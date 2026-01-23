2/13¡Ê¶â¡Ë¸ø³« ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¼ç±é¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Í½¹ðÊÔ(ÆüËÜÈÇ)¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿
NTLive¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê(C)️Sam Taylor
±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¤¬¸·Áª¤·¤¿ÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ö¡£ËÜÆü1/23(¶â)¤«¤é2026Ç¯¿·ºîÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¤¥á¥ë¥À¡¦¥¹¥¿¥¦¥ó¥È¥ó¼ç±é¡Ø¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤Î¿¦¶È¡Ù¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¿·ºîÂè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ2/13¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¡Ù¤Ç¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥é¼ç±é¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇÍ½¹ðÊÔ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÅÙ¡¹¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¿Íµ¤ºî¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ーÉû·Ý½Ñ´ÆÆÄ¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ï¥¹¥Æ¥£¤¬¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤Ç±é½Ð¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ï¥à¥ì¥Ã¥ÈÁü¤òÉÁ¤¤¤¿ÃíÌÜºî¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¼ç±é¤¹¤ë¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥é¤¬¡¢¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½¹ð¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥é¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¤ÎÁ°¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¹ðÃÎÆ°²è¤âËÜÆü²ò¶Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Í½¹ðÊÔ
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=2h4VEpyDAtM ]
¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥éat¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¤è¤ê¹ðÃÎÆ°²è
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=0okij0PzNp0 ]
¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡ÙºîÉÊ³µÍ×
NTLiveÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¡Ù¤Ç¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥é¤¬¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ËÄ©¤à¡ª
ºî¡§¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¿±é½Ð¡§¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£
¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö52Ê¬
½Ð±é¡§¥Ò¥é¥ó¡¦¥¢¥Ù¥¤¥»¥±¥é¡ÊNTLive¡Ø¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥¤¡Ù¡Ë
¥¹¥Èー¥êー¡§µÁÌ³¤Èµ¿Ç°¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼ã¤²¦»Ò¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡£¸¢ÎÏ¤ÈÆÃ¸¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Ï¡È¤¢¤Îµæ¶Ë¤ÎÌä¤¤¡É¤ËÄ©¤à¨¡¨¡¤½¤¦¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢»à¤Ì¤Ù¤¤«¡×¡£
ºîÉÊHP¡§¡¡https://www.ntlive.jp/hiranhamlet
¾å±Ç·à¾ì
Åìµþ¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«
¿ÀÆàÀî¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍ
ËÌ³¤Æ»¡Ë»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
Ì¾¸Å²°¡Ë¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ
Âçºå¡ËÂçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ
·§ËÜ¡Ë·§ËÜ¥Ô¥«¥Ç¥êー
¡öÄÉ²Ã¾å±Ç·à¾ì¤Ï¿ï»þ¸ø¼°HP¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
NTLive¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê(C)️Sam Taylor