¤Þ¤Á¤Ê¤«¤¬Èþ½Ñ´Û¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¤Ç¿·¤¿¤Ê´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò - ¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à2026¡×1·î31Æü¤«¤é³«Ëë
¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦¶È¥Ó¥ë¤äÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¤ËºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Þ¤Á¤ò½ä¤ë´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¸«´·¤ì¤¿¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤òÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ÈÂ¤ò»ß¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Ê¤¬¤é¥¢ー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî²È¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¢¥íー¥«¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
SAPPORO PARALLEL MUSEUM 2026¡Ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à2026¡Ë
Æü»þ¡Ã2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～19:00
¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉôÅ¸¼¨¤Ï»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
²ñ¾ì¡ÃÀÖ¤ì¤ó¤¬ ¥Æ¥é¥¹¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡¢»¥ËÚ¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥¹¡¢sitatte sapporo¡¢
¡¡¡¡¡¡Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¡¢D-LIFEPLACE »¥ËÚ¡¢NOASIS 3.4 ÆüËÜÀ¸Ì¿»¥ËÚ¥Ó¥ë
½ÐÅ¸ºî²È¡ÃÂç¹õ½ß°ì¡¢³Þ¸«¹¯Âç¡¢THE COPY TRAVELERS¡¢ÃæºêÆ©¡¢µ×Ìç¹ä»Ë¡¢Â¼¾åÁá¡¢ÊÆß·É¢
¼çºÅ¡Ã»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ¶è³èÀ²½°Ñ°÷²ñ
¡Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ó»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ò¶¦Æ±´ë²è¡Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍPROJECTA
¡Ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡ÓCAI¸½Âå·Ý½Ñ¸¦µæ½ê¡¿CAI03
¡Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ó3KG
¡Ò¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡Ó´ÝÅÄÃÎÌÀ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê
½õÀ®¡ÃÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Ê¸²½Ä£ Ê¸²½·Ý½ÑÁÏÂ¤µòÅÀ·ÁÀ®»ö¶È
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Ã»¥ËÚ»Ô¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¿¶¶½²ñ
Ï¢·È´ë²è¡Ã¥æ¥Í¥¹¥³ÁÏÂ¤ÅÔ»Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÅÔ»Ô´ÖÏ¢·È»ö¶È¡¢»¥ËÚ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡ÊSIAF¡Ë¡¢NEVER MIND THE BOOKS¡¢¤Þ¤Á¤Î¤³¤½¤À¤Æ¸¦µæ½êgurumi
¶¨ÎÏ¡Ãsalon cojica
HP¡Ãhttps://www.parallelmuseum.com/
SNS¡Ãhttps://www.facebook.com/sapporoparallelmuseum
¡¡¡¡¡¡https://www.instagram.com/sapporoparallelmuseum
½ÐÅ¸ºî²È
¡Öharmonia¡×2012
Âç¹õ½ß°ì¡¿OGURO Junichi
²ñ¾ì¡Ãsitatte sapporo B1F¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë
»¥ËÚÀ¸¤Þ¤ì¡£»¥ËÚÂçÃ«Âç³Ø¶µ¼ø¡£²»³ÚÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤Î¹ñºÝÅ¸¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¥¢ー¥È¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¥Ù¥ë¥ê¥óÂÚºß¸å¡¢ZKM¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÆüËÜ½é¤Î43.4chÎ©ÂÎ²»¶Á»ÜÀß¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯»¥ËÚÊ¸²½¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡Öuntitled(µÕ¤µ¤Þ¤Î³¨¤È¥¹¥±ー¥ë)¡×¡¡ 2023
³Þ¸«¹¯Âç¡¿KASAMI Yasuhiro
²ñ¾ì¡ÃNOASIS 3.4 ÆüËÜÀ¸Ì¿»¥ËÚ¥Ó¥ë B1F
1982Ç¯Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»¥ËÚ»Ôºß½»¡£2009 Ç¯ËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¶µ²Ê¶µ°éÀì¹¶Èþ½Ñ¶µ°éÀì½¤(À¾ÍÎ²è)½¤Î»¡£³¨²èÅª¤ÊºîË¡¤ÎÃæ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÈó°ÕÌ£Åª¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¤Î¼ÂÂ¸¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE COPY TRAVELERS¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤È¶õ¤ÃÏ¡×2021
THE COPY TRAVELERS
