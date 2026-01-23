¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê ·ÀÌó²ò½ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ï¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢²ò½ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)15»þ¤ËB.LEAGUE ¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ø¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¹¥ß¥¹(Joshua Smith)
¢¢ÇØÈÖ¹æ¡§34
¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§C
¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§1992Ç¯5·î14Æü
¢¢½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ
¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§210cm¡¿138kg
¢¢·ÐÎò
(½Ð¿È¹»)
¥¸¥çー¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø
(½êÂ°¥Áー¥à)
2015-17 ¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¥Ð¥ìー¡¦¥Ð¥¤¥Ñー¥º¡ÊNBA-D¥êー¥°¡Ë
2017¡¡¡¡ Talk N Text Ka Tropa¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
2017-18 µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º
2018¡¡¡¡ Talk N Text Ka Tropa¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
2018-23 ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º
2023-24 Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
2024-25 ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥«
2025-26¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
¢¢¥³¥á¥ó¥È
I am so grateful for the opportunity to have played in Osaka. The team is great and they made me feel welcome for the short period of playing. I had fun and I hope that I made the fans happy !
Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï²¹¤«¤¯»ä¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢Âçºå¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Âçºå¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
