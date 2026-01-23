¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä £²£°£²£¶¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª
¡¡£Ê£Ò¶å½£¤Ç¤Ï¡¢£±·î22 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÃÏ°è¤Î¡Ö¤Ò¤È¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä£²£°£²£¶¡×»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç£µ²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È»ýÂ³Åª¤Ê´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¼«Á¦¡¦Â¾Á¦¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÊç½¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶å½£¤ÇÅÁÅý¡¦ÅÁ¾µ¤ò¼é¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¤â¤Î¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä £²£°£²£¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±. ´ðËÜÍýÇ°
¶å½£¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤Á¡×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤ò¾Î¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë
¤ÏÎ¹¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
£². ÌÜÅª
¶å½£¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅý¡¦ÅÁ¾µ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤â¤Î¡×¡Ö¤³¤È¡×
¡ÖÉ÷·Ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
£³. ¾Þ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý
¡ã¾Þ¡ä
¡¦¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÂç¾Þ
¡¦ÉôÌç¾Þ¡§¡Ö¿©¡×¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö½É¡Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ë¡×
¡ãÂÐ¾Ý¡ä
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Î¼ñ»Ý¤ËÅ¬¤¤¡¢¶å½£Æâ¡ÊÊ¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢
¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ç³ÆÉôÌç°Ê²¼¤Î»ö¶ÈÅù¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿ÍÊª¤ª¤è¤ÓÃÄÂÎ
¡¦ ¡Ö¿©¡×ÉôÌç
°û¿©Å¹¡¢°û¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢µù¶È Åù
¡¦ ¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×ÉôÌç
¹©·Ý¡¢Êª»º¡¢¤ªÅÚ»º¡¢ÂÎ¸³¥×¥é¥ó Åù
¡¦ ¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¡×ÉôÌç
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¡¦¼èÁÈ¤ß¡¢¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥Äー¥ê¥º¥à·ÁÀ® Åù
¡¦ ¡Ö½É(¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·)¡×ÉôÌç
½ÉÇñ»ÜÀß¡¢Ì±Çñ Åù
£´. ±¿±ÄÂÎÀ©
¡ã¿³ºº°Ñ°÷²ñ¡ä¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡§¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¸ÅµÜ ÍÎÆó
¿³ºº°Ñ°÷¡§¤»¤¤Í ¤¤ç¤¦¤³¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¹â¶¶ ½Ó¹¨¡ÊDiscover Japan Åý³çÊÔ½¸Ä¹¡Ë
Î©Àî ÍµÂç¡ÊÅÁÅýµ»½Ñ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
±Ê»³ Í´»Ò¡Ê·úÃÛ²È¡Ë
Ê¡ÅÄ Î¤¹á¡Ê²Û»Ò¸¦µæ²È¡Ë
µÜºê ¹áÏ¡¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢¸Þ½½²»½ç¤ÇµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»öÌ³¶É¡ä¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈÉô
¢£¸õÊä¼Ô¤ÎÊç½¸¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±.¸õÊä¼Ô¤ÎÊç½¸
¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÊç½¸¡Ê¼«Á¦¡¦Â¾Á¦¡Ë¤ª¤è¤Ó»öÌ³¶É¿äÁ¦¤Ë¤ÆÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊç½¸Í×¹à¡×¤ò¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026 Ç¯£±·î22 Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£³·î25 Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