²ñ¾ì¡ÃÂç´Ý»¥ËÚÅ¹ 1F ¥³¥ê¥Éー¥ë¡Ê³°Ï¡Ë
µþÅÔ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÈþ½Ñ²È¡¢²ÃÇ¼½ÓÊå¡¢Ç÷Å´Ê¿¡¢¾åÅÄÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»°¿Í¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊ£À½¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥Ôーµ¡¤ä¥¹¥¥ã¥Ê¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¡¢¼Â¸³¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î½ÐÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPoolsode Snowman¡×2021
ÃæºêÆ©¡¿NAKAZAKI Tohru
²ñ¾ì¡Ã»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ê·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¡¿W¡Ë
1976Ç¯°ñ¾ëÀ¸¤Þ¤ì¡£´ÇÈÄ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢±ÇÁü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢·Á¼°¤òÆÃÄê¤»¤ºÀ©ºî¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2006Ç¯Ëö¤è¤ê¡ÖNadegata Instant Party¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2011Ç¯¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈFUKUSHIMA!¤Ë»²²Ã¡¢¼ç¤ËÈþ½ÑÉôÌç¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£
¡ÖPolite Existence¡×¡ÊÅ¸¼¨É÷·Ê¡Ë2023
µ×Ìç¹ä»Ë¡¿HISAKADO Tsuyoshi
²ñ¾ì¡ÃÂç´Ý»¥ËÚÅ¹ 1F ÀµÌÌ¸¼´Ø²£
¿Í¤Î±Ä¤ß¤ò¹½À®¤¹¤ëº¬¸»Åª¤Ê´¶À¤äÍ£°ìÀ/±Ê±óÀ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢¶õ´Ö¡¢Ä¦¹ï¡¢²»¡¢¥É¥íー¥¤¥ó¥°¡¢¸÷¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¼êË¡¤òÍÑ¤¤¡¢»íÅª¤Ê·Ý½Ñ¼ÂÁ©¤Ç´Õ¾Þ¼Ô¤ÎÃÎ³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¡£¼«Á³³¦¡¢ÊªÍý³Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿É½¸½¤ÎÃµµæ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤ÏË¤«¤µ¤ä¶Ñ¹Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤µ¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¹¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤è¤¤¤´¡×2022
Â¼¾åÁá¡¿MURAKAMI Saki
²ñ¾ì¡ÃD-LIFEPLACE »¥ËÚ
ºî²ÈÂ¼¾åÁá¤ÏÀ¸¤Îµ²±¤ä»à¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿Í¤äÆ°Êª¤òÉÁ¤¤¤¿Æ¼ÈÇ²è¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Âç·¿¤ÎºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤è¤êÅìµþ¶äºÂ¤Î¥³¥Ð¥ä¥·²èÏ¤Ë¤ÆËèÇ¯¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¾åÅÄ»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡Ögone girl Â¼¾å ÁáÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¡£ºîÉÊ¤ÏÅìµþ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ¤ò»Ï¤áÂ¿¿ô¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¡×2025
ÊÆß·É¢¡¿YONEZAWA Shu
²ñ¾ì¡Ã»¥ËÚ¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥¹ ¥¤ー¥¹¥È1F¡¢ÀÖ¤ì¤ó¤¬ ¥Æ¥é¥¹ 1F¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡Ê¢¨ÀÖ¤ì¤ó¤¬ ¥Æ¥é¥¹2F¿á¤È´¤±Âç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤âºîÉÊÊü±Ç¤¢¤ê¡Ë
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡£¸½ºß¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿ÈÂÎÀ¤È¡¢¸½¼Â¶õ´Ö¤ÎÀ¸¤Êª¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´¤Î¿ÈÂÎÀ¤È´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¶õµ¤¤òÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¦¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢·È´ë²è
¡Ê£±¡Ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥Ã¥× produce by NEVER MIND THE BOOKS
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
NEVER MIND THE BOOKS(http://nevermindthebooks.com/)¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤â¤È¡¢½µËö¤Î¤ß¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢»¥ËÚ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡Ã»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ê·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¡¿W¡Ë
½ÐÅ¸¼Ô¡Ã³ÆÆü11:30～18:30
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥«¥ìー¤Î¤¸¤«¤ó¡¢ŽÂ
