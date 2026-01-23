¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¡Èµæ¶Ë¤ÎÌþ¤ä¤·¡É¡£Classy Moon¡ØAfterglow¡Ù¥Ô¥¢¥Î¥Òー¥ê¥ó¥°ºÇ¿·ºî ÇÛ¿®³«»Ï
¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤Ìë¤Ë¡¢
¤³¤Î¥Ô¥¢¥Î¤òÁª¤Ö¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCROIX HEALING(¥¯¥í¥¢¥Òー¥ê¥ó¥°)¡×¤«¤é¡¢Classy Moon¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAfterglow¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Classy Moon / Afterglow
°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¶õ¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ë¸÷...
¡ÖAfterglow¡× ¤Ï¡¢¤½¤Î¡Èµî¤ê¤æ¤¯½Ö´Ö¤Ë½É¤ëÈþ¤·¤µ¡É¤ò²»¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
Ã¸¤¯ÍÉ¤ì¤ëÀûÎ§¤Ï¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤Î»Ä¤ê²Ð¤ò¤½¤Ã¤È¾È¤é¤·¡¢
¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ç¾Ã¤¨¤Ê¤¤²¹¤â¤ê¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÌë¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤Ê¤µ¤È°Â¤é¤®¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦Í¾±¤¤ÎÀ¤³¦¡£
Ä°¤½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤â¡¢¸÷¤ÎÎ³¤¬¿´¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
¡ÖAfterglow¡×¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ëÍ¥¤·¤¤µ²±¤Ø¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¡¢¼«Á³¤È¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ì²»°ì²»¤Ï¡¢
¸ÆµÛ¤ä¿´Çï¤Î¥ê¥º¥à¤ÈÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢
Ìµ°Õ¼±¤Î¶ÛÄ¥¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤Û¤É¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡È´°Á´¤ÊÀÅ¼ä¡É¤è¤ê¤â¡¢
²º¤ä¤«¤Ê²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ¡³£²»¤ä´Ä¶²»¤Ê¤É¡¢
ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿À·Ð¤ò»É·ã¤¹¤ë²»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¶Á¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÔÍ×¤Ê²»¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢
¿´ÃÏ¤è¤¤¡ÈÀÅ¤±¤µ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¥Þ¥¹¥¥ó¥°¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
²»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢
¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖAfterglow¡×¤Ï¡¢¤¿¤À²»¤òÎ®¤¹¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë»×¹Í¤òÀÅ¤á¡¢
²º¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤ÎÃæ¤Ç¿´¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢
ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¾ÜºÙ
▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1982
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Afterglow
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Classy Moon
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î23Æü
¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/0ftVNtbL45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/VSFCCrx821
¼ýÏ¿¶Ê
01 Echoes Carried by the Afterglow
02 Fragments Beneath the Fading Light
03 A Quiet Flame Remembering You
04 Drift of Warmth Through Silent Hours
05 Lantern Traces on the Empty Road
06 When the Day Leaves Its Last Color
07 A Promise Resting in Soft Amber
08 Shadows Born from Distant Radiance
09 The Moment the Light Learned to Fade
10 Afterglow Letters to Tomorrow
´ØÏ¢ºîÉÊ
Classy Moon / Evermore
²á¤®µî¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î·çÊÒ¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶»¤Î±ü¤ÇÅô¤êÂ³¤±¤ë...
¡ØEvermore¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È±Ê±ó¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¡É¤ò¤½¤Ã¤È¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¿¨¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤Û¤É¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Êµ²±¤Î²¹ÅÙ¡¢
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¡¢
Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê»Ä¸÷¡£
¤½¤ì¤é¤òÍ¥¤·¤¤ÀûÎ§¤ÇÊñ¤ß¡¢
Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡È¤¢¤ÎÆü¤Î¸÷·Ê¡É¤¬Ã¸¤¯ÁÉ¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ÇÂ©¤Å¤¯²»¤ÎÎ³¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Îµ²±¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢
¿·¤·¤¤´¶¾ð¤ÎÈâ¤ò¤½¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØEvermore¡Ù¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äµ²±¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë
¡È³Î¤«¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡É¤Ë¡¢
ÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤¬¤½¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤É¤¡¢
ÌµÍý¤Ê¤¯¸ÆµÛ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾ÜºÙ
▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1981
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Evermore
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Classy Moon
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/drfU81An45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/F9qXbJOA21
¡ãClassy Moon¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Classy Moon
¤¤¤Ä¤â²»³Ú¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ò²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÇÆü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¬¤»¤òµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ìþ¤ä¤·¤òÁÕ¤Ç¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow
X
▶https://twitter.com/moonclassy3
▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100064945934890
CROIX HEALING ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
▶https://www.croixhealing.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È16Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F
ÀßÎ© ¡§ 2009Ç¯6·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à
³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ https://croix.asia/
RELAX WORLD(R) BRAND
RELAX WORLD¤Ï¡¢¡Ö²»¡×¡Ö±ÇÁü¡×¡Ö¹á¤ê¡×¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥Ç¥¸¥¿¥ëÝôÍá¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥Òー¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Ìþ¤ä¤·¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÂÎ¸³¡Ê¹âÀººÙ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë
RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX
YouTube Ch.▶youtube.com/@RELAX_WORLD(http://youtube.com/@RELAX_WORLD)
¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤«¤é¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¡É¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1Æü¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ÖRELAX WORLD MUSIC¡×
▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app
¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤Î¤¿¤á¤Ë Ìþ¤ä¤·¤ÈÌ²¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥¢
EC¥µ¥¤¥È¡ÖRELAX WORLD¡×
▶https://relaxworld.jp/
¡ÖÀ¤³¦¤ÎâÔÁÛ¤ÈÌ²¤ê¤òÊÑ¤¨¤ë¡×RELAX WORLD¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
RELAX WORLD ¹ÊóÉô X
▶https://x.com/relaxworld_pr
»ä¤¿¤Á¥¯¥í¥¢¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î´Æ½¤¥³¥é¥Ü²»³Ú¡¢²»¸»¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤áÌþ¤ä¤·¤Î¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤«¤éÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£