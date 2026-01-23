¡ÚÊ¡½õ¥Õ¥¡ー¥à¡ÛÅÅ²ò¿åÁÇ¿å¡ß¥¦¥ë¥È¥é¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤È»°ÅÄ»Ô¤ÎÂç¼«Á³¤¬°é¤Æ¤¿Èþ¿å¤¤¤Á¤´¤ÎºÏÇÝ¡£
¡Ú¤¤¤Á¤´¤Î¡È90¡ó¤Ï¿å¡É¨¡¨¡ ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿å¤«¤é¸«Ä¾¤¹ÇÀ¶È¤Ø¡Û¡¡
¡¡Ê¡½õ¥Õ¥¡ー¥à(Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô)¤ÏÅÅ²ò¿åÁÇ¿å¤È¥¦¥ë¥È¥é¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤¤¤Á¤´ºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Á¤´¤Î90¡ó¤Ï¿åÊ¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤Î¼Á¤¬Ì£¤äÀ¸°é¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ¡½õ¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤Ï¿å¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¡¢Âç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÇÀ¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ°é¤Æ¤¿¤¤¤Á¤´¤ò¡ÖÈþ¿å(¤Ó¤¹¤¤)¤¤¤Á¤´¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú3ÃÊ³¬¤ËµÚ¤ÖÊ¡½õ¥Õ¥¡ー¥àÆÈ¼«¤Î¿å¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
£±.»°ÅÄ»Ô¤Î»³¤«¤éÎ®¤ì¤ë±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÃÏ²¼¿å¤ò¾ô²½ÁõÃÖ¤ÇÉÔ½ãÊª¤ò½üµî¡£
(Ä¹´ü´ÖÃÏÁØ¤òÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡¢¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¡£±ÉÍÜÊ¬¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¾ô²½ÁõÃÖ¤ÇÉÔ½ãÊª¤Î¤ß¤ò½üµî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)
¢
£².´Ô¸µÌîºÚÀ°¿å´ï¤Ç·ò¹¯¤ÊÅÅ²ò¿åÁÇ¿å¤òÀºÀ½¡£
(¾ô²½¤·¤¿¿å¤ò´Ô¸µÌîºÚÀ°¿å´ï¤ÇÅÅ²ò¿åÁÇ¿å¤ËÊÑ´¹¡£ÍÜÊ¬µÛ¼ýÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¿¢Êª¤Î»À²½¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢º¬Ä¥¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤äÀ¸°éÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)
¢
£³.¥¦¥ë¥È¥é¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¤ËÊÑ´¹¤·¤ÆºîÊª¤ËÍ¿¤¨¤ë¡£
(Ä¾·Â¤¬Ìó0.001mmÌ¤Ëþ¤ÎÈùºÙ¤Êµ¤Ë¢¤ÏÄÌ¾ï¤Î¿å¤Ç¤ÏÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¬¤Ç¤¡¢±ÉÍÜÁÇ¤Î¿»Æ©ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Î¿å¤Î¤â¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£)
¡¡
¡¡¤¤¤«¤Ë¼«Á³ËÜÍè¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¡½õ¥Õ¥¡ー¥àÆÈ¼«¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤ò°é¤Æ¤ë¿å¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿å¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Û
¡¡3ÃÊ³¬¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±ÉÍÜËÉÙ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÇÀ¾ìÁ´¤Æ¤Î¤¤¤Á¤´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿¿å¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢º¬¤«¤é»ÀÁÇ¡¦±ÉÍÜÁÇ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢ÂçÎ³¤Ê¸µµ¤¤Ê²Ì¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿å¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÉÂ³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸ºÇÀÌô¤Ë¤è¤ë½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ø¤ª¤¤C¥Ù¥êー¡Ù¡Û
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¤ÈÅÅ²ò¿åÁÇ¿å¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÇ»¤¤²Ì¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éºÏÇÝ¤Î¿·ÉÊ¼ï¡Ö¤ª¤¤C¥Ù¥êー¡×¤â11·î½é½Ü¤Î´¨¤µ¤ÇÁðÀª¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏµÞ·ã¤ÊÀ¸°é¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Â¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ°èºÇÂçµé¥Ï¥¦¥¹¤Ç³Ú¤·¤à¡¢7ÉÊ¼ï¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡Û¡¡
¡¡6ÉÊ¼ï¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö¤ª¤¤C¥Ù¥êー¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á´7ÉÊ¼ï¤Î¡ÈÈþ¿å¤¤¤Á¤´¡É¤¬Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤âÄ¹Ç¯¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¿å¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´Å¤ß¡¦»ÀÌ£¡¦¿©´¶¡¦Âç¤¤µ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Î¤ª¹¥¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ£¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤¤C¥Ù¥êー°Ê³°¤Î6ÉÊ¼ï
