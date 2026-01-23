¡ØTime Out Japan Magazine¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆË¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±°åÎÅµ¡´Ø¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥ê¥ç¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ±É¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ORIGINAL Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉúÃ«ÇîÇ·¡Ë¤¬È¯¹Ô¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡ØTime Out Japan Magazine¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜÂÚºßÃæ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä°åÎÅÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ê¤É¤ò½ä¤ë²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢
¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿ºÝ¡¢¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ä¿ÇÎÅÂÎÀ©¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï³¤³°¤Ø¤Î¹â¤¤¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ØTime Out Japan Magazine¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ñ¸ìÂÐ±þ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë¬ÆüÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë°åÎÅ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È82Ç¯¡¢Á´¹ñÌó87,000¸®¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤È¼è°ú¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°åÎÅ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤³°´µ¼ÔÂÐ±þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°åÎÅµ¡´Ø¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆüËÜ¸ìÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¤Ë¤âÅ¸³«¤·¡¢³¤³°´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤°åÎÅ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÍèË¬¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë°åÎÅÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Î¹ñºÝÂÐ±þÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚORIGINAL Inc. ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ØËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤¢¤ìÃ¯¤Ç¤¢¤ì´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢À¤³¦ÌÜÀþ¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢À¤³¦¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¡£2009Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ¤ò±¿±Ä¡£15Ç¯°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÍý²ò¤ÈÀ¤³¦ÌÜÀþ¤Î´ë²è¡¦ÊÔ½¸ÎÏ¡¢À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÉð´ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÀ¤³¦¤Î¡Ö¶Ã¤¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢À¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¤¬À¤³¦¤Çµ±¤¯¤¿¤á¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤È²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.originalinc.jp/
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¢£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØTime Out Japan Magazine¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯10·î31ÆüÁÏ´©¡£Î¹¤ÈÆü¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ë¡È¿·¤·¤¤»ëÅÀ¡É¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏ°è¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë·ë¤Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£Î¹¡¢¿©¡¢¤Þ¤Á¡¢¥¢ー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡£º£¤òÀ¸¤¤ë´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTime Out Japan Magazine¡×³µÍ×
È¯¹ÔÉÑÅÙ¡§³Ö·îÈ¯¹Ô
È¯¹Ô·ÁÂÖ¡§¥×¥ê¥ó¥ÈÈÇ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇURL
¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ëhttps://e.issuu.com/embed.html?d=time_out_japan_2_japanese&u=timeoutjp(https://e.issuu.com/embed.html?d=time_out_japan_2_japanese&u=timeoutjp)
¡Ê±Ñ¸ì¡Ëhttps://e.issuu.com/embed.html?d=time_out_japan_2_english&u=timeoutjp(https://e.issuu.com/embed.html?d=time_out_japan_2_english&u=timeoutjp)
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¤ËÀìÍÑ¥é¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¡£¤½¤ÎÂ¾Á´¹ñ¤Î¶õ¹Á¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡£
È¯¹Ô¸µ¡§ORIGINAL Inc.
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥ê¥ç¥¦¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§¢©171-0043 ÅìµþÅÔËÅç¶èÍ×Ä®3-36-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÎëÌÚ¡¡±É
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅÍÑ°õºþÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËOAµ¡´ï¡¢ÆâÁõ¡¢IT´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÈÎÇä
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1950Ç¯4·î
½¾¶È°÷¿ô¡§116Ì¾
URL¡§https://corp.shinryo.jp/