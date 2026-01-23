¡Ú´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Û¿¼Ìë¤Î½üÀãºî¶È¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¡ª¡Ö½üÀã¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×～¹ëÀãÃÏÂÓ¡¦ÈôÂÍ»Ô¤ÎÅß¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥Òー¥íー¡É¤¿¤Á¤Ø²¹¤«¤¤À¼¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÅÔÃÝ½ßÌé¡Ë¤Ï¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤òÂ¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤ë½üÀãºî¶È½¾»ö¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö½üÀã¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬½¢¿²Ãæ¤Î¿¼Ìë¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÆ»Ï©¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡Ö½üÀãºî¶È½¾»ö¼Ô¤ÎÊ³Æ®¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢»ÔÌ±¤È¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢»ÔÌ±¤Èºî¶È¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¡ÖÅß¤Î¶¦½õ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×
¢£´ü´Ö
ÎáÏÂ8Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£»²²ÃÊýË¡
¥Õ¥©ー¥à(https://logoform.jp/form/Zbph/1383249)¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢´Ñ¸÷µÒ¡¢ÍèË¬¼Ô¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£¤½¤ÎÂ¾
´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢»Ô¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äSNSÅù¤Ç¿ï»þÈ¯¿®¤·¡¢¸½¾ì¤Î½¾»ö¼Ô¤ØÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/22/79356.html
¿¼Ìë3»þ¤ÎÁû²»¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ®¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²»¤Ç¤·¤¿
µÏ¿Åª¤Ê¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ëÈôÂÍ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½üÀã¤ÏÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÌ¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îºî¶È¤Ï»ÔÌ±¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¿¼Ìë¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤äÉ¹ÅÀ²¼¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ºî¶È¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Áû²»¤ä¿¶Æ°¡¢¸¼´ØÁ°¤Ë»Ä¤ëÀã¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï163Âæ¤Î½Åµ¡¤¬¡¢»ÔÆ»260km¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤Êµ÷Î¥¤ò¡ÖÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÊ³Æ®¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔËþ¤ò¡Ö´¶¼Õ¡×¤ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ìー¥à¡×¤«¤é¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤Ø
½üÀãºî¶È¤Ï¡¢¿¶Æ°¤äÁû²»¡¢¸¼´ØÁ°¤Ë»Ä¤ëÀã¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÄ®¤Îµ¡Ç½¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È°÷¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Öºî¶È°÷¤Î¼Â¾ð¡×¤È¡Ö»ÔÌ±¤Î´¶¼Õ¡×¤ò·Ò¤°¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔËþ¤ò¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ËÊÑ¤¨¡¢Åß¤Î¥¯¥ìー¥à¸º¾¯¤ÈÃÏ°è¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð»þ¤Ë¤ÏÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄÌ³ØÏ©¤â°Â¿´
Ã´Åö¼Ô¤Î»×¤¤
·úÀß²Ý¡¡ÃæÅÄÄ«ÍÛ
ÈôÂÍ»Ô¤ÎÅß¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï½üÀã¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â¾ð¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È½¾»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢½üÀãºî¶È½¾»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¥Òー¥íー¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò
»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¹Êó³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê½üÀã¼Ö¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー(https://www.city.hida.gifu.jp/site/koho/puro-24-01.html)
- ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀã¤ª¤í¤·¿¦¿Í(https://www.city.hida.gifu.jp/site/koho/puro-26-01.html)
Åßµ¨¤Ë½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦·úÀß¶È¤Î³§¤µ¤ó
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀã¤ª¤í¤·¿¦¿Í
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÈôÂÍ»ÔÌò½ê¡¡·úÀß²Ý
ÅÅÏÃ¡§0577-73-3936(#)
´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô
ÈôÂÍ»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó21,500¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê»Ô¤Ç¡¢¼þ°Ï¤òËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤É¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÁíÌÌÀÑ¤ÎÌó94¡ó¤ò¿¹ÎÓ¤¬Àê¤á¤ë¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê¼«Á³»ñ¸»¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ç¤¢¤ë¸ÅÀîº×¡¦µ¯¤·ÂÀ¸Ý¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¥«¥ß¥ª¥«¥ó¥Ç¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë±§ÃèÊªÍý³Ø¸¦µæ»ÜÀß¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¼ËÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ç¸ÄÀË¤«¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£
ÈôÂÍ»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.city.hida.gifu.jp/
PRTIMESÈôÂÍ»Ô¥Úー¥¸¡¡https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394