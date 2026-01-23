¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¢¥¬ー¥È¥Êー¼Ò¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥ó¥È¡×¤Ç¥êー¥Àー¤Î£±¼Ò¤ÈÉ¾²Á
¡Ú¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¡Û¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡ÊNYSE¡§ACN¡Ë¤Ï¡¢¥¬ー¥È¥Êー¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖMagic Quadrant(TM) for Digital Technology and Business Consulting Services(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2MOVYIOO&ct=260112&st=sb)¡×¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤Î£±¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤òÅý¹ç¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¡Ö¥ê¥¤¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó ¥µー¥Ó¥¹¡×¥â¥Ç¥ë¤¬»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ËÅª³Î¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ÞÉ½¤Ï¡¢Gartner, Inc.¤¬¥ê¥µー¥Á¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸½ñÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎGartner¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤«¤é¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÏËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó½Ð»ñÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈÂî±Û¤·¤¿¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î´°Á´À¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ÎÊ£»¨²½¤¹¤ëÁ´¼ÒÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥½¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êーX ¤òÅý¹ç¤·¤¿Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¡Ö¥ê¥¤¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊÁ´¼ÒÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¡¢¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÎÎ°è¤òÅý¹ç¤·¡¢´ë¶È¤ÎÃæ³Ë»ö¶È¤«¤é³Æµ¡Ç½¤Ë»ê¤ë¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ò²£ÃÇÅª¤ËºÆÀß·×¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¤ÎºÆÁÏÂ¤¡ÊReinvention¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ø¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤ÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖGrowthOS¡×¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSpend Analyzer¡×¤Ê¤É¡¢AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆÈ¼«¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢ ºÇ¹âÀïÎ¬¥µー¥Ó¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCSSO)¤Î¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥ãー¥Þ¡ÊManish Sharma¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ë¶È¤Ïº£¡¢µ»½Ñ¿Ê²½¤Î²ÃÂ®¡¢·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê²ÝÂê¤ËÆ±»þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎºöÄê¤«¤é²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Î¡Ö¥ê¥¤¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢ÀèÃ¼AI¤ä¶È³¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¿×Â®¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¬ー¥È¥Êー¼Ò¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ÇÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢ ÀïÎ¬ÉôÌç ¥°¥ëー¥×¡¦¥Áー¥Õ¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¥à¥¯¥·¥Ã¥È¡¦¥¢¥·¥å¥é¥Õ¡ÊMuqsit Ashraf¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤±¤ëº£²ó¤Î¥êー¥Àー¤Î£±¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï¡¢Á´¼ÒÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤¶È³¦ÃÎ¼±¡¢ºâÌ³¡¦¿Í»ö¡¦¥»ー¥ë¥¹¤Ê¤É³Æµ¡Ç½ÎÎ°è¤ÎÀìÌçÀ¡¢¤½¤·¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¥Äー¥ë¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¸ÜµÒÂè°ì¡É¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¸ÜµÒ¤¬ÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÊÑ³×¤Ë¤è¤êÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×
Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Digital Technology and Business Consulting Services¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2MOVYIOO&ct=260112&st=sb)¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ³Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢AI¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈæÎà¤Ê¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÁ´¼Òµ¬ÌÏ¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢Ìó784,000¿Í¤Î¿Íºà¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÊÑ³×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¤ªµÒÍÍ¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÃíÎÏ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥½¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êーX¤ÎÎÎ°è¤ò¤Þ¤¿¤°ÂÎÀ©¤È¡¢¿¼¤¤¶È³¦ÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¤¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊºÆÁÏÂ¤¡Ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í´Ö¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø360ÅÙ¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¤ÎÀ®¸ù¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï www.accenture.com/us-en(https://www.accenture.com/us-en) ¤ò¡¢
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ÜºÙ¤Ï www.accenture.com/jp-ja(https://www.accenture.com/jp-ja) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
