³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤ÊÊÝ°é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖCyberAgent Legit¡×¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë

³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤ÊÊÝ°é¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¡§²ÃÆ£µÁ¿Í¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ¿¸¡Ë¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥×¥í¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖCyberAgent Legit¡×¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê
ÊÝ°é¶È³¦¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¤Î¾ì¡×¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ°é»Î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë±Ñ¸ì¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£½ñÆ»¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉ®¤ò»ý¤Á¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÖÊÝ°é»Î ¡Ü °ì·Ý¡ÊÆÃµ»¡Ë¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÆÃµ»¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿´ðÈ×¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ÎÃæ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤½¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»Ù±ç¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡ÖÊÝ°é»Î ¡Ü °ì·Ý¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤ËÂ¿ÍÍ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Íºà¤¬ÊÝ°é¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÝ°é»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î±¿Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤È¡¢Æ¯¤¯Â¦¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÆ±»þ¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CyberAgent Legit¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø21À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ë¡Ù ¡ÖCyberAgent Legit¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¡£¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¤ÎHIPHOP¡¦POP¡¦LOCK¡¦BREAKING¡¦CHOREOGRAPHY¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ ¥Áー¥àÌ¾¡ÖCyberAgent Legit¡×¤Ï¡ÖLegit=¼Á¤Î¹â¤¤ËÜÊª¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÌ¿Ì¾¡£
¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¡ÖD.LEAGUE 24-25¡×¤Ç¤ÏREGULAR SEASONÍ¥¾¡¤ª¤è¤ÓCHAMPIONSHIPÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·D.LEAGUE»Ë¾å½é¤Î´°Á´Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯1·î¤Ë±Ñ¹ñ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBRITAIN'S GOT TALENT SERIES 17¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶ー¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¤³°¤Ë¤âÄ©Àï¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤ÊÊÝ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤ÊÊÝ°é¤Ï¡¢ÊÝ°é±à±¿±Ä¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Æ¯¤¯²ÈÄí¤Î»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç60¤«½ê¤ÎÊÝ°é±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊÝ°é±à¸þ¤±¤ËDX¡¢ICT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤ÊÊÝ°é¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
