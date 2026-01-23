¡ÚÎ¹¹Ô¤Î¡í¤â¤·¤â¡í¤ËÈ÷¤¨¤ë¡Û3ÃÊ³¬ÊÑ·Á¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¡ÖVELO¡×¡¢Apple¡ÖÃµ¤¹¡ÊFind My¡Ë¡×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÂÐ±þ¤Î¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡×¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã
ËÌÅç¹ñºÝËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£¸¶ ÂóÍº¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ900Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¡ÖVELO¡Ê¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËApple¼Ò¤Î¡ÖÃµ¤¹¡ÊFind My¡Ë¡×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÊ¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«ー¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢VELO¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶áÇ¯¶õ¹Á¤ÇÂ¿È¯¤¹¤ë¥í¥¹¥È¥Ð¥²ー¥¸¡Ê²ÙÊªÊ¶¼º¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤Ë°Â¿´¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://camp-fire.jp/projects/892267/preview
¢£ ÇØ·Ê¡§Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Î²óÉü¤È¡Ö¥í¥¹¥È¥Ð¥²ー¥¸¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â ºòº£¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Î¼ûÍ×¤¬µÞ²óÉü¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ç¤Î²ÙÊªÊ¶¼º¡Ê¥í¥¹¥È¥Ð¥²ー¥¸¡Ë¤äÅðÆñ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö3ÃÊ³¬¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½À¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¡ÖVELO¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÍøÊØÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎ¹¤Î°Â¿´¡×¤âÆ±»þ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢iPhone¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×µ¡Ç½¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖVELO¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. Apple¡ÖÃµ¤¹¡ÊFind My¡Ë¡×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÉ¸½àÂÐ±þ iPhone¤äiPad¡¢Mac¤ËÉ¸½à¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨ ¥¢¥×¥ê¤ÎÄÉ²Ã¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ÏÉÔÍ×¡£ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¿ô²¯Âæ¤ÎApple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÄÉÀ×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¢¨¼þ°Ï¤ËApple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë´Ä¶¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡Ë
2. ·î³ÛÎÁ¶âÉÔÍ×¡¢°Ý»ýÈñ¥¼¥í °ìÈÌÅª¤ÊGPSÃ¼Ëö¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÌÅÓSIM¥«ー¥É¤Î·ÀÌó¤ä·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ï°ìÀÚÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÂÎ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. VELO¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·× VELO¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Î¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Þー¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸°¤äºâÉÛ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Îµ®½ÅÉÊ¤Î´ÉÍý¤Ë¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦¥µ¥¤¥º¡§38 ¡ß 38 ¡ß 6 mm
¡¦½ÅÎÌ¡§Ìó 8g
¡¦ÂÐ±þOS¡§iOS 14.5°Ê¹ß¡¢iPadOS 14.5°Ê¹ß
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§¥³¥¤¥ó·¿ÅÅÃÓ¡ÊCR2032¡Ë¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç¸ò´¹²ÄÇ½
¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡§IPX7ÁêÅö
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=AjDsxZr9RCY ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://camp-fire.jp/projects/892267/preview
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ 2ÇÜ¥µ¥¤¥º¤ËÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¿½Ì·¿¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¡ÃVELO Hyper X Prime
¼Â»Ü´ü´Ö¡§ [ 2026Ç¯2·î28Æü ] ¤Þ¤Ç
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×
URL¡§ https://camp-fire.jp/projects/892267/preview (https://camp-fire.jp/projects/892267/preview)
¢£ VELO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ VELO¤Ï¡¢¡ÖÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·»þÂå¤òÄêµÁ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê40L/56L/72L¡Ë¤Ë¼«ºß¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¥Ïー¥É¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò³«È¯¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀè¹Ô¥íー¥ó¥Á¤ò´Þ¤á¡¢ÆüÊÆÎß·×2.5²¯±ß°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§ ËÌÅç¹ñºÝËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶ ÂóÍº
¡¦½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÅç¶èÁã³û°ìÃúÌÜ27ÈÖ5¹æ¡¡KM¥Ó¥ë3F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ³¤³°À½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢EC»ö¶È
¡¦¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/velojapan_official/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ËÌÅç¹ñºÝËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö Email¡§ info@veloluggage.jp