Ãµµæ³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¡×¤Ëµ¯¶È²È¸¦µæ¤ò³è¤«¤¹¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2026Ç¯1·î8Æü¡¢¥¹¥Îー¥Õ¥ì¥¤¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò(https://snowflake-consulting.net)¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¿ÂåÉ½¡§ÃæÅçÀµÇî¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©·§¤ÎÁ°¾®³Ø¹»¤Î¶µ¿¦°÷¸þ¤±¼«¼çÊÙ¶¯²ñ¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯³Ø½¬²ñ¡×¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÀµ²ò¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Î¡ØÀ¼¤«¤±¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢µ¯¶È²È¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°Õ»×·èÄêÍýÏÀ¡Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÀ¼¤«¤±¤Î»ëÅÀ¡É¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¡¢¸½¾ì¼ÂÁ©¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¶µ¿¦°÷¤«¤é¡Ö¼ÂÁ©¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¡ÖÃµµæ³Ø½¬¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥é¥¤¥É
ÅöÆü¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ÎÍÍ»Ò
Ãµµæ³Ø½¬¤Î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ä¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤È¤Ï¡©
³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼çÂÎÅª¡¦ÂÐÏÃÅª¤Ç¿¼¤¤³Ø¤Ó¡×¤ä¡ÖÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤Ï³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÊ¸Éô²Ê³Ø»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢
- Ãµµæ¤¬¡ÖÀµ²ò¤ËÅþÃ£¤¹¤ë³Ø¤Ó¡×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
- »î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë³Ø¤Ó¤ò¤É¤¦»Ù±ç¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
- ¶µ°÷¸Ä¿Í¤ÎÎÏÎÌ¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¹»Æâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤¬¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¶µ°÷¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê»ñÎÁ¡ÊÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¡¦Ãµµæ¤Î»þ´Ö¤Î¹½Â¤²½Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿PDF¡Ë
https://www.mext.go.jp/content/20251226-mxt_kyoiku02-000046184_3.pdf
Ãµµæ³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¼¤«¤±¤Ë"¶¦ÄÌ¸À¸ì"¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢À¼¤«¤±¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤ò¡ÖÀµ²ò¤Ë»ê¤ë³Ø½¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ Ìä¤¤ ¢ª »î¤¹ ¢ª ¿¶¤êÊÖ¤ë ¢ª ¤Þ¤¿»î¤¹¡¢¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë³Ø¤Ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¶µ°÷¤ÎÀ¼¤«¤±¤ò¡¢ÈÆÍÑÅª¤Ê¡È¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×ÍýÏÀ¤ò»ëÅÀ¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö»ëÅÀ¡×¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃµµæ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¼¤«¤±¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÍýÏÀ¤È¤Ï¡©
¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤¿ÍýÏÀ¤Ç¡¢¡ÖÍ½Â¬¤·¤Æ·×²è¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤¢¤ë»ñ¸»¤«¤é¹ÔÆ°¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡×¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤äÁÛÄê³°¤ò³Ø¤Ó¤ÎºàÎÁ¤È¤·¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°Õ»×·èÄêÍýÏÀ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍýÏÀ¤ò¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÀ¼¤«¤±¥ì¥Ñー¥È¥êー¡×¤ËÊÑ´¹
ËÜÊÙ¶¯²ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ç¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µ¯¶È²È¤Î°Õ»×·èÄêÍýÏÀ¡Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎÊ¸Ì®¤ËËÝÌõ¤·¡¢À¼¤«¤±¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¹Ô°Ù¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î5¤Ä¤Î¸¶Â§¡Ê¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç»Ï¤á¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤¯»î¤¹¡×¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ö¼ºÇÔ¤òºàÎÁ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ë¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆ°¤¤òÂ¥¤¹¡ÈÀ¼¤«¤±¤Î»ëÅÀ¡É¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤ÏÍýÏÀÍý²ò¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ëÀ¼¤«¤±Îã¤ä¡¢¶µ°÷¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼ÂÁ©¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(https://drive.google.com/file/d/14v4_PBySoJYvJ88oi6CbZUMzsFlfjz9-/view?usp=sharing)
¸½¾ì¤Î¶µ°÷¤«¤é¡Ö¼ÂÁ©¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¡ÖÃµµæ³Ø½¬¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼
ÅöÆü¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê²óÅú¿ô10¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊÙ¶¯²ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ÎÄêÅªÉ¾²Á¤¬100¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡¢
- ¡Øº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤«¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤
- ¼ºÇÔ¸å¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÀ¼¤«¤±¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢À¼¤«¤±¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿¼Â´¶¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥Îー¥Õ¥ì¥¤¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½¡¡ÃæÅçÀµÇî
Ãµµæ³Ø½¬¤Ï¡¢Àµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î½Û´Ä¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Û´Ä¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢¤â¤¦°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¤«¤Ï¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¡È¤Ò¤È¸À¡É¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿À¼¤«¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãµµæ¤ÎÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ(https://www.j-effectuation.org/)¤Î²ñ°÷´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÎ©·§¤ÎÁ°¾®³Ø¹»(https://nagoya.fureai-cloud.jp/_view/kumanomae-e)¡¦Åû°æÃÎ»Ò¹»Ä¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ãµµæ¤Ë¤Ï¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ËÄ©¤ß¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö»ÑÀª¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¤òÂ¥¤¹¾å¤Ç¤âÍ¸ú¤Ê¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶µ»Õ¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤Î»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¡¢Í½Â¬¤è¤ê¹ÔÆ°¤ò½Å»ë¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëÈ¯ÁÛ¤ò»Ò¤É¤â¤ËÂ¥¤»¤Ð¡¢¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤òµ¯ÅÀ¤ËÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Îー¥Õ¥ì¥¤¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¼ç¤ËÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¿À¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÍýÏÀ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤ÊÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÍýÏÀ¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö#Ì¾¸Å²°¤Ç¥¨¥Õ¥§¤ÎÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë(https://note.com/snowflake_note/m/m715fd58d115a)¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
