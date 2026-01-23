¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬73.1¡ó¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢ÅÔÌ±¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢º£¸å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½»Üºö¤Î¸¡Æ¤¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ç§ÃÎÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÐÅµ¡§¡ÖÅÔÌ±¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤ä¶è»ÔÄ®Â¼Åù¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤±¿¾úÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï²ñ¾ì¤ËÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤ë±þ±ç¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¨ー¥ë¡×¤Ç¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¡¢¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¡¢¤¤³¤¨¤ë¿Í¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×ÅÔÌ±¤Î³ä¹ç¤Ï73.1¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¤Î39.0¡ó¤«¤éÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¸ß¤¤¤òÍý²ò¡¦Âº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¶¦À¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç²ñÁ°¤äÂç²ñÃæ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³Æ¼ï¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌÅº¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤âÂ¿¿ô³èÌö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÜ¤Ç¸«¤ë¿·¤·¤¤±þ±ç¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¨ー¥ë¡×
¡ã»²¹Í£±¡§½ô³°¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ç§ÃÎÅÙ¡ä
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¡¡39.8¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡¡38.0¡ó¡¡¡¡¡¦´Ú¹ñ¡¡31.0¡ó¡¡¡¡
¡¡¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¡28.4¡ó¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä¡¡21.6¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡18.6¡ó
¡¡¡¡½ÐÅµ¡§¡ÖÅìµþ2020¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâ³°°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ëÇ§ÃÎ¤È´Ø¿´¡¡Âè3²óÄ´ºº·ë²ÌÊó¹ð¡×¡Ê2021Ç¯10·î¡¢ÆüËÜºâÃÄ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥Ýー¥È¥»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ó¥¿ー¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸¦µæ²ñ¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÃÏµå¼Ò²ñ¶¦À¸³ØÉô¾®ËÙ¿¿¸¦µæ¼¼¶¦Æ±¸¦µæ¡Ë
¡ã»²¹Í£²¡§Ä´ºº³µÍ×¡ä
¡¡¡¦Ä´ººÌ¾¡§ÅÔÌ±¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¡¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÅÔÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë18ºÐ°Ê¾å¤Î¸Ä¿Í
¡¡¡¦´ü´Ö/²ó¼ý¿ô¡§ÎáÏÂ£·Ç¯11·î15Æü～12·î12Æü / 1,448É¸ËÜ
¡¡¡¦Ä´ººÊýË¡¡§Í¹Á÷¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÅúÊ»ÍÑ¡Ë
¡¡¡¦¼ç¤ÊÄ´ººÆâÍÆ¡§¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢ÅÔÌ±¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»ÜÎ¨¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êº£¸å¸øÉ½Í½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û
¡Ê¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎÅÙ´Ø·¸¡Ë
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿ÊËÜÉô¥¹¥Ýー¥ÄÁí¹ç¿ä¿ÊÉô´ë²èÄ´À°²Ý¡¡
¡¡ÅÅÏÃ¡§03-5320-7723¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡¡
¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç²ñ¤Îµ¤±¿¾úÀ®´Ø·¸Åù¡Ë
¡¡¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶ÈÉôÂç²ñ»ö¶È¿ä¿Ê²Ý¡¡
¡¡ÅÅÏÃ¡§03-5320-6224¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡¡
ÊÌÅº¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6405-d4e6491f6fbc847c48854f52ab49e0dc.pdf