°û¿©Å¹¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÆ³Æþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Í½Â¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖMetareal ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë(Metareal CB)¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó1/23Äó¶¡³«»Ï
¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÞÀÐ ½ç°ì¡Ë¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÆ³Æþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Í½Â¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖMetareal ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Metareal CB¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û5Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢1Æü20²ó¡¦·î200²óÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Metareal CB¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤´¤È¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÆ³Æþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍ½Â¬¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¥ì¥Ó¥åー¤ä¥á¥Ë¥åー¼Ì¿¿¡¢SNSÅê¹Æ¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÓÏ¹¥ÅÙ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë·¹¸þ¡ÊIPA¡¢¥¹¥¿¥¦¥È¤Ê¤É¡Ë¡¢Æ³Æþ²ÄÇ½ÏÈ¤ò¥¹¥³¥¢²½¡£Ã®¡¦ÉÓ¤Î¿ä¾©¹½À®¤ä»î°ûÄó°Æ½ñ¤â¼«Æ°À¸À®¤·¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤¬Æ³¤¯¿·»þÂå¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@rozetta.jp
Metareal CB¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://metarealcb.cmplt.ai
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÎ®¹Ô¤ÏÊÑ²½¤¬Â®¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤¹¤È¶¥¹ç¤ËÀÊ´¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Þ¥¯¥í»ëÅÀ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞÃ±°Ì¤ÎÆ³Æþ¥Ëー¥º¤òÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢±Ä¶ÈÄó°Æ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Metareal CB¤ÎÆÃÄ§
Metareal CB¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
- Å¹ÊÞÃ±°Ì¤Ç¥¯¥é¥Õ¥ÈÓÏ¹¥¥¹¥³¥¢¤È¥¹¥¿¥¤¥ë·¹¸þ¤ò²Ä»ë²½
- Ã®/ÉÓ¤Î¿ä¾©¹½À®¤ä»î°ûÄó°Æ½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®
- ¹âÓÏ¹¥¥¹¥³¥¢Å¹ÊÞ¤òÍ¥ÀèË¬Ìä¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢ÈÎÂ¥»Üºö°Æ¡Ê¥¿¥Ã¥×¥Æ¥¤¥¯¥ªー¥Ðー¤Ê¤É¡Ë¤âÄó¼¨
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼òÎà¥áー¥«ー¤ä¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¤ÎË¡¿Í±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÈÎÂ¥¡¦±Ä¶È´ë²è¥Áー¥à¤Ç¤ÎÍø³èÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶È¼ïÆÃ²½¤ÎAI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡ªMetareal AI¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖMetareal DD¡×¤òÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸À®AI¡Ö¥·¥´¥È¥ª¥ï¥ëAI¡×¥·¥êー¥º¡Êhttps://www.metareal.jp/department/shigotoowaruai/¡Ë¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤ò¤³¤ì¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸À®AI¥·¥êー¥º¤Ë¤è¤ê³Æ¶È¼ï¡¦³Æ¶È³¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Î¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤Î¤è¤ê¼ê·Ú¤Ê²ò·è¤ò»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎAI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤ÊAIÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎAI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢"°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤µ" ¤Ç¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡¦»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëAI¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÆ³Æþ´ë¶È¤¬¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤¬ºÇ¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÀµ²ò¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹âÂ®¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò²ó¤·¡¢¸½¾ì¤ËÅ¬±þ¤µ¤»¤ë¤«¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉAIÆ³Æþ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆ³Æþ¤«¤é¼Â±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î²ó¿ô¤ÈÂ®ÅÙ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¿¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎAIÆ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢³«È¯¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¹âÂ®¤Ê»î¹Ôºø¸í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Metareal AI¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§¡Êhttps://www.metareal.jp/metareal-ai-experience/(https://www.metareal.jp/metareal-ai-experience/)¡Ë