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë moyu¡¢¤Á¤ã¤ó¤ê¤Å
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¥Ô¥Á¥¯¥Ñ¥Á¥¯¡¢¤²¤ó¤Á¤ã¤ó ¤âー¤Á¤ã¤ó
2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë Square Comix¡¢MADOKA¡õBHADRA
¡Ê£²¡Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥íー¥«¥ë¤Î²ÄÇ½À¡×
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
Ê¸²½·Ý½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥«¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìËÌ¤ä°¦ÃÎ¤Ç¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ´ë²è¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëºÂÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¡ÃÉþÉô¹ÀÇ·
¡Ê¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡½Ú¶µ¼ø¡¢¹ñºÝ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÀÄ¿¹´ÛÄ¹¡Ë
Æü»þ¡Ã2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30～20:00
²ñ¾ì¡ÃÄ¯Ë¾¥®¥ã¥é¥êー¥Æ¥é¥¹·×²è¡ÊÀÖ¤ì¤ó¤¬ ¥Æ¥é¥¹ 5F¡Ë
¿½¹þ¡Ã¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/aiusTiaHJbh9rPbCA)¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦Í×Í½Ìó¡¦ÀèÃå½ç¡Ë
¡Ê£³¡Ë¿Æ»Ò¤Ð¤é¤Ð¤é¡¦¥¢ー¥È´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¢ー¥È¤ò´Ñ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡Ã 2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～13:00
½¸¹ç¾ì½ê¡Ã Ä¯Ë¾¥®¥ã¥é¥êー¥Æ¥é¥¹·×²è¡ÊÀÖ¤ì¤ó¤¬ ¥Æ¥é¥¹ 5F¡Ë
°ÆÆâ¿Í¡Ã»³ºêÀµÌÀ¡Ê¥¢ー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥¿ー¡Ë¤Û¤«
ÂÐ¾Ý¡Ã¿Æ»Ò10ÁÈ¡Ê1¿Í¤Ç²ó¤ì¤ë»Ò¤É¤âÂÐ¾Ý¡Ë
Ï¢·È¡Ã¤Þ¤Á¤Î¤³¤½¤À¤Æ¸¦µæ½ê gurumi
¿½¹þ¡Ã¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvsaNsKl-iY2ja0E4Vtf3UHGJAZqDOA06yf7S9h3YtsmgFuA/viewform)¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦Í×Í½Ìó¡¦ÀèÃå½ç¡Ë
¡Ê£´¡Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¢¨º£Ç¯¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
²ñ´üÃæ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î8²ñ¾ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ´¤Æ½¸¤á¤¿Êý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥¹¥¿¥ó¥×¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¾ìµÚ¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡Ë
°ú´¹´ü´Ö¡Ã1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËŽ°2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë11:00Ž°19:00
°ú´¹¾ì½ê¡Ã»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ê·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö /W¡Ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹
·ÊÉÊ¡Ã»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢ÀÖ¤ì¤ó¤¬ ¥Æ¥é¥¹¤ªÇãÊª¡¦¤ª¿©»ö·ô500±ßÊ¬¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¸Â¤ê¡Ë¡£
¡Ê£µ¡Ë¥æ¥Í¥¹¥³ÁÏÂ¤ÅÔ»Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊUCCN¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥ÄÅÔ»Ô´ÖÏ¢·È»ö¶È
¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥ÄÅÔ»Ô¤µ¤Ã¤Ý¤í¡É¡×
¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ2ÃúÌÜ²ñ¾ì¤ÎÉ÷·Ê / »£±Æ¡§¾®ËÒ¼÷Î¤
ÁÏÂ¤À¤ò¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î³Ë¤ÈÂª¤¨¤ëÅÔ»Ô¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³ÁÏÂ¤ÅÔ»Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡£»¥ËÚ»Ô¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥ÄÊ¬Ìî¡×26¥«¹ñ27ÅÔ»Ô¤Î¤¦¤Á¡¢15ÅÔ»Ô¤ÎÅß¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡Ã»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡ÊËÌ£²¾ò¸òº¹ÅÀ¹¾ì¡¿ÅìÀ¾¥µ¥¤¥Íー¥¸¡Ë
²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×
ºòÇ¯¤Î³«ºÅÉ÷·Ê
º£°æ½Ó²ð¡Ê»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ë
º£°æ½Ó²ð¡Ê»¥ËÚ¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥¹¡Ë
VUG¡Êsitatte sapporo¡Ë
»Ö²ì¹ÌÂÀ¡ÊÂç´Ý»¥ËÚÅ¹¡Ë
¿ÀÇÀÍý·Ã¡ÊNOASIS3.4 ÆüËÜÀ¸Ì¿»¥ËÚ¥Ó¥ë¡Ë
ÎëÌÚÍµºÈ¡ÊÀÖ¤ì¤ó¤¬ ¥Æ¥é¥¹¡Ë