¡¦°Ê²¼¤ÎURL ¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.office.com/r/VGw3LDMVDa(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2aQJlYU84UCTgsZok-9Be7xiVpBJ9PZGovmbJSdsNLtURDBSM0g1OFBCR1Y2SFpUQlk5SzA3NEZZWi4u&route=shorturl)¡Ê±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¢¨¡ÖÊç½¸Í×¹à¡×¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤Î¤´Äó½Ð¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¿äÁ¦ÍÑ»æ¡×¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢»öÌ³¶É°¸¤Ë»ñÎÁ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÁ÷ÉÕ¡¦¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä¡×»öÌ³¶É
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kyushu.award@jrkyushu.co.jp
¡ã¿äÁ¦ÍÑ»æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊWord¡Ë¡ä
https://www.jrkyushu.co.jp/train/img/award2026.docx(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2aQJlYU84UCTgsZok-9Be7xiVpBJ9PZGovmbJSdsNLtURDBSM0g1OFBCR1Y2SFpUQlk5SzA3NEZZWi4u&route=shorturl)
£². ¿³ºº
»öÌ³¶É¤ª¤è¤Ó¾åµ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¿³ºº´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿³ºº´ð½à¡ä
¡Ê£±¡Ë¡ÖÅÁÅý¡× ¤½¤Î¤Þ¤Á¸ÇÍ¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢Îò»Ë¡¢ÅÁ¾µ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ö¿Ê²½¡× ´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£³¡Ë¡Ö½Û´Ä¡× Ë¤«¤Ê¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¡¦¼é¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£´¡Ë¡Ö¶¦Æ¯¡× ¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£µ¡Ë¡ÖÂ¿ÍÍ¡× Î¹¿Í¡¢½»Ì±¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¢£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£³·î25 Æü¡Ê¿å¡Ë ¸õÊä¼ÔÊç½¸Äù¤áÀÚ¤ê
£µ·îÃæ½Ü～ ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¿³ºº
£¶·î²¼½Ü～£··î¾å½Ü ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ»ë»¡¡ÊºÇ½ª¸õÊä¼Ô¡Ë
£¸·î²¼½Ü～£¹·î¾å½Ü ¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½
12 ·î¾å½Ü É½¾´¼°¡ÊÅìµþÅÔÆâ¡Ë
¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä£²£°£²£¶¡×Êç½¸Í×¹à
£±. Êç½¸´ü´Ö¡§£±·î22 Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£³·î25 Æü¡Ê¿å¡Ë
£². Êç½¸ÂÐ¾Ý
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Î´ðËÜÍýÇ°¤ª¤è¤ÓÌÜÅªÅù¤Î¼¨¤¹¼ñ»Ý¤ËÅ¬¤¤¡¢¶å½£Æâ¡ÊÊ¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢·§ËÜ
¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ç¡¢³ÆÉôÌç°Ê²¼¤Î»ö¶ÈÅù¤Ë½¾»ö¤·¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅý¡¦ÅÁ
¾µ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤â¤Î¡×¡Ö¤³¤È¡×¡ÖÉ÷·Ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ª¤è¤ÓÃÄÂÎ¡£
¢¨¤´±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢³ºÅö¤¹¤ëÉôÌç¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë
¡¦ ¡Ö¿©¡×ÉôÌç ¡§°û¿©Å¹¡¢°û¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢µù¶È Åù
¡¦ ¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×ÉôÌç ¡§¹©·Ý¡¢Êª»º¡¢¤ªÅÚ»º¡¢ÂÎ¸³¥×¥é¥ó Åù
¡¦ ¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¡×ÉôÌç ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¡¦¼èÁÈ¤ß¡¢
Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥Äー¥ê¥º¥à·ÁÀ® Åù
¡¦ ¡Ö½É¡Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ë¡×ÉôÌç ¡§½ÉÇñ»ÜÀß¡¢Ì±Çñ Åù
£³. ¿³ºº´ð½à
°Ê²¼¤Î¿³ºº´ð½à¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¥¡ÖÅÁÅý¡×¤½¤Î¤Þ¤Á¸ÇÍ¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢Îò»Ë¡¢ÅÁ¾µ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£²¡¥¡Ö¿Ê²½¡×´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£³¡¥¡Ö½Û´Ä¡×Ë¤«¤Ê¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¡¦¼é¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£´¡¥¡Ö¶¦Æ¯¡×¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£µ¡¥¡ÖÂ¿ÍÍ¡×Î¹¿Í¡¢½»Ì±¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