1.ÈÆÍÑÀ¤è¤ê¤âÀìÌçÀ¤ËÆÃ²½
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë 6,000¼Ò¡¦2,000Ê¬Ìî°Ê¾å ¤Î´ë¶È¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¶È³¦No.1¤Î»º¶ÈÆÃ²½¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¡£³Æ¶È¼ï¤ÎÀìÌç¶ÈÌ³¤Ë¤¹¤°¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Ê£¿ô¤ÎLLM¤ò¶¨Ä´¤µ¤»¤ë¡ÖMetareal Agents¡×
Ã±ÂÎ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¿ô¤Î´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò¶¨Ä´¤µ¤»¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¡ÖAI¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¡£Ê£¿ô¤ÎLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÎÆÃÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤«¤ÄºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3.¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿AI³«È¯
CTOÊÆÁÒ¡¦CSO»°¹¥¤¬ËÌÊÆ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ¸À®AI¤ÎÃÎ¸«¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÀ®¸ùÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎAI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤¿¤Àµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤ï¤ì¤ëAI¡×¤òºÇÂ®¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AIÆ³Æþ¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤äCTOÊÆÁÒ¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¡¦¼¹É®°ÍÍê¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@rozetta.jp¡¡
¤Þ¤¿¡¢7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆCTOÊÆÁÒ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¹ðURL¡§https://president.jp/articles/-/97438
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦¸À¸ì¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢ËÝÌõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¢¨¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§ÂÐÏÃ·¿AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì2024¡×ËÝÌõ»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë¡Ë
Ë¡Ì³¡¦°åÌô¡¦¶âÍ»¡¦²½³Ø¡¦IT¡¦µ¡³£¡¦ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¤Ê¤É¡¢2,000Ê¬Ìî¤ËÂÐ±þ¡£¸ÜµÒ¤´¤È¤Î²ÝÂê²ò·è¡¦Ì¤ÍèÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºAI³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI³«È¯¼ÂÀÓ¡§ËÝÌõAI¡¢»Íµ¨ÊóAI¡¢¹ÊóAI¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¸þ¤±AI¡¢¥²ー¥à¥íー¥«¥é¥¤¥ºAIÅù
¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë
URL¡§¡¡¡¡¡¡https://www.metareal.jp/
½êºßÃÏ¡§¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ® 3-7-1 ¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡2004Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçÊ¸½ñAI¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§pr@metareal.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâºÇÂç¤ÎAI ËÝÌõ¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿6,000 ¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò´ð¤Ë¡¢À½Ìô¡¦À½Â¤¡¦Ë¡Ì³¡¦ÆÃµö¡¦¶âÍ»Åù¤Î³Æ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÊ¸½ñºîÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëAI ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡§ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¶¯¤¤¹âÀºÅÙAI ËÝÌõ¡ÖT-4OO¡×
¡ÊÆÃÄ§¡Ë
1. À¸À®AI¡ßÀìÌçËÝÌõ¤ò¼Â¸½¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëËÝÌõ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
2. ÀºÅÙ95¡ó¤ò¸Ø¤ëÄ¶¹âÀºÅÙ¤Î¼«Æ°ËÝÌõ
3. ÀìÌç2,000 Ê¬Ìî¡¦100 ¸À¸ì¤ò¥«¥Ðー
4. ¹ñÆâ¥µー¥Ðー¤Ë¤è¤ëºÇ¹â¿å½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
5. ¥¹¥¥ã¥ó²èÁüPDF ¤â´Ý¤´¤ÈËÝÌõ
6. ¸Ä¼Ò¤Î¼ÒÆâÍÑ¸ì¤ò¼«Æ°¤ÇËÝÌõ·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢À½Ìô¶È¸þ¤±À¸À®AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¯¥ä¥¯AI¡×¡¢µÄ»öÏ¿¡õËÝÌõAI ¥Äー¥ë¡Ö¥ª¥ó¥ä¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿
URL¡§ https://www.rozetta.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ AI ËÝÌõ¤ª¤è¤ÓÀìÌçÊ¸½ñAI ¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä