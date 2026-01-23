¡Ø¼«¼çµ¬À©¥ëー¥ë¸¡Æ¤²ñ¡ÙÂè3²ó¡ÊºÇ½ª¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖRCA(https://prop-crowdfunding.org/)¡×¡ËµÚ¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¼Ô¶¨µÄ²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖFTKK(https://ftkk.jp/)¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«¼çµ¬À©¥ëー¥ë¸¡Æ¤²ñ(https://prop-crowdfunding.org/press/2025082202/)¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¸¡Æ¤²ñ¡×¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè3²ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¶¦ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¡Æ¤²ñ¤ÏÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¤Î·òÁ´¤Ê»Ô¾ì¤Î·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿°ìÈÌÅê»ñ²È¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¡¦À°Íý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¢11·î5Æü¡Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¼çµ¬À©¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È(https://prop-crowdfunding.org/wp-content/uploads/2025/12/2.%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88_%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB_%E9%96%8B%E7%99%BA.pdf)¤ÎÊ¬Îà¤ä³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ë¤â¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー¤È¤·¤ÆËÜ¸¡Æ¤²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ³«ºÅÆü»þ¡§2026 Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë15»þ～
2. µÄÂê¡§ ¡Ê²¾)ºÆÊç½¸°Æ·ï¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¤Þ¤È¤á¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
3. ²ñ¾ì¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ® 1-5-2 ÅìÊõÆüÈæÃ«¥×¥í¥à¥Êー¥É¥Ó¥ë 6 ³¬
4. °Ñ°÷¡§ ÊÌÅº£±»²¾È(https://prop-crowdfunding.org/wp-content/uploads/2025/11/3.%E5%A7%94%E5%93%A1%E5%90%8D%E7%B0%BF_%E8%BF%BD%E5%8A%A0%EF%BC%88%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%89%88%EF%BC%89.pdf)
5. ¤½¤ÎÂ¾¡§ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ï16¡§45¤è¤êËµÄ°¡¦¥«¥á¥é»£¤ê²Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢»áÌ¾(¤Õ¤ê¤¬¤Ê)¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¢Ï¢ÍíÀè(ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹)¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á÷ÉÕÀè¡§RCA »öÌ³¶É
¡¡¡¡¡¡¡¡FTKK »öÌ³¶É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ú¤ò@¤ËÊÑ¤¨¤ÆÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢É¬Í×¤ÊÍÑÅÓ°Ê³°¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»ñÎÁµÚ¤ÓµÄ»ö³µÍ×¤Ï¡¢ËÜ¸¡Æ¤²ñ½ªÎ»¸å¤ËRCA µÚ¤Ó FTKK ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»öÌ³¶É¡§ RCA »öÌ³¶É¡¦FTKK »öÌ³¶É ¼«¼ç¥ëー¥ë¸¡Æ¤²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