£´. ±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¤ÎURL ¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.office.com/r/VGw3LDMVDa(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2aQJlYU84UCTgsZok-9Be7xiVpBJ9PZGovmbJSdsNLtURDBSM0g1OFBCR1Y2SFpUQlk5SzA3NEZZWi4u&route=shorturl)¡Ê±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤Î¤´Äó½Ð¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¿äÁ¦ÍÑ»æ¡×¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢»öÌ³¶É°¸¤Ë»ñÎÁ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Á÷ÉÕ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º·ïÌ¾¤ÎºÇ½é¤Ë¡Ö¡Ú¸õÊä¼Ô¿äÁ¦¡Û¡×¤òµºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÁ÷ÉÕÀè¡ä ¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä¡×»öÌ³¶É
kyushu.award@jrkyushu.co.jp
¡ã¿äÁ¦ÍÑ»æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊWord¡Ë¡ä (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2aQJlYU84UCTgsZok-9Be7xiVpBJ9PZGovmbJSdsNLtURDBSM0g1OFBCR1Y2SFpUQlk5SzA3NEZZWi4u&route=shorturl)https://www.jrkyushu.co.jp/train/img/award2026.docx(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2aQJlYU84UCTgsZok-9Be7xiVpBJ9PZGovmbJSdsNLtURDBSM0g1OFBCR1Y2SFpUQlk5SzA3NEZZWi4u&route=shorturl)
£µ. Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¤´ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¡Ê¼«Á¦¡Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¡ÊÂ¾Á¦¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¤´¿äÁ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤Î¼èÁÈ¤ßÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³¶É¤è¤ê¿äÁ¦¼Ô¤´ËÜ¿Í¤µ¤Þ¤Ø¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ
¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î´ü´Ö¤Ç¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ»ë»¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼èÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÅù¤ÎÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¡¢£µ·îÃæ½Ü～²¼½Üº¢¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸½ÃÏ»ë»¡ÆüÄø¡Û£¶·î²¼½Ü～£··î¾å½ÜÍ½Äê¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ºÇ½ª¤Î¿³ºº·ë²Ì¤Ï£¸·î¾å½Üº¢¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿äÁ¦¼ÔËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹çµÚ¤ÓÈ¿¼Ò²ñÅª
ÀªÎÏ¤È´Ø·¸¤òÍ¤¹¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ë²ÌÈ¯É½¸å¤Ë¤³¤ì¤é
¤Î»ö¾ð¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯·èÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇå½þ¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤¤¤Þ
¤»¤ó¡£
¡¦±þÊç»þ¤ÎÄó½Ð»ñÎÁ¤ÏÊÖµÑ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦Êç½¸¤ËºÝ¤·¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢±þÊç¼õÉÕ¤ä¤ªÌä¹ç¤»¡¢¿³ººÅù¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É±¿±Ä¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³¤Î
ÌÜÅª¤Ç¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä¡×»öÌ³¶É¤¬ÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·
¤¯¤Ï¡¢£Ê£Ò¶å½£¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡Õ http://www.jrkyushu.co.jp/privacy/
¡ã¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä¡×»öÌ³¶É
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kyushu.award@jrkyushu.co.jp
¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä£²£°£²£¶¡×¸õÊä¼Ô¿äÁ¦ÍÑ»æ
»²¹Í»ñÎÁ
¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä£²£°£²£¶¡×¿³ºº°Ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡
¢£¤»¤¤Í¡¡¤¤ç¤¦¤³
¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¸å¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î»³³Ù¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ç´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ë¶ÐÌ³¡£ºß¿¦Ãæ¡¢3Ç¯´Ö¤Î£´¥ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë½»¤Þ¤¤¤ò·Ð¸³¡£°ÊÍè¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉ½Î¢°ìÂÓ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥Õ¥êーÊ©¸ìÄÌÌõ¤ò·Ð¤Æ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¡Ö´Ä¶ÌäÂê¡¢Ìþ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼èºà¡¢»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë¿·Ê¹¡¢¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¹¤¯Åê¹Æ¡£
Ãø½ñÂ¿¿ô¡¢¶áÃø¤Ë¡ØÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡¢10¤ÎÊª¸ì¡Ù¡£FORBES¡¢FIGARO JAPON¡¢GOETHE¤Ê¤É¤ÎWEBÏ¢ºÜÂ¿¿ô¡£2010Ç¯¤è¤êÀ¤³¦Åª¥Á¥§ー¥ó¥Û¥Æ¥ë¡ÖAMAN¡×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÂ¾¡¢ÍÌ¾¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤â·óÇ¤¡£www.kyokosekine.com
¢£¹â¶¶¡¡½Ó¹¨¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¡¤È¤·¤Ò¤í¡Ë
²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£·úÃÛ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ï¤Î¥à¥Ã¥¯¤ä½ñÀÒ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ÐÈÇ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Á¡¢2008Ç¯¤Ë¡ÈÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿»¨»ï¡¢Discover Japan¤òÁÏ´©¡£ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£2018Ç¯11·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¡£»¨»ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¼´¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È¤ä³¤³°Å¸³«¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢´Ä¶¾Ê¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¢¥ïー¥É¼Â¹Ô°Ñ°÷¡¢Ä¹ºê»ÔDMO¿ä¿Ê¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿³ºº°÷¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
¢£Î©Àî¡¡ÍµÂç¡Ê¤¿¤Á¤«¤ï¡¡¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë
1965Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öubushina¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤òÀè±ÔÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£²È¶ñ¡¦¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¦¥¢ー¥È¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¤ò°ìÅÀÊª¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿¦¿Í¤ÈÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢2016Ç¯¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ç³×¿·Åª¤Ê»î¤ß¤ò¤¹¤ë¸Ä¿ÍÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë»°°æ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¾¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¤«¤é¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¤Ø¡£ÆüËÜ¤Îµ»¤Î¿è¤ò½¸¤á¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMUAMI¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ê»³¡¡Í´»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤ä¤Þ¡¡¤æ¤¦¤³¡Ë
ÀÄÌÚ½ß·úÃÛ·×²è»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ2002Ç¯±Ê»³Í´»Ò·úÃÛÀß·×ÀßÎ©¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤Ë¡ÖËÅç²£Èø´Û¡×¡Ö¥É¥Ð¥¤¹ñºÝÇîÍ÷²ñÆüËÜ´Û¡×¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¥¦ー¥Þ¥ó¥º ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ø¥Î¥â¤Î¹ñ¡Ù¡×¤Ê¤É¡£¸½ºß¡ÖTorch Tower¡×¤Ê¤É¤Î·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·úÃÛ¤«¤éÊª¸ì¤òËÂ¤°¡Ù¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¡Ë¡¢¡Ø·úÃÛ¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
http://www.yukonagayama.co.jp/
¢£Ê¡ÅÄ¡¡Î¤¹á¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¡¤ê¤«¡Ë
Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£²Û»Ò¸¦µæ²È¡£¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥â¥Î¡¦¥³¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCheesy poche¡×(ZAXFOX)¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥ì¡¦¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¡¦¥·¥È¥í¥ó¡×(Ê¡²¬¡¦bbb haus)¡¢¡Ömikaned¡×(¼¯»ùÅç¡¦GNFF)Åù¡£
