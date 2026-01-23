¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤¬¡Ö2026 ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë½ÐÅ¸·èÄê¡ªº£Ç¯¤â¥¢¥í¥Þ¤ÎÂÅò¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾ ÀµÏÂ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ò¡¢¿´¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤â°ú¤Â³¤¡Ö¥¢¥í¥Þ¤ÎÂÅò¡×¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÇÎä¤¨¤¿ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²¹¤á¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥í¥Þ¤ÎÂÅò¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÅò¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÃã¡Ö¿¹¤ÎÃã²°¡×¥·¥êー¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë»î°û¤â¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤ëSHOP¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¡£¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤ªÅÚ»º¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¹³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/112757/table/29_1_3c4bec0081a2afa41dcf9bca8039d18c.jpg?v=202601230351 ]
Äó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à
£±.¥¢¥í¥Þ¤ÎÂÅò¡ÖAroma Foot Bath¡×
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂÅò¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àã¤Þ¤Ä¤ê¤Î»¶ºö¤ÇÎä¤¨¤¿Â¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¡¢Í¥¤·¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¡¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¤È¥«¥â¥ßー¥ë
¥¢¥í¥Þ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹
ËÌ³¤Æ»¤Î¿¢Êª¤ò½Ü¤Ê»þ´ü¤ËºÎ¼è¤·¡¢ÈþÍÆ¥ª¥¤¥ë¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¥ß¥ë¥¯¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥í¥Þ¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¤È¥«¥â¥ßー¥ë¤Î¹á¤ê¤ò³«ºÅ´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².¡Ö¿¹¤ÎÃã²°¡×¥·¥êー¥º¤Î¤ªÃã¤Î»î°û
ËÌ³¤Æ»¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÀ¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿¢Êª¤ò¤ªÃã¤Ë¤·¤¿¡Ö¿¹¤ÎÃã²°¡×¥·¥êー¥º¡£º£Ç¯¤Ï¥¨¥ó¥ÈÃã¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Î¿¢Êª¤«¤éºî¤Ã¤¿¤ªÃã¤òÂÅò¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹¤ÎÃã²°¡¡¥¨¥ó¥ÈÃã
¡¦¥¨¥ó¥ÈÃã
¥¨¥ó¥È¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢¼Ùµ¤¤ò±ó¤¶¤±¤ë¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¡¹¤¬Æü¾ïÅª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ßäÀù¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤Æ¤â¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥ÈÃã¤Î»î°û¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ 17ml¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
²ñ¾ìÆâ¤ÎSHOP¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥í¥Þ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö2026 ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ 17ml¡×1Êñ¡Ê1²óÊ¬¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê¢¨¹á¤ê¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°Æü 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¸þ¤±¼èºà¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00～19:00¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼èºà»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡Ö¥¢¥í¥Þ¤ÎÂÅò¡×ÂÎ¸³¤äÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ´ë²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¿¢Êª¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤ò¡¢²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤ËºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¾º²Ú¤·¤ÆÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤Ï¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¿¢Êª¤ÎºÏÇÝ¤äºÎ¼è¤âËÌ³¤Æ»¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Î¸¦µæÌô¹áÁð±à¤Ç¤Ï¡¢½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤ÎÊý¡¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¡¢¥»¥ó¥È¥¸¥çー¥ó¥º¥ïー¥È¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥Ö¤âÍµ¡ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É
¡¦½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾8ÃúÌÜ9¡¾1 ¥¨¥³¥Í¥Ã¥È¥Ó¥ë8³¬
¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ1¾òÀ¾28ÃúÌÜ2¡¾35 MOMA Place 2³¬¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾ÀµÏÂ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¸¶ÎÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÁÇºà¸¶ºàÎÁ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¿©ÎÁÉÊ¡Ê±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ´Þ¤à¡Ë¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥¨¥³¥í¥¸ー´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤
¡ý¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://island.natural-s.jp/
¡ý¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/naturalisland_official/
