ¹âÅç²°¸ÂÄê¡¦¿·È¯Çä¡Û¤â¤Á¤Ã¤È¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¥½¥Õ¥È¡Ê1¸Ä¡Ë¡¡
¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë1,620±ß¡¿¡Ê¥¤ー¥È¥¤¥ó¡Ë1,650±ß
²£ÉÍÀô¶è»º¤Îº£Ä«ºÎ¤ì´°½Ï¤¤¤Á¤´¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¤ªÌß¡¢Ç»¸ü¥½¥Õ¥È¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë°ïÉÊ°ìÉÊ¡£ÇÀ²È¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢Á¯ÅÙÈ´·²¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó¡Û
²£ÉÍ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ùー¥«¥êー¡Î¥Õ¥í¥à¥Ùー¥«¥êー¡Ï
¢£ÃÏ²¼1³¬¡¡Foodies' Port2 ¥Ùー¥«¥êー¥¹¥¯¥¨¥¢
ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Î¹ÁÆî¶è´Ý»³Âæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¡Ï¤Î»ÐËåÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢·Ð¸³¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ2025Ç¯12·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Ùー¥«¥êーÀìÌçÅ¹¡Î¥Õ¥í¥à¥Ùー¥«¥êー¡Ï¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö±ö¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ùー¥°¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¾¦ÉÊ¤âÂ·¤¨¥Ùー¥«¥êー¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ¹âÅç²°¸ÂÄê¡¦¿·È¯Çä¡Û
¥¯¥í¥Ã¥Õ¥ë¡Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¡¦1¸Ä¡Ë324±ß
¡Ú¿·È¯Çä¡Û¥¯¥í¥Ã¥Õ¥ë¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦£±¸Ä¡Ë³Æ324±ß
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Î¾Æ¤ÌÜ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¿·´¶³Ð¥Õー¥É¡Ö¥¯¥í¥Ã¥Õ¥ë¡×¡££³¼ïÎà¤Î¾®ÇþÊ´¤ÈÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤òÃúÇ«¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤ò¡¢º½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¡£³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥×¥ìー¥óÌ£¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡Û
¡ÎPAPABUBBLE¡Ï
¢£ÃÏ²¼1³¬¡¡Foodies' Port2 ¥¹¥¦¥£ー¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÀ¤³¦30ÅÔ»Ô¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢ー¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡ÎPAPABUBBLE¡Ï¡£Çä¾ì¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¿·¤¿¤Ë°ìÎ³¤º¤Ä¥¼¥êー¤òÁª¤Ù¤ë¡Ö¥¼¥êー¥¹¥Æー¥¸¡× ¤ò¿·Àß¡£Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ¹âÅç²°¸ÂÄê¡¦¿·È¯Çä¡Û
¥Ð¥é·¿¥Ð¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¡Ê1¸Ä¡Ë¡¡³Æ200±ß
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹âÅç²°¤Î¥Ð¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥ß¥¼¥êー¤ò3¿§¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î¥¼¥êー¥¹¥Æー¥¸¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤Ë1Î³¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥é¤ÇÂ·¤¨¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§²£ÉÍ¹âÅç²°¡ÊÂåÉ½¡Ë045-311-5111