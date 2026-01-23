Êâ¤¤¤Æ·ò¹¯¡¦Êâ¤¤¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¡ªーーÁ°ÀîÀ½ºî½ê¡¢¼éÃ«»Ô¤ÎÃÏ°è¿©Æ²¤Ø´óÉÕ
¡¡
¡¡À¤³¦¥·¥§¥¢40¡ó°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë»º¶ÈÍÑÎäÅàµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï»º¶Èµ¡³£¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼ï¥×¥é¥ó¥È¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÁ°ÀîÀ½ºî½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Á°Àî ¿¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Á´¼Ò¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÊâ¤³¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ÆµòÅÀ¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÁíÊâ¿ô¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯Êâ¤¤¤¿µòÅÀ¤ÎÊâ¿ô¤ò´ð¤Ë¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¼éÃ«¹©¾ì¡ÊÅö¼Ò¤Î¥Þ¥¶ー¹©¾ì¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÎÊ¿¶Ñ»²²ÃÁíÊâ¿ô¤Ï638,006Êâ¤È¤Ê¤ê¡¢1Êâ0.1±ß´¹»»¤Ç63,800±ß¤ò¡¢2025Ç¯12·î22Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¼éÃ«»ÔÆâ¤ÎÃÏ°è¿©Æ²¡Ö¤¨¤¬¤ª¡×¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊâ¤³¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÒÆâ¸òÎ®¥Ï¥¤¥¥ó¥°
¼éÃ«»ÔÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¦ÃÏ°è¿©Æ²¡Ö¤¨¤¬¤ª¡×¤«¤é¤Î¤ªÎé¾õ
·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤È½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹¥½Û´Ä
¡¡Åö¼Ò¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ë¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¿ÍÎàÊô»Å¡×¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤ò·Ð±Ä²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨2023Ç¯¤è¤ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¤òÄê¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤ò´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î´ðÈ×¤È¤È¤é¤¨¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Æ¼ï»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÊâ¤³¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯Â¥¿Ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÉôÌç¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤È¤·¤Æ¼Ò°÷¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÈ´¿è¡Û
Q¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬ÉáÃÊ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¡¦Ä«ÈÕ¤Î»¶Êâ¤ä¤ªÃëµÙ¤ß¤ËÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡¡40¡ó
¡¡¡¦¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ä¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ò»È¤ï¤º¤ËÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡¡25¡ó
¡¡¡¦ÄÌ¶Ð¤Ç1±ØÊ¬Êâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡¡10¡ó
Q¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î´¶ÁÛ
¡¡¡¦ÂÐ¹³Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¥Áè¿´¤ËÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯»²²Ã¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡¦·ò¹¯¿ÇÃÇÄÌÃÎÉ½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ°¸þ¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢10kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡¦·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡º£¸å¤â¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡Á°ÀîÀ½ºî½ê¤Ï¡¢Åìµþ¹¾Åì¶è¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢»º¶Èµ¡³£¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£»º¶ÈÍÑÎäÅàµ¡¤ä¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©µ¡³£¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¡¢¥×¥é¥ó¥È¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤«¤é¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1924Ç¯¡ÊÂçÀµ13Ç¯¡Ë¤ËÁ°Àî´îºî¤¬ÁÏ¶È¤·¤Æ¤«¤éÌó100Ç¯¡£ÎäµÑµ»½Ñ¤Ë½¨¤Ç¤¿¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©135-8482 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è²´Ã°3ÃúÌÜ14ÈÖ15¹æ
¡¦ÁÏ¶È¡§1924Ç¯5·î15Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§10²¯±ß
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Á°Àî ¿¿
¡¦URL¡§https://www.mayekawa.co.jp/