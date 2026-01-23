LINE¥ä¥Õー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢À¾Å´¤È¤ÎDX¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡ÖN¥é¥¤¥Êー¡×¤Ç¡ÖLINE¡×´°·ë·¿¤ÎºÂÀÊÍ½ÌóÂÎ¸³¤ò¼Â¸½
LINE¥ä¥Õー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼ À¾ÆüËÜÅ´Æ»¡Ë¤È¤Î¡ÖLINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¾Å´¥°¥ëー¥×¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¡Ê2021Ç¯Äù·ë¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤¬2026Ç¯3·î16Æü¤è¤ê±¿¹Ô³«»Ï¤¹¤ëÍÎÁºÂÀÊÎó¼Ö¡ÖN¥é¥¤¥Êー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½Ìóµ¡Ç½¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡ÖLINE¡×¾å¤Ç¡¢Í½Ìó¡¦»öÁ°»ÙÊ§¤¤¡¦¾è¼ÖÁ°¤Î°ÆÆâ¡Ê¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ë¤Î¼õ¿®¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÄó¼¨¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ä¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¢ID¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÎÆþÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÂ¤ï¤º¥¹¥àー¥º¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×
À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤Ï2026Ç¯3·î16Æü¤è¤ê¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â400±ß¤Ç¡¢Ê¿ÆüÍ¼Êý¤Î¥é¥Ã¥·¥å»þ´ÖÂÓ¤Ë³Î¼Â¤ËºÂ¤ì¤ëÍÎÁºÂÀÊÎó¼Ö¡ÖN¥é¥¤¥Êー¡×¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÎó¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í½Ìó¤ä¼êÂ³¤¤¬ÍøÍÑ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¡¢À¾Å´ÅÅ¼ÖLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡ÖN¥é¥¤¥Êー¡×ºÂÀÊÍ½Ìóµ¡Ç½¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡ÖLINE¡×¾å¤ÇÍ½Ìó¡¦»öÁ°»ÙÊ§¤¤¡¦¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¼õ¿®¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÄó¼¨¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±Ø¤ËÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¾è¼Ö¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢²þ»¥Á°¤ä¥Ûー¥à¤Ç¹²¤Æ¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¾Å´ÅÅ¼ÖLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
ID¡§@nishitetsu_train
Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¥ê¥ó¥¯¡§https://line.me/R/ti/p/%40379wjtcu?oat__id=651028#~
¢£¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï2021Ç¯2·î¤è¤ê¡¢Ê¡²¬¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤È¡ÖLINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¾Å´¥°¥ëー¥×¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¡¢¸òÄÌ¡¦¾¦¶È¡¦´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ÎÀ¾Å´¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖN¥é¥¤¥Êー¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¾Å´ÅÅ¼ÖLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¤ÎºÂÀÊÍ½Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢ËÜÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤ÎÉý¹¤¤ÀÜÅÀ¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥æー¥¶ー¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ê¡²¬¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÊØÍø¤ÇË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¼«Å¾¼Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼ÖÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡× LINE¤Ç»öÁ°Í½Ìó¡¦·èºÑ¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¤Î¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ë
https://lycomm.co.jp/ja/press/2022/031515
¡¦¡ÖNishitetsu DX with LINE¡×HP
https://www.nishitetsu.jp/livingservice/linedx/
¢£¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLINE SMART CITY¡×³µÍ×
2018Ç¯¡¢Ê¡²¬»Ô¤È¤Î¡ÖÃÏ°è¶¦Æ¯»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤ò·Àµ¡¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖLINE SMART CITY¡×¤Ï¡¢¡ÖLINE¡×¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦»ÔÌ±¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¹¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ø³¹Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò ¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë ¤â¤Ã¤È¡ÖWOW¡×¤È¡Ö¡ª¡×¤Ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖLINE¡×¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢¡Öº£¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤ò¡Öº£¡×¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë²ò·è¤·¡¢»ÔÌ±¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Î¿®Íê¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÁõ·¿¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://smartcity.lycomm.co.jp/p/top
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡ÚLINE¥ä¥Õー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§LINE¥ä¥Õー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹8-1 JRJPÇîÂ¿¥Ó¥ë12F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡ÎëÌÚ Í¥Êå
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§490É´Ëü±ß (2024Ç¯4·î»þÅÀ)
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡§2013Ç¯11·î18Æü
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡¡¡¡§1,599Ì¾ (2025Ç¯4·î»þÅÀ¡¢LINE¥ä¥Õー¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ò°÷´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§LINE¥ä¥Õー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¶ÈÌ³¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Æ¥¹¥È¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢»ö¶È´ë²è¤Ê¤É¡Ë
´ØÏ¢µòÅÀ¡¡¡¡¡§LINE¥ä¥Õー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
È¬¸ÍµòÅÀ¡¢ÅìµþµòÅÀ¡¢¹âÃÎµòÅÀ¡¢ËÌ¶å½£µòÅÀ¡¢ÂçÊ¬µòÅÀ¡¢ÆáÇÆµòÅÀ¤Ê¤É
Web URL¡¡¡¡¡§https://lycomm.co.jp/(https://lycomm.co.jp/)
¡ÚÀ¾ÆüËÜÅ´Æ» ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÎÓÅÄ ¹À°ì
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§261²¯5,729Ëü±ß
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡§1908Ç¯12·î17Æü
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å´Æ»¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ë±¿Á÷»ö¶È¡¢ÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¡¢¹Ò¶õ±¿Á÷ÂåÍýÅ¹¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÌ´Ø¶È¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤ª¤è¤ÓÄÂÂß¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾
Web URL¡¡¡§https://www.nishitetsu.co.jp/