À¤³¦ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì2026-2032¡§´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢Çä¾å¿ä°Ü¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¡ª
ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡¤Ï¡¢±à·Ý¤ä¼ÇÀ¸´ÉÍý¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹©¶ñ¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢ÏÑ¶Ê¤·¤¿¶îÆ°¥·¥ã¥Õ¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¶ñÁ´ÂÎ¤Î»ÑÀª¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹©¶ñ¤Îºî¶ÈÉôÊ¬¡ÊÄÌ¾ï¤Ï´¢¿Ï¤Þ¤¿¤Ï¥È¥ê¥Þー¥é¥¤¥ó¡Ë¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
YH Research¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤ËÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃæ´üÅª¤Ë¤Ï¡¢2032Ç¯¤ËÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ØÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤¿CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ïµ»½Ñ³×¿·¡¢ÍÑÅÓ³ÈÂç¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊ¬Ìî¡¢¼çÍ×´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹À¤ä¶¥Áè´Ä¶¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§Electric Powered¡¢ Pneumatic
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ëÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤äÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤òÆÃÄê¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤äÃíÌÜÊ¬Ìî¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§Residential¡¢ Commercial
»º¶ÈÍÑÅÓ¤äºÇ½ª»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë¡¢ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ³Æþ¾õ¶·¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÅª¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤ä²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§ECHO¡¢ Craftsman¡¢ Husqvarna¡¢ MTD Products¡¢ John Deere¡¢ Honda¡¢ Toro¡¢ Morrison¡¢ STIHL¡¢ Makita¡¢ AL-KO¡¢ STIGA Spa¡¢ Ryobi¡¢ Bosch¡¢ Shindaiwa
ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¶¥Áè¹½Â¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
4. ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡§ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë´ð¤Å¤¯»Ô¾ìµ¡²ñ¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÌÀ¼¨¤·¡¢ÃÏ°èÀïÎ¬ºöÄê¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ²ÁÃÍ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÍ½Â¬¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ËÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤¹¤ëÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»Ô¾ìÍý²ò¤È°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹À¤Î²Ä»ë²½
²áµî¥Çー¥¿¡Ê2021-2025Ç¯¡Ë¤È¾ÍèÍ½Â¬¡Ê2026～2032Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¹½Â¤ÊÑ²½¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬ºöÄê¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥À¤³¦¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬Ê¬ÀÏ
ÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤äº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê2021-2026Ç¯¡Ë
3¡¥ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
ÆüËÜÏÑ¶Ê¼´Áð´¢¤êµ¡»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹Í×°ø¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ä³ÈÂç·×²è¤ÎÎ©°Æ¤ËÌòÎ©¤ÄÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021-2026Ç¯¡Ë
