À¤³¦¤Î·úÀßÍÑLiDAR´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¡§Çä¾å¹â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏÉ¾²Á2026-2032
ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯¹Ô¡ª
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë·úÀßÍÑLiDAR¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢·úÀßÍÑLiDAR»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡¢À½ÉÊ³µÍ×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ò¾ÜºÙ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¤ä²ÝÂê¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤âÊñ³çÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¤È¾ÃÈñÃÏ°è¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ä»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÁ´ÂÎÁü¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¿×Â®¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ô¾ì¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÀßÍÑLiDAR¤È¤Ï
·úÀßÍÑLiDAR¤Ï¡¢¥ìー¥¶ー¸÷¤òÈ¯¼Í¤·¡¢ÊªÂÎÉ½ÌÌ¤«¤éÈ¿¼Í¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤Î¹½Â¤Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âÀºÅÙ¤Ê3¼¡¸µÃÏ¿Þ¤ª¤è¤ÓÊªÍý´Ä¶¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·×²è¡¢Àß·×¡¢·úÀß¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉÊ¼Á¡¦·ç´Ù¸¡½Ð¡¢ÅÔ»Ô·×²è¡¢ÇÀÎÓ¶È¤Ê¤É¡¢·úÀßÊ¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿×Â®¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ç¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜÊó¹ð½ñ¤Î³èÍÑ¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡Ê1¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÇÄ°®¡§²áµî¥Çー¥¿¡Ê2021～2025Ç¯¡Ë¤È¾ÍèÍ½Â¬¡Ê2026～2032Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¹½Â¤ÊÑ²½¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä´ðÈ×¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏÊ¬ÀÏ¡§¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢·úÀßÍÑLiDAR»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè³Ê¶É¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë
¡Ê£³¡ËÆüËÜ»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÈÀïÎ¬ÅªÆ¶»¡¡§ÆüËÜ·úÀßÍÑLiDAR»Ô¾ì¤Î¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¿Ê½Ð¡¦³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÈÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë
¡Ê£´¡Ë¾ÃÈñÃÏ°è¼ûÍ×¹½Â¤Ê¬ÀÏ¡§À¤³¦¤Î¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¹½Â¤¡¦¾ÃÈñÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÁªÄê¤äÃÏ°èÊÌÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡ËÀ¸»ºÃÏ°è¶¡µë¾õ¶·Ê¬ÀÏ¡§·úÀßÍÑLiDAR¤Î¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¡µëÂÎ·Ï¡ÊÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡¦À¸»ºÎÌ¡¦À®Ä¹Î¨¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µë¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¡§¸¶ºàÎÁ¶¡µë¡¢À½Â¤¡¢Î®ÄÌ¡¢ÈÎÇä¤Ê¤É·úÀßÍÑLiDAR¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ìÂÐ±þÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÄó¸À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤´°ÆÆâ¡Û
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1317022/lidar-for-construction
¡Ú»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û
¥°¥íー¥Ð¥ë·úÀßÍÑLiDAR»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¡¢´ë¶È¥¿¥¤¥×¡¢ÃÏ°è¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¶¥Áè´Ä¶¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬Îà¡§UAV Lidar¡¢ Airborne Lidar¡¢ Terrestrial Lidar
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î·úÀßÍÑLiDAR»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¡¢À®Ä¹Î¨¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À½ÉÊÊ¬Ìî¤ä¹âÀ®Ä¹ÎÎ°è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2.ÍÑÅÓÊÌÊ¬Îà¡§Surveying and Mapping¡¢ Ecological Analysis¡¢ Elevation Modelling¡¢ Others
³Æ¶È³¦¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë·úÀßÍÑLiDAR»Ô¾ì¼ûÍ×¡¢ºÎÍÑ¾õ¶·¡¢¥·¥§¥¢¤ÎÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ÆÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
3.´ë¶ÈÊÌÊ¬Îà¡§Cepton¡¢ Continental¡¢ Faro Technologies¡¢ Ouster¡¢ Routescene¡¢ RedTail LiDAR Systems¡¢ Dielmo 3D¡¢ Westwood Professional Services¡¢ Candrone¡¢ Teledyne Technologies¡¢ Leica Geosystems¡¢ Flir Systems¡¢ Hexagon Geosystems¡¢ Trimble¡¢ Riegl¡¢ Sick
