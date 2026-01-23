¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
FNTC¡¢2026-2027¥·ー¥º¥ó¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¡ª ¡Ö¥¿ー¥ó¤Ë°Õ¼±¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¿·¼¡¸µ¤ÎÁàºîÀ¤Ç¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¼«Í³¤Ø ¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤ÈULTRA LIGHT DECK¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿ºÇ¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì
FNTC¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¥ì¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ 2026-2027¥·ー¥º¥ó ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Îー¥Üー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢FNTC¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÀß·×»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ë
¡Ö¥¿ー¥ó¤Ë°Õ¼±¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢ÁàºîÀ¡¦·ÚÎÌÀ¡¦È¿È¯ÎÏ¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Àß·×¼Ô Jerry »á¤Ë¤è¤ë¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¿ー¥óÀÇ½¤ò¼´¤Ë¡¢
¥é¥¤¥Àー¤¬¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤äÁ¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤Ø½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡ÈÍ¾Íµ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Àß·×¤òÁ´¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿±Ç¡£
¥°¥é¥È¥ê¡¢¥é¥ó¥È¥ê¡¢¥«ー¥Ó¥ó¥°¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãFNTC¡ä
FNTC¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò»É·ã¤·¡¢ËÜµ¤¤Ç¡ÖÍ·¤Ö¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¥é¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ë´ë²è¤È¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬³«È¯¤·¤¿¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ·¤ÓÊý¤äÂÎ³Ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ê¤ê¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ð¤Æ¡¢FNTC¤ÏÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤Ë¤è¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ·²¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¹âÉÊ¼Á¤È³×¿·À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FNTC¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¡¢FNTC¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥É¥é¥¤¥Õ¤ò»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥é¥¤¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
FNTC¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤ÎÂíß··û°ì¡¢»³ËÜ½ã»Î¤é¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥é¥¤¥Àー¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ½ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãOVER VIEW¡ä
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339922/images/bodyimage2¡Û
¡ã26-27 ¿·À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡ä
CVT
¡ÖÀã¾å¤Î¼«Æ°±¿Å¾¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¿ー¥óÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£
HC AT-2¥³¥¢¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÂ®°è¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥«ー¥Ó¥ó¥°¤È¹â¤¤ÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¡£
¥°¥é¥È¥ê¤Î´¶³Ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ôー¥ÉÎÎ°è¤Ø»ý¤Á¹þ¤á¤ë³×¿·Åª¥â¥Ç¥ë¡£
AND
Low¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥ó¥Ðー¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥º¥é¤·¤ä¤¹¤µ¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥Ã¥¸¥°¥ê¥Ã¥×¤òÎ¾Î©¡£
¥°¥é¥È¥ê¤È¥«ー¥Ó¥ó¥°¡¢Î¾¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥é¥¤¥Àー¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥ó¥È¥êÆÃ²½¥â¥Ç¥ë¡£
26-27¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï156cm¥µ¥¤¥º¤òÄÉ²Ã¡£
SoT¡ÊSnowboards of Things¡Ë
ºÇÀèÃ¼¥Ï¥Ë¥«¥à¥³¥¢HC-GT¤È¥«ー¥Ü¥óV-ROD¤òºÎÍÑ¡£
Ä¶·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÈ¿È¯¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹â¤µ¤È²óÅ¾ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£
CAT
¥°¥é¥È¥ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡£
ºÇ¿·¥«ー¥Ü¥ó¹½Â¤¡ÖCarbonWeave¡×¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿È¯ÎÏ¤È°ÂÄê´¶¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¡£
ULTRA LIGHT DECKºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¤âÆÃÄ¹¡£
SSS¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¨¥¹¡Ë
FNTC»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î·Ú¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥°¥é¥È¥êÆÃ²½¥â¥Ç¥ë¡£
¿·¤¿¤Ë¥Îー¥º¡õ¥Æー¥ë¡¦¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢²ó¤·¤Î·Ú¤µ¤ÈÁàºîÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339922/images/bodyimage3¡Û
TNT¥·¥êー¥º¡ÊTNT R / TNT C / TNT L¡Ë
¥°¥é¥È¥êÆþÌç¤«¤é¥¿ー¥ó½¬ÆÀ¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡£
26-27¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ÚÎÌ²½¤ÈÈ¿È¯ÎÏ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£
½é¿´¼Ô¤Î¾åÃ£¤òºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÆ³¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339922/images/bodyimage4¡Û
¢§¥¦¥¤¥ó¥¯¥ì¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÌÀ¼£18Ç¯¡Ê1885Ç¯¡Ë¤Ë²£ÉÍ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥É¥¤¥Ä·Ï¾¦¼Ò¡£1981Ç¯¤Ë¥¹¥Ýー¥ÄÉôÌç¤òÀßÎ©¤·¡¢¥è¥Ã¥È¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ÎÍ¢Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¤Ï¿À¸Í¤Ë¤âµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó´ØÏ¢¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê14¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ª¤è¤ÓËÌÊÆ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
141Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³¤³°¤È¤Î¼è°ú·Ð¸³¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¹âµ¡Ç½¤«¤Ä¥Ï¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆüËÜ¤Ø¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