2009Ç¯¤è¤êDiscover Japan»ï¤Ç¡ÖÌ±·Ý¤ª²Û»Ò½äÎé¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Øµ¨Àá¤Î²ÌÊª¤Ç¥¸¥ã¥à¤ò¿æ¤¯¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤Á¤¸¤¯¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¡¢¡ØÌ±·Ý¤ª²Û»Ò¡Ù¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥µ¥é¥À¡ÙÅù¡£instagram.com/riccafukuda
¢£µÜºê¡¡¹áÏ¡¡Ê¤ß¤ä¤¶¤¡¡¤«¤ì¤ó¡Ë
1993Ç¯Ä¹ºê¸©Åç¸¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Åç¸¶»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈPRÂç»È¡£
2006Ç¯Âè11²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È±éµ»ÉôÌç¾Þ¼õ¾Þ¸å¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±éÃæ¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄ¹ºê¸©ÃÏ°èÈ¯¥É¥é¥Þ¡Ö¤«¤ó¤¶¤é¤·¤ËÎø¤·¤Æ¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¾¾Èø°½»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤³¤È¤Ð»ØÆ³¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
2021Ç¯¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À»²Ð¥ê¥ìー¤Ë¤ÆÅç¸¶»ÔÆâÀ»²Ð¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹ºê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸©Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯³«ºÅ¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä£²£°£²£µ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç¾Þ¡ÎÊ¡²¬¡¦»åÅç¡ÏÇò»å¤Î¿¹¡ÊÁ°ÏÂ»Ò»á¡Ê¤Þ¤¨¤À¡¡¤«¤º¤³¡Ë¡¦Âç¶ú¹¬ÃË(¤ª¤ª¤°¤·¡¡¤æ¤¤ª)»á¡Ë
À¸¤¤ëÎÏ¤ò¹Ì¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë°û¿©Å¹¥ªー¥Êー¤ÎÁ°ÅÄ»á¤È°ìµé·úÃÛ»Î¤ÎÂç¶ú»áÉ×ÉØ¤Ë¤è¤ë1ËüÄÚ¤Î³«º¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¸³·¿´Ñ¸÷ÇÀ±à¡£ÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤Î²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¡¢Ê»Àß¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ä³Ø¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¼õ¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
ÇÀ±à¤ÇºÎ¤ì¤¿¿©ºà¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê°û¿©¤òÈ÷¤¨¡¢¼ý³ÏÌîºÚ¤Î²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¡¢ÊüÃÖ¿¹ÎÓ¤Î²ÝÂê¤òµÕÀâÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸½¾õ¤òÇÀ¶È¤äÎ¤»³¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·»Ò¶¡Ã£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¤È·úÃÛ²È¤Î¤´É×ÉØ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆóÀ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¶â¾Þ¡Ê¡Ö¿©ÉôÌç¡×¡Ë¿ÀÃ«¡¡Ä÷·Ã(¤«¤ß¤ä¡¡¤è¤·¤¨) »á¡ÎÂçÊ¬¡¦±§º´¡Ï
(C)ÂçÄÍ¹É²í
Êì¸Î¶â´Ýº´Í¤»Ò¡ÊÅÁ¾µÎÁÍý¸¦µæ²È¡Ë»á¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤ä±§º´¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÎÁÍý¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤é¤ò¡ÖÅÁ¾µ¿©¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡ÖÆü¾ïÃãÈÓ¤ÏÈóÆü¾ï¤«¤é¡×¡ÖÂ¸µ¤ÎÎÁÍý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¸Î¶¿¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬Àè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤òÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¡×¤Ê¤É¡¢¿©¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Ù¤¯¿©¤òÉñÂæ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âæ½ê¤À¤±¤Î·úÊª¡ÖÀ¸³è¹©Ë¼¤È¤¦¤¬¤é¤·¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤äËÜ¼Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸åÀ¤¤ØÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¾Þ¡Ê¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤êÉôÌç¡×¡Ë¥ä¥Þ¥Á¥¯¡Î·§ËÜ¡¦Æî´Ø¡Ï
