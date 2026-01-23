¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ß¿·µ¬»ö¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¡ÛTechGALA Japan¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¢£1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ø¿·µ¬»ö¶È¥Ô¥Ã¥Á in TechGALA¡Ù
Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¹ÖºÂ¡ÖEdge¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îº×Åµ¡ÖTechGALA Japan 2026¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·µ¬»ö¶È¥Ô¥Ã¥Á in TechGALA¡×¤òÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¡ØSTART UP!!¡Ù¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»ý¤Ä¥á¥Ç¥£¥¢ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¿·µ¬»ö¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£³¤Ä¤Î¸«½ê
- ¿·µ¬»ö¶È¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ø³«¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡×¿·µ¬»ö¶È²È¤È¤·¤Æ37Ç¯´Ö¤Ç1ËüÆü°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼é²°¼Â»á¡¢Ï¢Â³µ¯¶È²È¡¦°ÀÀ¸Ëü¶×»á¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥ß¥Ê¥ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î±Ô¤¤»ëÅÀ¤ä¡¢ÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¸ø³«¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢´ÑÍ÷¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿Íµ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¡ØSTART UP!!¡Ù¤È¤Î´°Á´Ï¢Æ°Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¡ØSTART UP!!¡Ù¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ëÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤¬Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¶õ´Ö²ñ¾ì¤Ï¡¢ÉáÃÊ´Ø·¸¼Ô°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ËÜ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢»ö¶È²½¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤àÇ®¶¸¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì¡§11:30 / ³«±é¡§12:15 / ½ªÎ»¡§14:00
²ñ¾ì¡§Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ ËÜ¼ÒB¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù1-14-27¡Ë
Äê°÷: 100Ì¾¡ÊÍ×»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡Ë
»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ
ÅÐÃÅ´ë¶È: ¡ÖEdge¡×»²²Ã´ë¶È¤è¤êÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Ìó5¼Ò¡ÊÍ½Äê¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¤Î°ÆÆâ¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¡Ö»²²ÃÅÐÏ¿¡×¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨TechGALA¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤â¡¢¸¶Â§TechGALA¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤ºCity¥Ñ¥¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿ :
https://base.timewell.jp/events/c3e38ee3-ac3e-41f0-9f22-66e26e609412
¢£1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ø¿·µ¬»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÉÂÇ¤Á¡×ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó in TechGALA 2026¡Ù
¡Ö°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¡¢»×¹Í¤ÎÌÂÏ©¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
ÁêÃÌ¤Ë¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤ÌäÂê¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¡£»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¤¹¤®¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¸«¼º¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÄäÂÚ¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ëÃ¯¤â¤¬¡¢¤É¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¤¹¤´¤¤ÊÉÂÇ¤Á¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ÂåÉ½ ÀÐÀîÌÀ»á¤ò¾·¤¡¢Spready¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢TOPPAN¡¢Relic¤Î4¼Ò¤«¤é¿·µ¬»ö¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÅÐÃÅ¡£
Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë»×¹Í¤ä»ö¶È¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÂÐÏÃ¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢Âè1Éô¤Ç³Ø¤ó¤ÀÂÐÏÃ¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¤´»²²Ã¼ÔÍÍÆ±»Î¤ÇÊÉÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ëá¤¾å¤²¤é¤ìÆ°¤½Ð¤¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î2£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì¡§10:45 / ³«±é¡§11:30 / ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°13:00～
²ñ¾ì¡§Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ ËÜ¼ÒB¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù1-14-27¡Ë
Äê°÷¡§100Ì¾¡ÊÍ×»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ÂåÉ½ ÀÐÀîÌÀ»á
¡¡¡¡¡¡Spready³ô¼°²ñ¼Ò Ìî¸ý ¸¦Æó»á
¡¡¡¡¡¡Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò ¸Í¾¾½à»á
¡¡¡¡¡¡TOPPAN³ô¼°²ñ¼Ò ÆüÈæÌîÀ»»á
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒRelic ÅÄÃææÆÂÀÎÉ»á
