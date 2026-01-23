ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤ÎººÄê½ñºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ä¥Ê¥¬¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óººÄê¡×Îß·×ººÄê½ñºîÀ®¿ô¤¬20ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Îºî¶È»þ´Ö¤òÌó47Ëü»þ´Öºï¸º¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¸£°ú¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSpeee¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ±Ñ¼ù¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§4499¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÇäÇã¤ÎººÄê½ñºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ä¥Ê¥¬¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óººÄê¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óººÄê½ñ¤ÎÎß·×ºîÀ®¿ô¤¬20ËüÉô(*1)¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï2023Ç¯6·î¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ØÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±¸ú²Ì¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯12·î¤è¤êÁ´¤Æ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·µ¬Äó¶¡¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹ÔÄó¶¡´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤¿Îß·×¤Îºï¸º»þ´Ö¤ÏÌó47Ëü»þ´Ö(*2)¤òÄ¶¤¨¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Îß·×20ËüÉô¡£¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®¡£
2023Ç¯6·î¤ÎÀè¹ÔÄó¶¡³«»Ï¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤¿ººÄê½ñ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý²Ã¤·¡¢Îß·×20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖººÄê½ñºîÀ®¡×¤Î½Å¤¤ÉéÃ´¤Ç¤¹¡£½¾Íè¡¢¼þÊÕ»öÎã¤Î¼ý½¸¤ä¥Çー¥¿¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢ÂÎºÛ¤ÎÄ´À°¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ä¥Ê¥¬¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óººÄê¡Ù¤Ï¡¢Speee¤¬»ý¤ÄËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ÈÄ¾´¶Åª¤ÊUI¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²þÁ±¡£Àè¹ÔÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³ÊÄó¶¡Á°¤«¤é°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÇÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£47Ëü»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
ºï¸º¤µ¤ì¤¿47Ëü»þ´Ö¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¡¦µ¬ÌÏ¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
- ±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥ê¥½ー¥¹¡§ ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¡¢Ìó242¿ÍÊ¬¤ÎÇ¯´ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉ¤Å¨¡£(*3)
- ¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ø¡§ Ã±¤Ê¤ë»þÃ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ò¸ÜµÒ¤Ø¤Î¼ê¸ü¤¤¥Õ¥©¥íー¤äÆâ¸«Æ±¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Çä¾å¤²¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë±Ä¶È³èÆ°¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/14788/table/275_1_a7e4805ac78f7f57c1869b81888f9a9a.jpg?v=202601230951 ]
¢£Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ¼
2023Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÉô¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ØÀè¹ÔÅª¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï
¡ÖÈ¿¶Á¤ò¼«Æ°¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç³°½ÐÀè¤«¤é¤Ç¤â·ÈÂÓÃ¼Ëö¤ÇººÄê½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¶â³Û¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢Ë¬ÌäÎ¨¡¦ÇÞ²ðÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÉÊ¼Á¤äÎÌ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿ººÄê½ñ¤Ç¡¢ÃÏ¾ìÂç¼ê¤äºâÈ¶´ë¶È¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¤Ë¤âÉé¤±¤º¤ËÇÞ²ð¤¬¼è¤ì¤¿¡×
¤È¤ÎÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Ä¥Ê¥¬¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óººÄê¤Ï¡¢Îß·×20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëººÄê¥Çー¥¿¤ÈÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¼Á¤Î¹â¤¤¼è°úÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊººÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºï¸º¤·¤¿»þ´Ö¤ò¸ÜµÒÀÞ¾×¤Ê¤ÉËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤ÀÜµÒ¤äÄó°Æ³èÆ°¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Æ¼Ò¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(*1) ¤´ÍøÍÑÃæÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÎß·×¤Ç¤Î¼ÂÀÓººÄê½ñºîÀ®¿ô
(*2)ÉÔÆ°»ºÃç²ð¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1·ï¤ÎººÄê½ñºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ150Ê¬¡Ê120～180Ê¬¡Ë¡£¥Ä¥Ê¥¬¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óººÄê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îºî¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ7.5Ê¬¡Ê～10Ê¬¡Ë¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÃ»½Ì¡£ »»½Ð¼°¡§(150Ê¬ - 7.5Ê¬) ¡ß200,000Éô = 28,500,000Ê¬¡Ê475,000»þ´Ö¡Ë
(*3) Ç¯´Ö¶ÐÌ³Æü¿ô245Æü¡¢1Æü8»þ´ÖÏ«Æ¯¡Ê·×1,960»þ´Ö/Ç¯¡Ë¤È¤·¤Æ»»½Ð
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥Ä¥Ê¥¬¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óººÄê
Äó¶¡·ÁÂÖ¡¡¡§SaaS¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥×¥ê¡Ë
¼ç¤Êµ¡Ç½¡¡¡§AIººÄê½ñºîÀ®¥Äー¥ë
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSpeee¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Speee¤Ï¡¢¡Ö²ò¤¿Ô¤¯¤¹¡£Ì¤Íè¤ò°ú¤¤è¤»¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê»ö¶È³«È¯¤ÎÏ¢º¿¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¶âÍ»DX»ö¶È¡¢¥ì¥¬¥·ー»º¶ÈDX»ö¶È¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