1963Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÃÝ¡×¤ÎÁÇºà¤ò¤¤¤«¤¹À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ç°ìËÜ°ìËÜ´¢¤ê¼è¤Ã¤¿½ã¹ñ»º¤ÎÅ·Á³ÃÝ¤òºï¤ê¡¢¡ÖÃÝ¤ÎÈ¤¡×¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÀì¶È¥áー¥«ー¡£²Ã¹©¤¬Æñ¤·¤¯¡¢°Â²Á¤ÊÍ¢ÆþÁÇºà¤ÎÂæÆ¬Åù¤Ç¿êÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿ÃÝ¤ÎÈ¤¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯À¸»º¼Ô¡ÊÀÚ¤ê»Ò¡Ë¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¤½Û´Ä¤ò·Ç¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¡¢Ç¯´Ö500ËüÁ·¤ÎÃÝÈ¤¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¾Þ¡Ê¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤êÉôÌç¡×¡Ë
¶â¾Þ¡Ê¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¡×ÉôÌç¡Ë¿ØÌî¡¡¿¿Íý(¤¸¤ó¤Î¡¡¤·¤ó¤ê) »á¡ÎÄ¹ºê¡¦ëÝÁá¡Ï
(C)ÂçÄÍ¹É²í
ÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤òÁý¤ä¤·¡¢´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¼èÁÈ¤ß¤òËö±Ê¤¯·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGOO GOO MARCHE¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¡¹¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤¬½àÈ÷¡¦±¿±Ä¡¦ÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ò¸Ä¿Í¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¼«¼çÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï100Ì¾¤â¤Î¹â¹»À¸¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦Å¹³¹¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Íè¤ÎÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Î¹¥½Û´Ä¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¾Þ¡Ê¡Ö½É¡Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ë¡×ÉôÌç¡ËÌøÀî¡¡ÈÍ¼ç(¤ä¤Ê¤¬¤ï¡¡¤Ï¤ó¤·¤å)¡¡Î©²ÖÅ¡ ¸æ²Ö(¤¿¤Á¤Ð¤Ê¤Æ¤¤¡¡¤ª¤Ï¤Ê)¡ÎÊ¡²¬¡¦ÌøÀî¡Ï
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ìÇñ¤Þ¤ì¤ë¹ñ»ØÄêÌ¾¾¡¡£ÎÁÄâÎ¹´ÛÁÏ¶È¤«¤é75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÌøÀî¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤ÎËÜÊª¤Î¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸²½ºâ¤Î¶õ´Ö¤È·Ò¤¬¤ê¹ç¤¦½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡Ö100Ç¯Àè¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾å¼Á¤ÇÉáÊ×Åª¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Î©²Ö²È¤ä¸æ²Ö¤ÎÎò»Ë¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÊ¸²½ºâ¥¨¥ê¥¢¥¬¥¤¥É¤äÊ¸²½ºâ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡¢ÌøÀîÃÏ°è¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤ò¤¢¤¸¤ï¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¸²½ºâ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¤È¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
ÆÃÊÌ¾ÞーNEXT¡¡CREATE-ÉÙ»Î²°¡Ê¤Õ¤¸¤ä¡Ë¥Û¥Æ¥ë¡ÎÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ(Å´ÎØ²¹Àô)¡Ï
(C)ÂçÄÍ¹É²í
ÊÌÉÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÌÀ¼£´ü¤ÎÎ¹´Û·úÃÛ¤ò·Ñ¾µ¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨Â³¤±¤ë100Ç¯¡×¤È¤·¤ÆÏ·ÊÞ²¹Àô¡ÖÅ´ÎØ¡×¤ÎÎò»Ë¤ÈÃÏ¹ö¾ø¤·¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åò¼£Ê¸²½¤ò¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ëËÜ´Û¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖCLT¥Ñ¥Í¥ëµ»Ë¡¡×¤ò¶î»È¤·ÅÚÊÉ¤äÏÂ»æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÌÚ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿»Â¿·¤Ê¿·´Û¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È¡£ÅÁÅý¤¢¤ëËÜ´Û¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·´Û¡¢¥Ûー¥ë¤ä¥®¥ã¥é¥êー¤Ê¤ÉÂ¿ÌÜÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â´Þ¤ß¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤¹Å´ÎØ¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃÊÌ¾ÞーNEXT¡¡CREATE-Ì¾Èø(¤Ê¤ª)¼ê¤¹¤ÏÂ»æ¡Îº´²ì¡¦º´²ì¡Ï
(C)È¬ºäËãÎ¤»Ò
¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë³á¤ÎºÏÇÝ¤«¤é»æ¤ÎÀ½ºî¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÏÂ»æ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤ÏÏÂ»æ¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë²È¤¬100¸®¤Û¤ÉÌ¾ÈøÃÏ¶è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃ«¸ý²È¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¹©Ë¼¤Î¶á¤¯¤Ç¼«²ÈºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿³á¤ÎÌÚ¤Ï¼þÊÕ¤Î»³¡¹¤Î±ÉÍÜ¤Ç°é¤Á¡¢³á¤ÎÌÚ¤Î´¢¤ê¼è¤ê»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¶áÎÙ¤Ë½»¤àÊý¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº£¤â¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿ÏÂ»æ¤Å¤¯¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¿ô¡¹¤ÇÏÂ»æ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ¾ÞーNEXT¡¡CREATE-µåËá¾ÆÃñÂ¢(¤¯¤Þ¤·¤ç¤¦¤Á¤å¤¦¤¯¤é)¥Äー¥ê¥º¥à¶¨µÄ²ñ¡Î·§ËÜ¡¦¿ÍµÈµåËá¡Ï
(C)ÂçÄÍ¹É²í
2020Ç¯£³·î¡¢·§ËÜ¸©¿ÍµÈµåËáÃÏ°è¤ÇµåËá¾ÆÃñ¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ë»ö¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÀßÎ©¡£500Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ëµåËá¾ÆÃñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µåËá¾ÆÃñ¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½¾Íè¡¢ÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¢¸«³Ø¤ä¾ÆÃñ¤Î°û¤ßÈæ¤ÙÅù¤ÎÂÎ¸³¤ËÅ¬Àµ²Á³Ê¤òÉÕÍ¿¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇµåËá¾ÆÃñ¤Î±ü¿¼¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤ËµåËá¾ÆÃñ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊºÒ³²¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¤Ç¤âÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÉü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µåËá¾ÆÃñ¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ¾ÞーNEXT¡¡CREATE-obama(¥ª¥Ð¥Þ) village(¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸)¡Î¼¯»ùÅç¡¦Ì¸Åç¡Ï
»£±Æ¡§¾®Àî½ÅÍº
¡ÖÀ¸¤¤ë¤ò¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè¤ÎÂ¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë7¤Ä¤Î¥ª¥Õ
¥£¥¹¡¢7¤Ä¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê£¹çÀ¸³è»ÜÀß¡£¡ÖÌ¸Åç¤ò¾È¤é¤¹´õË¾¤ÎÀ±¤È¤Ê¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢ÁÛ¤¤¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡ÖÂ¼Ì±¡×¤È¸Æ¤ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÆü¡¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©»ººà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾Æ¿ùÊÉ¤Î¡Ö²¼²°¡×¡ßÆ©ÌÀ¤Ê¡ÖÊì²°¡×¤È¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Ï¡¢ÅÚÃåÀ¤È¸½ÂåÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Î¼Á¤ò»ý¤Á¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¤È»×¤¦¾ì½ê¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤Î ÁÏ½Ð¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖË¤«¤µ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥£¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ¾ÞーNEXT¡¡CREATE-¥æ¥¯¥µ¤ª¤ª¤¹¤ß³¤¤Î³Ø¹»¡Î¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°¡Ï
³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëµÒ¼¼¤ä¶Ó¹¾ÏÑ¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¡¢¥Óー¥Á¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ä°ëÄà¤ê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´Öºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç¶ùÈ¾Åç¤Î¿Í¤È¼«Á³¤¬ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿¸òÎ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤äÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ç½Û´Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¶¦¤ËÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÂç¶ùÈ¾Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¨2022Ç¯～2024Ç¯¤Î²áµî¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê£Á£×£Á£Ò£Ä¡×ÀìÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê°Ê²¼URL¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jrkyushu.co.jp/train/award/