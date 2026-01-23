¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
DIN¥ìー¥ë»º¶ÈÍÑ¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê´ÉÍý·¿¡¢Èó´ÉÍý·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î23Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDIN¥ìー¥ë»º¶ÈÍÑ¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢DIN¥ìー¥ë»º¶ÈÍÑ¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎDIN¥ìー¥ë»º¶ÈÍÑ¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë2072É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â·øÄ´¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï3054É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï5.8%¤È¤µ¤ì¡¢»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹»Ô¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤È³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯¿ÙÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ³µÍ×¤Èµ»½ÑÅªÆÃÄ§
DIN¥ìー¥ë»º¶ÈÍÑ¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®ÀÚÂØÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£DIN¥ìー¥ë¼è¤êÉÕ¤±µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©¸æÈ×¤äÊ¬ÅÅÈ×Æâ¤ØÍÆ°×¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë»º¶È¼«Æ°²½¡¢ÀßÈ÷´Æ»ë¡¢³Æ¼ïÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÄÌ¿®ÀÚÂØÁõÃÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹â²¹¡¢Â¿¼¾¡¢¿¶Æ°¡¢ÅÅ¼§´³¾Ä¤Ê¤É¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¾ò·ï¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶ÈÀßÈ÷´Ö¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ä±ó³Ö´ÉÍý¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê
ËÜ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î¼«Æ°²½¿ÊÅ¸¤ÈÀßÈ÷¤Î¹âÅÙ²½¤ËÂç¤¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁõÃÖÆ±»Î¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀÜÂ³¤·¡¢À©¸æ¤ä´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦ÄÌ¿®´ðÈ×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÅÎÏ¡¢¸òÄÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢ÀßÈ÷¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»º¶ÈÍÑÄÌ¿®µ¡´ï¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤ò¸º¤é¤·¡¢¸úÎ¨À¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤¬¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¼«Æ°²½Åê»ñ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢À½Â¤¶È¤Î¹âÅÙ²½¤È¸·³Ê¤ÊÉÊ¼ÁÍ×µá¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶ÈÍÑÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤µòÅÀ¤Î½¸ÀÑ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤â¹â¤¤À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯¤äÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Siemens¡¢Phoenix Contact¡¢Omega¡¢Weidmueller¡¢MOXA¡¢Belden¡¢KLG Smartec¡¢Teltonika Networks¡¢Advantech¡¢PLANET Technology Corporation¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢H3C(Tsinghua Unigroup¡Ë¡¢Iethcom¡¢Sharetop Technology¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È³µÍ×¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¿å½à¡¢Íø±×¹½Â¤¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢ºÇ¶á¤Î»ö¶ÈÆ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¿äÄê¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¿®ÍêÀ¤äµ¡Ç½³ÈÄ¥À¤ò¼´¤È¤·¤¿¶¥Áè¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
