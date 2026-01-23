¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¡§»º¶È¥Á¥§ー¥ó¡¢¹½Â¤Ê¬ÀÏ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê2026-2032¡Ë
¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¾ÍèÍ½Â¬¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡¢¤ª¤è¤Ó¶¥Áè´Ä¶¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¡¢ÃÏ°è¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é»Ô¾ì¤ò¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ»½Ñ¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¢»Ô¾ì»²Æþµ¡²ñ¤È¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Î¾ÃÈñ¡¦À¸»ºÆ°¸þ¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¹½Â¤¡¢¥³¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤È¤Ï
¿øÃÖ·¿»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤Ï¡¢¼«Æ°¼±ÊÌ¤È¥Çー¥¿¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÇÄêÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëRFIDÆÉ½ñ¤ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£ÁÒ¸Ë¤äÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î»º¶È´Ä¶¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊªÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¿¥°¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤È¥Çー¥¿½ñ¤¹þ¤ß¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿øÃÖ·¿»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼è¤êÂ®ÅÙ¤Î¹âÂ®À¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÍÆ°×¤ÊÅý¹çÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Û
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1316913/fixed-industrial-rfid-terminal
¡Ú»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û
¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Ï¡¢¡ÖÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÍÑÅÓÊ¬Ìî¡×¡Ö´ë¶È¡×¡ÖÃÏ°è¡×¤Î4¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹½Â¤Åª¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤È¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄêÎÌÅª¤«¤ÄÄêÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§ Standard Type¡¢ High Frequency Type
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ê¤É¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢º£¸å¤ÎÃíÌÜÊ¬Ìî¤äµ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§ Automobiles¡¢ Medical Equipment¡¢ Industrial Equipment¡¢ Others
»º¶ÈÍÑÅÓ¤äºÇ½ª»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¡¢»Ô¾ì¥Ëー¥º¡¢ÍøÍÑ·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë³ÈÂç²ÄÇ½À¤È²ÝÂê¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§ AXEM Technology¡¢ Kimaldi¡¢ Honeywell¡¢ DENSO WAVE¡¢ SUPOIN¡¢ Impinj¡¢ Datalogic¡¢ Zebra¡¢ Fieg Electronics¡¢ ThingMagic¡¢ TSL¡¢ ShenZhen VANCH Intelligent Technology¡¢ Shenzhen Sense Technology¡¢ Shenzhen Chuangfang Technology¡¢ Shenzhen Handheld-Wireless Technology
¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¹â¡¢¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤òÈæ³Ó¤·¡¢¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤ª¤è¤Ó´ë¶È¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡§ ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Îµ¬À©´Ä¶¡¢»Ô¾ìÀ®½ÏÅÙ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª±Æ¶Á¤äÃÏ°èÆÃÍ¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ²ÁÃÍ¡Û
¡Ê1¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹À¤Î²Ä»ë²½
2021Ç¯～2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤È¡¢2026Ç¯～2032Ç¯¤Î¾ÍèÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¹½Â¤ÊÑ²½¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¡¦Åê»ñÈ½ÃÇ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤ÎÇÄ°®
¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÏ´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤äº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë
¡Ê3¡ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡¢¤ª¤è¤Ó¶¥Áè´Ä¶¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¡¢ÃÏ°è¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é»Ô¾ì¤ò¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ»½Ñ¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¢»Ô¾ì»²Æþµ¡²ñ¤È¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Î¾ÃÈñ¡¦À¸»ºÆ°¸þ¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¹½Â¤¡¢¥³¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤È¤Ï
¿øÃÖ·¿»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤Ï¡¢¼«Æ°¼±ÊÌ¤È¥Çー¥¿¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÇÄêÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëRFIDÆÉ½ñ¤ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£ÁÒ¸Ë¤äÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î»º¶È´Ä¶¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊªÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¿¥°¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤È¥Çー¥¿½ñ¤¹þ¤ß¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿øÃÖ·¿»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼è¤êÂ®ÅÙ¤Î¹âÂ®À¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÍÆ°×¤ÊÅý¹çÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Û
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1316913/fixed-industrial-rfid-terminal
¡Ú»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û
¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Ï¡¢¡ÖÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÍÑÅÓÊ¬Ìî¡×¡Ö´ë¶È¡×¡ÖÃÏ°è¡×¤Î4¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹½Â¤Åª¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤È¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄêÎÌÅª¤«¤ÄÄêÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§ Standard Type¡¢ High Frequency Type
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ê¤É¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢º£¸å¤ÎÃíÌÜÊ¬Ìî¤äµ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§ Automobiles¡¢ Medical Equipment¡¢ Industrial Equipment¡¢ Others
»º¶ÈÍÑÅÓ¤äºÇ½ª»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¡¢»Ô¾ì¥Ëー¥º¡¢ÍøÍÑ·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë³ÈÂç²ÄÇ½À¤È²ÝÂê¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§ AXEM Technology¡¢ Kimaldi¡¢ Honeywell¡¢ DENSO WAVE¡¢ SUPOIN¡¢ Impinj¡¢ Datalogic¡¢ Zebra¡¢ Fieg Electronics¡¢ ThingMagic¡¢ TSL¡¢ ShenZhen VANCH Intelligent Technology¡¢ Shenzhen Sense Technology¡¢ Shenzhen Chuangfang Technology¡¢ Shenzhen Handheld-Wireless Technology
¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¹â¡¢¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤òÈæ³Ó¤·¡¢¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤ª¤è¤Ó´ë¶È¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡§ ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Îµ¬À©´Ä¶¡¢»Ô¾ìÀ®½ÏÅÙ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª±Æ¶Á¤äÃÏ°èÆÃÍ¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ²ÁÃÍ¡Û
¡Ê1¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹À¤Î²Ä»ë²½
2021Ç¯～2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤È¡¢2026Ç¯～2032Ç¯¤Î¾ÍèÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¹½Â¤ÊÑ²½¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¡¦Åê»ñÈ½ÃÇ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤ÎÇÄ°®
¸ÇÄê¼°»º¶ÈÍÑRFIDÃ¼Ëö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÏ´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤äº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë
¡Ê3¡ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È