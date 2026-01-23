¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¤¬ÄÉ¤¤É÷¡¢µ°Æ»ÍÏÀÜµ¡»Ô¾ì¤ÏÇ¯Î¨2.6%À®Ä¹¤Ç2031Ç¯0.925²¯¥É¥ë¤Ø
¥ìー¥ë¤ÎÏ¢Â³À¤¬Å´Æ»ÉÊ¼Á¤ò·è¤á¤ë»þÂå¤Ë
µ°Æ»ÍÏÀÜµ¡¤Ï¡¢Å´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îº¬´´¤òÃ´¤¦ÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®Å´Æ»¤äÅÔ»ÔÅ´Æ»¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ìー¥ëÀÜ¹çÉô¤Î³ê¤é¤«¤µ¤È¶¯ÅÙ¤¬Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô°ÂÁ´¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁû²»ÂÐºö¤äÊÝ¼é¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤Þ¤ÇÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢ÍÏÀÜµ¡¤ÎÀÇ½¤Ë¤Ï¹â²¹À©¸æ¤ÎÀºÅÙ¡¢²Ã°µÎÏ¤Î¶Ñ°ìÀ¡¢¸½¾ìÅ¸³«¤Îµ¡Æ°À¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡ÖÃ»»þ´Ö¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤ÊÀÜ¹çºî¶È¡×¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼êÆ°Áàºî¤«¤é¼«Æ°À©¸æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þー¥ÈÍÏÀÜµ¡¤Ø¤È¿Ê²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Å´Æ»¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë·Á¤Çµ»½Ñ³×¿·¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦µ°Æ»ÍÏÀÜµ¡»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/564619/railway-welding-machine¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬2.6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëµ°Æ»ÍÏÀÜµ¡»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï0.925²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿·Àþ·úÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÀßÏ©Àþ¤Î±äÌ¿Êä½¤¥Ëー¥º¤¬½ÅÁØÅª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Ï¢Â³ÍÏÀÜµ°Æ»¡ÊCWR¡Ë¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢Å´Æ»±¿¹Ô¤Î¸úÎ¨À¤È°ÂÁ´À¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ü¹©¤òÃ´¤¦ÍÏÀÜµ¡¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Æ¥ë¥ß¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÊý¼°¤´¤È¤ËÅ¬ºàÅ¬½ê¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÍÑµ¡¤Î¼ûÍ×¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ¯ºö¡¢¼çÍ×Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡¢½Åµ¡¥áー¥«ー¤Î»ö¶ÈºÆÊÔ¤Ê¤É¤¬Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. µ°Æ»ÍÏÀÜµ¡À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤Îµ°Æ»ÍÏÀÜµ¡»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×15´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ°Æ»ÍÏÀÜµ¡¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Chengdu Aigre Technology¡¢Holland¡¢Plasser &Theurer¡¢Schlatter Group¡¢KZESO¡¢CRRC Qishuyan Institute¡¢Contrail Machinery¡¢Progress Rail (Caterpillar)¡¢CJSC Pskovelektrosvar¡¢BAIDIN GmbH¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó77.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À½ÉÊÎÏ¤È»Ü¹©»Ù±çÎÏ¤ÎÅý¹ç¤¬¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò·è¤á¤ë
º£¸å¡¢µ°Æ»ÍÏÀÜµ¡»Ô¾ì¤ÇÃæÄ¹´üÅª¤ËÍ¥°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¡´ïÀÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ü¹©¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Î»Ù±çÎÏ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ³Æþ¤«¤éÊÝ¼é¡¢»Ü¹©¶µ°é¡¢¸½¾ìÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤òÊñ³ç¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸½¾ì¤Ç¤ÎÃÊ¼è¤ê¤äºî¶È°÷¤Î½ÏÎýÅÙ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£²ÄÈÂÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ä¡¢¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿ÍÏÀÜ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀÜ¹çÉÊ¼Á¤Î¼«Æ°¿ÇÃÇ¤Ê¤É¡¢À½ÉÊÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸½¾ì±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬É¾²Á´ð½à¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏÃ±°ìÀ½ÉÊ¤ÎÇ¼Æþ¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦ÊÝ¼é·ÀÌó¡¦Ä¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¡ÖÍÏÀÜ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤¬´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸°¤ò°®¤ë¡£
¹ñºÝÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸½ÃÏºÇÅ¬²½ÀïÎ¬¤¬À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
µ°Æ»ÍÏÀÜµ¡¤Î¼ûÍ×¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢ÆîÊÆ¤Ê¤É¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÏµ¬³Ê¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡×¡ÖÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡×¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¶µ°é»Ù±çÂÎÀ©¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÆÃ²½·¿¤Îµ»½ÑÅ¸³«¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤ËÅ´Æ»·úÀß¤¬¹ñºö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢µ¡´ïÄ´Ã£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤âÉ¾²Á´ð½à¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¡¢µòÅÀÅ¸³«¡¦ÉôÉÊ¶¡µë¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿´ë¶È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
