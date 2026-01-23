360Channel¡¢TOKYO NODE¤ª¤è¤Ó¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¤Ç¼¡À¤Âå·¿AR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡Ø360maps¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤ÎÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾ ·Ã»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö360Channel¡×¡Ë¤Ï¡¢¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ¿µ¸ã¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖTOKYO NODE¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎAR MAP¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø360maps¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¹Âç¤Ê¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ³Î¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢XRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¡×¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ß¤ÏÅìµþÅÔ¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¹¥¿ーÁÏÀ®»ö¶È¡ÖTIB CATAPULT¡×¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
¡Ø360maps¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥¹¥È¥¢¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Î¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤ÆÆ»°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î2D¥Þ¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¥ëー¥È¤ò½Å¤Í¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖAR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤²°Æâ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖTOKYO NODE¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¡×¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÆ»°ÆÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ÜÀßÆâ¤Î²óÍ·¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú360maps¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
1. ¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖÆÃÄê¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó1¤Ä¤Ç¸½ºßÃÏ¤òÀµ³Î¤Ë¼èÆÀ¡ÊVPSµ»½ÑÅù¡Ë¡£Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖAR¥Ó¥åー¡×¤È¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö2D¥Þ¥Ã¥×¡×¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤ÇÌÂ¤ï¤ºÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£
2. °ÜÆ°¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áµ¡Ç½¡×¤Î¼ÂÁõ
Å¹ÊÞ¸¡º÷¤ä·ÐÏ©°ÆÆâ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢360Channel¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿XRµ»½Ñ¤È°ÌÃÖ¾ðÊó¥²ー¥à¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æµ¡Ç½¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆON/OFF¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡⚫︎¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー / Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡¡»ÜÀß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¡£
¡¡⚫︎IP¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ëÆ»°ÆÆâ¤ä¡¢À¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿ARÁõ¾þ¡£
¡¡⚫︎¶õ´Ö±é½Ð
¡¡¡¡AR/MRµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£¸å¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÜÀß¶õ´Ö¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£360Channel¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÆü¾ï¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë¥ª¥É¥í¥¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢XRµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AI¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁí¹çXR¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡§VR PARTNERS¡Û
´ë²è¤«¤é³«È¯¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¡£Ç¯´Ö500ËÜ°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄVRÆ°²èÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AR/VR¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¡£
¡Ú»ÜÀßDX´ØÏ¢»ö¶È¡Û
▪️360maps¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ë
¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢»ÜÀß¤ÎÆ»°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó£±¤Ä¤Ç¸½ºß°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢2D¥Þ¥Ã¥×¤ÈARµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£
¡ÚAI´ØÏ¢»ö¶È¡Û
▪️AI Caster¡Ê¥¨ー¥¢¥¤ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
PRÆ°²è¤ä¸¦½¤»ñÎÁ¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤òÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë±ÇÁü²½¤Ç¤¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶´°·ë¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÂ¥¿Ê¡£
¡Ú¥á¥¿¥Ðー¥¹»ö¶È¡Û
▪️WEBmetaverse
¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1¼Ò¤Ë1¤Ä¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÃ»1¥ö·î¤Ç¼«¼Ò¥á¥¿¥Ðー¥¹¤¬³«Àß²ÄÇ½¡£
▪️Pixel Canvas
Unreal Engine 5¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊWeb¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¥¯¥é¥¦¥É¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ç¹âÀººÙ¤Ê¶õ´Ö¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¹½ÃÛ¡£
¡Ú¾åµ³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¡¡ºÎÍÑ¾ðÊó¡Û
360Channel¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¡Ê¥è¥ß¡§¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È 6F
ÀßÎ©¡§2015Ç¯11·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§2.88²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾ ·Ã»Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çXR¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹»ö¶È¡¢360ÅÙÆ°²è´ØÏ¢»ö¶È¡¢AI´ØÏ¢»ö¶È¡¢»ÜÀßDX´ØÏ¢»ö¶È
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§pr_ml@360ch.tv