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¤Î°ÆÆâ¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¡Ö»²²ÃÅÐÏ¿¡×¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨TechGALA¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤â¡¢¸¶Â§TechGALA¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤ºCity¥Ñ¥¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿ :
https://base.timewell.jp/events/6531406e-6031-4e64-97f5-e94a050b923c
¢£TechGALA Japan 2026¤È¤Ï¡©
ÃÏ°è¤äÊ¸²½¡¢ÀÊÌ¤ä¿Í¼ï¡¢Ê¬Ìî¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Öº×Åµ¡×¤Ç¤¹¡£
³×¿·À¤Î¹â¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È»É·ãÅª¤ÊÌ¤Íè¹½ÁÛ¤¬¸òº¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¡¢¿·¤¿¤ÊÏ¢·È¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖTechGALA Japan2026¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô
¡¦±ÉÃÏ¶è¡ÊÃæÆü¥Ó¥ë¡¢¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¥Í¥¯¥¹¥¿¥Ó¥ë¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÄáÉñÃÏ¶è¡ÊSTATION Ai ¤Ê¤É¡Ë
URL¡§https://techgala.jp/
´ü´ÖÃæ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î³¹Á´ÂÎ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ
¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷URL¡§
https://event2026.techgala.jp/module/web_page/375113/0
¢£Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¹ÖºÂ¡ÖEdge¡×Âè4²óÊç½¸Ãæ
¡¡ÆâÍÆ¶¯²½¤·¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®
¡Ú¿ô¡¹¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÆ°²è¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹Edge¡Û¤È¤Ï¡©¡©
¡ÖEdge¡×¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤¬2025Ç¯3·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë±ÇÁü¡¦¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹½À®¤µ¤ì¤¿150ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢6¥ö·î´Ö¤Î¼ÂÁ©·¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò
Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËè·î³«ºÅ¡£
»²²Ã´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÂç²ñ¤Î¼Â»Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶È¼ï¤ä»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Î°Û¤Ê¤ë´ë¶È¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤È¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨¶È¤ä»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡È¼ÂÁõ¤Ë¶á¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡É¤ò·ÁÀ®¡£
³Ø¤Ó¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Edge»²²Ã´ë¶È¡Ê50²»½ç¡Ë
ÆâÍÆ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢Âè4²óÊç½¸¤ò³«»Ï
2026Ç¯3·î³«»ÏÍ½Äê¤ÎÂè4²ó¹ÖºÂ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥ÈÂçÁ´¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È´Ö¤Î¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¤ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»ñÎÁÀÁµá¤ò¡ª
»ñÎÁÀÁµá :
https://school-edge.net/#contact
¹Ö»Õ¿Ø¤Î¾Ò²ð
¼é²°¼Â»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¼é²°¼Â»öÌ³½ê¡Ë
¿·µ¬»ö¶È²È¡£37Ç¯´Ö¤Ç1ËüÆü°Ê¾å¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¡Ö°Õ»Ö¡× ¡Ö¸ÜµÒ»ëÅÀ¡× ¡Ö¹ÔÆ°¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢¡ÖËÜ¶È¤Î±øÀ÷¡× ¡Ö·Ð¸³¤Ê¤Íý¶þ¡×¡Ö99%Æ±¤¸´Ö°ã¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤æ«¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¥ß¥¹¥ß¡¢¥¨¥à¥¢¥¦¥È¡¢¥é¥¯¥¹¥ë¡¢¥±¥¢¥×¥í¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢ÆüËÜÇÀ¶È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶È³¦¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
°ÀÀ¸Ëü¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLEO ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
Ï¢Â³µ¯¶È²È¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò·Ð¸³¸å¡¢AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶ー¥ºÁÏ¶ÈCOO¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¥Ç¥ó¥½ー¡¢ËÅÄ¹çÀ®¤Ê¤É¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢»²²Ã´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Edge¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ëÃç´Ö
³ô¼°²ñ¼ÒLEO¡§¡Ö¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸Á°¿Ê¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¡§¥Æ¥ì¥Ó¡¦±ÇÁü¤ÎÎÏ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÄ©Àï¤ò¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¯¿®¡£
Edge¤Ç¼¡À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ø
Edge¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤º¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¡£
¡Ö»ö¶È²½¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
[Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦»ñÎÁÀÁµá]
Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÖEdge¡×±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡¡§edge@tw.tokai-tv.co.jp
¡¡¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://school-edge.net/
¡¡¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/Edge_tokaitv
¡¡¸ø¼°Facebook¡¡ ¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é
»ñÎÁÀÁµá :
https://school-edge.net/#contact