D¥êー¥¬ー¤Ë¤è¤ë¤ªÅÏ¤·²ñ¤â¼Â»Ü¡ª¡ÖD.LEAGUE POP-UP STORE 2026.01¡×¤ò¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ËÜ´Û¤Ç³«ºÅ¡ª
¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ËÜ´Û¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò´Ý°æ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌî ¿¿Çî¡Ë8F¤Ë¤Æ¡¢¡ÖD.LEAGUE POP-UP STORE 2026.01¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖD.LEAGUE POP-UP STORE 2026.01¡×
Á°²ó¤ÎD.LEAGUE POP-UP STORE¤Î¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖD.LEAGUE POP-UP STORE 2026.01¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢D¥êー¥¬ー¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢POP-UP¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢D¥êー¥¬ー¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò³Ú¤·¤àÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
¢£D¥êー¥¬ー¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËD¥êー¥¬ー¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¼µURL¤«¤é¤ªÅÏ¤·´õË¾¤Î¥êー¥¬ー¤òÁªÂò¤Î¾å¡¢¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://livepocket.jp/t/dleague_popup_store_202601
¤ªÅÏ¤·²ñÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¥°¥Ã¥ºÂå¤È¤·¤Æ3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://home.dleague.co.jp/news/b6k85pq2sn/)
¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¸Â¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
T¥·¥ã¥Ä
3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Áー¥àÊÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥êー¥¬ー¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Áー¥à¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Úavex ROYALBRATS¡Û
¡ÚBenefit one MONOLIZ¡Û
¡ÚCHANGE RAPTURES¡Û
¡ÚCyberAgent Legit¡Û
¡Údip BATTLES¡Û
¡ÚDYM MESSENGERS¡Û
¡ÚFULLCAST RAISERZ¡Û
¡ÚKADOKAWA DREAMS¡Û
¡ÚKOSE 8ROCKS¡Û
¡ÚLDH SCREAM¡Û
¡ÚLIFULL ALT-RHYTHM¡Û
¡ÚList::X¡Û
¡ÚMedical Concierge I'moon¡Û
¡Ú M&A SOUKEN QUANTS¡Û
¡ÚSEGA SAMMY LUX¡Û
¡ÚValuence INFINITIES¡Û
¢£¡ÖD.LEAGUE¡Ê¥Ç¥£ー¥êー¥°¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖD.LEAGUE¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯À¤³¦½é¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥êー¥°¤Ï¥À¥ó¥¹¤Î·Ý½ÑÀ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¼ñÌ£¤ä¸ä³Ú¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖD.LEAGUE¡×¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò¶¥µ»²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î³èÌö¤ò¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
D.LEAGUE 25-26 SEASON¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½6¥ö·î¤ËµÚ¤Ö¥·ー¥º¥óÃæ¡¢Á´16¥Áー¥à¤¬2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï´ÑµÒ¤ÎÅêÉ¼¤ÈÀìÌç¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎÅÀ¤µ¤ì¡¢¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì6¥Áー¥à¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤Î¥·ー¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖD.LEAGUE¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£HIPHOP¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ë¡¢BREAKIN¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë¡¢LOCK¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢WAACK¡Ê¥ï¥Ã¥¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Î¥«¥éー¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖD.LEAGUE¡×¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò²ñ¾ì¤äÇÛ¿®¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖD.LEAGUE¡× HP
https://home.dleague.co.jp/
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ËÜ´Û 8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~20:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡¡
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¡¢¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ËÜ´Û
https://www.0101.co.jp/003/
¢§´Ý°æ
https://www.0101.co.jp/