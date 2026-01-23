ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ç¹¹ðÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI model³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¯¤é¤·¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÄÌ¾Î¡§¤¯¤é¤·¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖAI¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÀ¸À®¡¦±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëAI model³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢AI model¼Ò¡Ë¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI model¼Ò¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶ÈÀìÍÑ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡¿AI¥¿¥ì¥ó¥È¤òÀ¸À®¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ä¹¹ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤ä¸ÜµÒÁØ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢È©¼Á¡¦ÂÎ·¿¡¦È±·¿¡¦É½¾ð¡¦Ç¯Îð¡¦¿Í¼ï¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹¹ð¼êË¡¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Æ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤Î³ÍÆÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¹ðÀ©ºî¶ÈÌ³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ä¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÂ°À¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥â¥Ç¥ë¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥·¥ã¥ë¡Ê¢¨¡Ë¡¢¥Ð¥Êー¹¹ð¡¢Å¹Æ¬POP¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢½¾Íè¤ÎPRÀïÎ¬¤òÊÑ³×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Âª¤¨¡¢Ê£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ì´Ó¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¡¢¤¯¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¥Õー¥É¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¹ñÆâ³°¤ÎÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥·¥ã¥ë¡Êinfomercial¡Ë¡§¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î·Á¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹¹ð¡Ê60ÉÃ～30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¡£¡Ö¾ðÊó¡Êinformation¡Ë¡×¤È¡Ö¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡Êcommercial¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£
[¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹]ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ç¹¹ðÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI model³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¯¤é¤·¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¡Ë
https://news.panasonic.com/jp/press/jn260123-1
https://ai-model.jp