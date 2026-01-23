¡È¿¼¤¯Â©¤òµÛ¤¦¤Û¤É¡¢À¤³¦¤ÏÀÅ¤Þ¤ë¡É ¥è¥¬¡õâÔÁÛ¤Î¤¿¤á¤Î¥Òー¥ê¥ó¥°¥µ¥¦¥ó¥É¡ØDeep Yoga Breathing¡ÙÇÛ¿®³«»Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢

¿¼¤¤¸ÆµÛ¤¬¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤ë¡£
¥è¥¬¤ÈâÔÁÛ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Òー¥ê¥ó¥°²»³Ú¡£


¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSugar Candy¡×¤«¤é¡¢Sugar Candy¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDeep Yoga Breathing - Inner Peace Sounds¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



Sugar Candy / Deep Yoga Breathing - Inner Peace Sounds

¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¼¤¯Â©¤òµÛ¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Ê°Õ¼±¤ÎÃæ¿´¤Ø¡£


¡ØDeep Yoga Breathing - Inner Peace Sounds¡Ù¤Ï¡¢


¥è¥¬¤Î¸ÆµÛË¡¡ÊPranayama¡Ë¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë ¡ÈÆâÂ¦¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¹­¤²¤ë´¶³Ð¡É ¤ò²»¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£



¥¦¥¸¥ã¥¤¤ÎÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤Ç¡¢


¥Êー¥Ç¥£¤ÎÎ®¤ì¤¬À°¤¦¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤À¥ì¥¤¥äー¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢


¿´¿È¤¬¼«Á³¤ÈÀÅ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£



¥è¥¬¤ÎºÇ½é¤Î¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¡¢


âÔÁÛ¤ËÄÀ¤ß¹þ¤àÁ°¤ÎÀÅ¤«¤Ê½àÈ÷¤Ë¤â¡¢


°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¿´Çï¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÍî¤È¤·¤¿¤¤½Ö´Ö¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¡£



¿¼¤¤¸ÆµÛ¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¤¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë...


¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³Î¤«¤Ê´¶³Ð¤ò¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯ËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£




ºîÉÊ¾ÜºÙ


▶https://www.sugarcandy.jp/release/sugar-candy/scdd-1818


¥¿¥¤¥È¥ë¡§Deep Yoga Breathing - Inner Peace Sounds


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Sugar Candy


ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î23Æü


¥ìー¥Ù¥ë¡§Sugar Candy


YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/EDVdoujI45


ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/p1G4QINb21




¼ýÏ¿¶Ê


01 Pranayama Drift


02 Calm Asana Alignment


03 Vinyasa of Still Air


04 Inner Prana Circulation


05 Sacred Breath Resonance


06 Silent Ujjayi Waves


07 Mantra of Gentle Focus


08 Deep Soma Breathing Flow


09 Tranquil Nadi Pathway


10 Brahmana Breath Expansion



¡ãSugar Candy¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë



Sugar Candy

Ìþ¤ä¤·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿§¡¹¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¡£


POPS¡¢¥«¥Õ¥§¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¥Ï¥ï¥¤·Ï²»³Ú¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥è¥¬¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌþ¤ä¤·¤Î²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£



³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È16Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À­¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£



²ñ¼Ò³µÍ×


¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢


½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F


ÀßÎ© ¡§ 2009Ç¯6·î29Æü


ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à


³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ https://croix.asia/


RELAX WORLD(R) BRAND



RELAX WORLD¤Ï¡¢¡Ö²»¡×¡Ö±ÇÁü¡×¡Ö¹á¤ê¡×¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢


ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥Ç¥¸¥¿¥ëÝôÍá¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥Òー¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£



Ìþ¤ä¤·¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÂÎ¸³¡Ê¹âÀººÙ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë


RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX


¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤«¤é¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¡É¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1Æü¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È


²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ÖRELAX WORLD MUSIC¡×


¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤Î¤¿¤á¤Ë Ìþ¤ä¤·¤ÈÌ²¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥¢


EC¥µ¥¤¥È¡ÖRELAX WORLD¡×


¡ÖÀ¤³¦¤ÎâÔÁÛ¤ÈÌ²¤ê¤òÊÑ¤¨¤ë¡×RELAX WORLD¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È


RELAX WORLD ¹­ÊóÉô X


»ä¤¿¤Á¥¯¥í¥¢¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î´Æ½¤¥³¥é¥Ü²»³Ú¡¢²»¸»¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤áÌþ¤ä¤·¤Î¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤«¤éÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£