¡ÚµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡ÛÊªÎ®»ÜÀß³«È¯ÍÑÃÏ¤Î¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡²â¥ö´Ø¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÏËÜ¹¬»ÎÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¤Î³«È¯ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¼èÆÀ¤ÎÌÜÅª
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2030Ç¯¤Î¥Õ¥í¥óµ¬À©¤Ë¸þ¤±¤¿ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¡¢¤ª¤è¤Ó2024Ç¯ÌäÂê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡¢½¢¶È¼Ô¤Î¹âÎð²½Åù¤ÎÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤ª¤è¤ÓÎäÅà¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤Î³«È¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLOGI FLAG¡Ù¤Î³«È¯ÍÑÃÏ¤ò¡¢¿·¤¿¤ËÈÎÇäÍÑÉÔÆ°»º¤È¤·¤Æ¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥ËÜÊª·ï¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/48076/table/359_1_b7863aaf36ecd44c2c40a35a7fa52445.jpg?v=202601230951 ]
3¡¥¼è°úÀè¤ª¤è¤Ó¼è°ú²Á³Ê
¡¡¼è°úÀè¤ª¤è¤Ó¼è°ú²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¼è°úÀè¤È¤Î¼éÈëµÁÌ³·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤È¼è°úÀè¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢µºÜ¤¹¤Ù¤»ñËÜ´Ø·¸¡¢¿ÍÅª´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â°À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
4¡¥º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡2026Ç¯8·î´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼ÒÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢Åö¼ÒÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊªÎ®»ÜÀß³«È¯Í½ÄêÊª·ï°ìÍ÷
¢£ÊªÎ®»ÜÀß´ûÂ¸Êª·ï°ìÍ÷
¢£ÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¼ÂÀÓ¡Ê½×¹©ºÑÊª·ï¡Ë
¡¡ÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://logiflag.com/
¡¡LOGI FLAG¤Ï¡¢²â¥ö´Ø¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁÒ¸Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¡¦¾ï²¹¤Î3²¹ÅÙÂÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤äÎäÅà¼«Æ°ÁÒ¸Ë¡¢HAZMATÁÒ¸Ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÊªÎ®µòÅÀ¤ò³ÆÃÏ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç³§ÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØLOGI FLAG¡Ù¤Ï¡¢²â¥ö´Ø¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ ¼Ò Ì¾¡§²â¥ö´Ø¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
Àß Î©¡§2011Ç¯9·î
Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÏËÜ ¹¬»ÎÏº
ËÜ ¼Ò¡§¢©100-0013 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ ²â¤¬´Ø¥³¥â¥ó¥²ー¥ÈÀ¾´Û28³¬
»ñ ËÜ ¶â¡§485²¯86É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë¢¨2025Ç¯11·îËöÆü¸½ºß
½¾¶È°÷¿ô¡§349Ì¾¡ÊÃ±ÆÈ¡Ë¢¨2025Ç¯8·îËöÆü¸½ºß
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÊÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¡¢¥Û¥Æ¥ë³«È¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ÜÀß³«È¯¡¢³¤³°»ö¶È¡Ë