¡¡º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÉÊ¼ï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉÊ¼ï¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹Âç¤Ê¥Ï¥¦¥¹Æâ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ ¤¢¤¤Ò¤á¡§»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¡£²Ì¼Â¤Ï¤ä¤äÂç¤¤¯¡¢½À¤é¤«¤¯²Ì½Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¹È¤Û¤Ã¤Ú¡§´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬Íî¤Á¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¤«¤ª¤êÌî¡§Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢´Å¤ß¤¬¶¯¤¯»ÀÌ£¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¤è¤Ä¤Ü¤·¡§¹âÅüÅÙ¤Ê¤¬¤éÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤â¤¢¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Ç·Á¤ÎÈþ¤·¤¤²Ì¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¤Ï¤ë¤Ò¡§Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò»ý¤Á¡¢ÅüÅÙ15ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¤¹¤º¡§Èó¾ï¤Ë´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢²ÌÆù¤Þ¤ÇÀÖ¤¯¹Å¤á¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¤ª¤¤C¥Ù¥êー¡§Èæ³ÓÅªÂç¤¤¯¡¢²ÌÆù¤ÏÃæ¤Þ¤ÇÀÖ¤¯¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÅüÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¹á¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨À¸°é¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ´ÉÊ¼ï¤¬¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¡¦Âç¤¤µ¡¦É÷Ì£ÅùÍÍ¡¹¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ã¤¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¹¤¤¥Ï¥¦¥¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°èºÇÂçµé¤Î¤¤¤Á¤´¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤»³¡¹¤ÈÅÄ±àÉ÷·Ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ï¡¢ÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://fukusuke-farm.com/)¡¦¤¸¤ã¤é¤ó(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000219596/?msockid=1a32733d14386a632772669815c26b2b)Åù¤Ç¤´Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈþ¿å¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤ÎÎÁ¶â¡Û¡Ê¤ª°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡§3,000±ß
¡¦ ¾®³ØÀ¸¡§2,700±ß
¡¦ 3ºÐ°Ê¾å～¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¡§1,900±ß
¡¦ 1ºÐ¡¦2ºÐ¡§700±ß
¡¦ 0ºÐ¡§ÌµÎÁ
¢¨ÃÄÂÎ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÀ¾ì³µÍ×¡Û
Ì¾Á°¡§Ê¡½õ¥Õ¥¡ー¥à
½»½ê¡§¢©669-1352¡¡»°ÅÄ»Ô¿ÜËáÅÄ£·£¹£´-£³£¶
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡üÃæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»/Ï»¹ÃËÌÍÎÁÆ»Ï©·ÐÍ³¡¡¿À¸Í»°ÅÄ¥¤¥ó¥¿ー¤«¤éÌó20Ê¬
¡üÉñÄá¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡»°ÅÄÀ¾¥¤¥ó¥¿ー¤«¤éÌó12Ê¬
¡üÌµÎÁÃó¼Ö¾ì´°È÷
ÅÅÏÃ¡§070-5658-6821
HP¡§https://fukusuke-farm.com(https://fukusuke-farm.com/)(¢¨Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é)
Instagram¡§Ê¡½õ¥Õ¥¡ー¥àInstagram(https://www.instagram.com/fukusukefarm/)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～15¡§00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¤Ï14¡§30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¦ÌÚÍËÆü
¡ÚÊ¡½õ¥°¥ëー¥×¡Û
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¾Ð´é¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¤¤«¤¹µ»½Ñ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¿©ºà¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÃÏ°è¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡»ä¤¿¤ÁÊ¡½õ¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö»°Êý¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¾Ð´é¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://fukusuke-group.com/