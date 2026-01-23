3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë3x3¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸NO£±¥Áー¥à¤ò·èÄê¤¹¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¡Âè1²ó ¡Ö3x3 Campus Cup¡×¤ò¡¢1·î31Æü¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ
3x3¡Ê3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¤Î¥×¥í¥Áー¥à¡ÖZIGExN UPDATERS.EXE¡Ê°Ê²¼¡¢¤¸¤²¤ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥¿ー¥º¡Ë¡×¤Î¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§Ê¿Èø¾æ¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3679¡¢°Ê²¼¤¸¤²¤ó¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¾µÇ§¡¦ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¸øÇ§¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥êー¥°¡Ø3x3.EXE PREMIER¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼¹Í¾¼¡¢°Ê²¼¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ð¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¿¹ÉÒ»Ë¡¢°Ê²¼¥Ó¥Ð¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢À¾ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢3x3¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¡¡Ö3x3 Campus Cup Supported by 3x3.EXE TOURNAMENT¡Ê°Ê²¼¡¢3x3¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¡¡¤ò¡¢2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢µþÅÔ»Ô¤Î±¦µþÃÏ°èÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö3x3Campus Cup Supported by 3x3.EXE TOURNAMENT¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Áー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë3x3¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë3x3¤ÎÉáµÚ¡¦¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¡¦Ç§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤È¤·¤Æº£²ó¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥Áー¥à¤¬¿ôÂ¿¤¯»²Àï¤·¡¢Í¥¾¡¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢Íâ2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¡Ö3x3.EXE TOURNAMENT 2025-2026 KYOTO presented by ZIGExN UPDATERS.EXE(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000008966.html)¡×¡¡¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Áー¥à¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á·Ð¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î3x3¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö3x3.EXE¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£B¥êー¥¬ー¤ä¼Â¶ÈÃÄ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢3£ø3¤Î¥×¥í¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¾Î¡§3x3 Campus Cup supported by 3x3.EXE TOURNAMENT
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
´ÑÀïÎÁ¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
²ñ ¾ì¡§±¦µþÃÏ°èÂÎ°é´Û
¼ç ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó
¶¦ ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ð
¶¨ »¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒROOST¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£â-£å£ø¡¢¥ê¥¹¥¯¥â¥ó¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò/°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥ê¥¹¥â¥óºâÃÄ¡¢JAµþÅÔ»Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAgriture¡¢AddElm TECHNOLOGY³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥È¥êー¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¶¨ ÎÏ¡§µþÅÔÉÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ
¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´´ØÀ¾Âç³Ø½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ
¡¡¡¡¡¡¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ë¥Æ¥ó
¸å±ç¡§µþÅÔÉÜ¡¢µþÅÔ»Ô
¢£ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
10»þ ¡¡¤´°§»¢¡¦3x3¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¡¦²¼ÅÄ Ãé»êÁª¼ê¡ÊZIGExN UPDATERS.EXE½êÂ°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ³ØÀôÂçÂ´¡¦¶¶ÅÄ ¹¬²ÚÁª¼ê¡ÊECHAKE-NA NOTO½êÂ°¡Ë
11»þÈ¾¡¡³«²ñ¼°¡¦»î¹ç¥¹¥¿ー¥È
17»þ¡¡ ·è¾¡Àï
17»þÈ¾¡¡É½¾´¼°
¢£¤½¤ÎÂ¾
ËÜÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢3x3±þ±çWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö1RIM¡Ê¥ï¥ó¥ê¥à¡Ë¡×https://1rim.jp/ ¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1RIM ¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/1rim_3x3/
¢£¡ÖZIGExN UPDATERS.EXE¡× ¥Áー¥à³µÍ×
¤¸¤²¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë3¡ß3¥×¥í¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£3¡ß3¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Áー¥àºî¤ê¤È±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡¢´Ø¤ï¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÊý¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡ÖUpdate¡Ê¿Ê²½¡Ë¡×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¥µ¥¤¥ÈURL: https://zigexn.co.jp/updaters/
¥ª¥ó¥é¥¤¥óSHOP¡§https://zigexn3x3.official.ec/
¡Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ï
¡ÖUPDATE the YOUTH¡¡ー¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±çー ¡×
¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤òÄÌ¤¸¤¿µþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢³ØÀ¸¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Áー¥à±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ëµþÅÔ¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤ò¼çÌò¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³èÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Î¼ÒÌ¾¡Ï ³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó (ZIGExN Co., Ltd.)
¡Î¾Ú·ô¥³ー¥É¡Ï 3679 ¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë
¡ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡Ï ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-4-8
¡ÎÀßÎ©Ç¯·îÆü¡Ï 2006Ç¯6·î1Æü
¡ÎÂåÉ½¼Ô¡Ï ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO Ê¿Èø¾æ
¡Î»ñËÜ¶â¡Ï 125É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¡Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ï ¥é¥¤¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡Î¼çÍ×¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ï ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¸¥ç¥Ö¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥é¥Ü¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥É¥Üー¥Àー¥º¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥º¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥µ¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥ïー¥ë¥É¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTCV¡¡³ô¼°²ñ¼Òand A company
ZIGExN VeNtura Co.,Ltd¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒCORDA¡¡ÊÝ¸±¥Þ¥ó¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÎURL¡Ï https://zigexn.co.jp/
¢£¤¸¤²¤ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖUpdate Your¡¡Story ― ¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎÎ°è¡Êµá¿Í¡¦½»¤Þ¤¤¡¦¼Ö¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òUpdate ¤¹¤ë40°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ë¾å¾ì¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÅì¾Ú°ìÉô¤Ø»Ô¾ìÊÑ¹¹¡¢2022Ç¯¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾ì¸å¤Ï¡¢M&A¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÈóÏ¢Â³¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£