¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Î¿¹¡×¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯³Ø¤Ö¡ª°æÅÄ¥Ï¥«¥»Î¨¤¤¤ë¡È¿¹¥é¥Ü¥Áー¥à¡É¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¤ò³«ºÅ～ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¶¦À¸¤È¡¢¿¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë～

¡¡¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¡¢¡ÖSt.Cousair¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÅ¹¤òÁ´¹ñ¤ËÌó180 Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¾®Çä´ë¶È¡Ê¿©ÉÊSPA¡Ë¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò:Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µ×À¤ÎÉÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¿®½£Âç³Ø¶µ°é³ØÉô¿¹ÎÓÀ¸ÂÖ³Ø¸¦µæ¼¼¤Î°æÅÄ½¨¹Ô¶µ¼ø¤é¡Ö°æÅÄ¥Ï¥«¥»¤Î¿¹¥é¥Ü¥Áー¥à¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¿¹¥é¥Ü¥Áー¥à¡×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Ç»Ä®¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¼Ò°÷¸þ¤±ÆÃÊÌ¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò
2¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¿¼¤á¤ë³Ø¤Ó
¡¡¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Î¿¹¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîÀ¸Æ°Êª¤¬Ê£¿ô²ó´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¹¥é¥Ü¥Áー¥à¡×¤È¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¡£¿¹¤Î³èÆ°¤ä¼«Á³¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¼Ò°÷6Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¶¦À¸¤ä¿¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¿¹¥é¥Ü¥Áー¥à¡×¤ÈÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/154_1_e7b0dfd0b98a71b2383f0843307bdd57.jpg?v=202601230951 ]
¡Ö°æÅÄ¥Ï¥«¥»¤Î¿¹¥é¥Ü¥Áー¥à¡×¤ÈÆÃÊÌ¶µ¼¼
¡¡Åö¼Ò¤Ï2014Ç¯¤è¤ê¡¢¿®Ç»Ä®¤Î¥á¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°Ï¤àÌó160,000 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¿¹¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Î¿¹¡×¤Ç¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¿®½£Âç³Ø¶µ°é³ØÉô¿¹ÎÓÀ¸ÂÖ³Ø¸¦µæ¼¼ °æÅÄ¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö°æÅÄ¥Ï¥«¥»¤Î¿¹¥é¥Ü¥Áー¥à¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿¢À¸Ä´ºº¤ä¿¹ÎÓÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¤Ï2024Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï¿¹¤ËÆþ¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤µ¨Àá¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿¹¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Î¿¹¡×
2025Ç¯ÆÃÊÌ¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é :
https://note.com/stcousair_forest/n/n9036629cb48f
2025Ç¯ÆÃÊÌ¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢note¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Î¿¹¤«¤é¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¿©ÉÊÀ½Â¤¾®Çä´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¡¢¡ÖSt.Cousair¡×¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÅ¹¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÀ½Â¤¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¿©¤ÎSPA¥â¥Ç¥ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤¬¿®½£ÈÃÈø¹â¸¶¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¡¢²ÈÂ²¤È¤ªµÒÍÍ¤È¤Ç°Ï¤ó¤À¾Ð´é°î¤ì¤ë¿©Âî¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¡Ö°¦¤È´î¤Ó¤Î¤¢¤ë¿©Âî¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë
¢£ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§Ä¹Ìî¸©¾å¿åÆâ·´ÈÓ¹ËÄ®°òÀî1260
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ×À¤ ÎÉÂÀ
¢£ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1979Ç¯
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1982Ç¯
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¥¸¥ã¥à¡¦¥ï¥¤¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢
¡¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÎÄ¾±Ä¡¢µÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡×¤Î±¿±Ä
