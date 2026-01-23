¼óÅÔ·÷ÄÂÂß»Ô¾ìÆ°¸þ¡§CRIX»ØÉ¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌÊ¬ÀÏ
ÆüËÜ¾ðÊó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔÂ¼ ÅÔÍº¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ¾ðÊó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡×¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4054¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÄÂÂßÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëCRIX»ØÉ¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åìµþ23¶è¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅö¼ÒÄ´¤Ù¡£
¢¨¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤¬ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í¸ýÎ®Æþ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ23¶è¤Ç¤â¥¢¥Ñー¥È¤Ï¶ìÀï
¡ÚÅìµþ23¶è¡Û
¡¡Åìµþ23¶è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë -¤Î¶õ¼¼Î¨¤¬Á°·î¤«¤é¶Ï¤«¤Ë°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«¤È¤Ï¤¤¤¨¶õ¼¼Î¨¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñー¥È¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌÌÀÑÂÓ¤Î¶õ¼¼Î¨¤Î²þÁ±¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þÁ±Éý¤Ï¶Ï¤«¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñー¥È¤ÏÊ¿¶Ñ»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¡Ê°Ê²¼¡¢»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¡Ë¤Î¾å¾º¤â¾®Éý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¸ýÎ®Æþ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ23¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶õ¼¼Î¨¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÌÌÀÑÂÓ¤Ç²þÁ±¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¡µë²á¾êµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ëÃ±¿È¼Ô¸þ¤±¤Î0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢20-30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Î¾å¾º¤Ï¾®Éý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤±¤Î30-50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ°·îÈæ¡Ü0.34¡ó¡¢²ÈÂ²¸þ¤±¤Î50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë -¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Î¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ°·îÈæ¡Ü0.29¡ó¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÆàÀî¸©¡Û
¡¡Àîºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦¤Ë¡¢Á´ÌÌÀÑÂÓ¤Ç¶õ¼¼Î¨¤Î²þÁ±¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤ÏÁ´ÌÌÀÑÂÓ¤ÇÁ°·îÈæ²¼Íî¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤â0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢30-50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÇÁ°·îÈæ²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤¬Á°·îÈæ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î20-30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë -¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¤Î¹â¤¤Êª·ï¤¬·É±ó¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤Æ¶õ¼¼¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌÀÑÂÓ¤Ç¶õ¼¼Î¨¤Î²þÁ±¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¡µë¤¬Â¿¤¤Ã±¿È¼Ô¸þ¤±¡Ê0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢20-30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ÏÁ°·îÈæ²¼Íî¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°·îÈæ²£¤Ð¤¤¤«¤éÈùÁý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÂÎÁ²þÄê¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Ï2018Ç¯1·î¿å½à¤ò¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¤«¤é¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¿È¼Ô¸þ¤±¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¶¡µëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤±¡Ê30-50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¡¢²ÈÂ²¸þ¤±¡Ê50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë -¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÂÎÁ²þÄê¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Úºë¶Ì¸©¡Û
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï¥¢¥Ñー¥È¤ÎÃ±¿È¼Ô¸þ¤±¡Ê0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢20-30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î20-30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Ç¶õ¼¼Î¨¤¬Á°·îÈæ¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤±¡Ê30-50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¡¢²ÈÂ²¸þ¤±¡Ê50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë -¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦¤Ë¶õ¼¼Î¨¤¬Á°·îÈæ°²½¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÌÌÀÑ¤Î¶¹¤¤Ã±¿È¼Ô¸þ¤±¡Ê0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤Ç¤â¶õ¼¼Î¨¤¬Á°·î°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñー¥È¤Î50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë -¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Ï²¼Íî·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2018Ç¯1·î¿å½à¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´²óµ¢¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Î©ÃÏ¤Î°¤¤Êª·ï¤¬·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌÌÀÑÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦¤Ë»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÅìµþ23¶è¤«¤é¤Î»þ´Öµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ûÍ×¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀéÍÕ¸©¡Û
¡¡ÀéÍÕ¸©À¾Éô¡ÊÇð»Ô¡¢¾¾¸Í»Ô¡¢Î®»³»Ô¡¢²æÂ¹»Ò»Ô¡¢»ÔÀî»Ô¡¢±º°Â»Ô¡¢½¬»ÖÌî»Ô¡¢Á¥¶¶»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î30-50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ò½ü¤¤¤Æ¶õ¼¼Î¨¤¬Á°·îÈæ¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ÎÁ´ÌÌÀÑÂÓ¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÇÁ°·îÈæ²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄÂ¤Î¹â¤¤Êª·ï¤¬·É±ó¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤Æ¶õ¼¼¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Ñー¥È¤Î50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë -¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÂÎÁ¤Ï2018Ç¯1·î¿å½à¤ò¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î¼å¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î0-20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê³°¤ÎÌÌÀÑÂÓ¤Ç¤Ï½çÄ´¤ËÄÂÎÁ²þÄê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£2025Ç¯11·î¤Î¶õ¼¼Î¨¤ÈÊ¿¶Ñ»ÙÊ§ÄÂÎÁ¤ª¤è¤ÓÁ°Ç¯Æ±·îÈæ
¢£¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
ËÜµ»ö¤ËµºÜ¤ÎÅìµþ23¶è¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»¥ËÚ»Ô¡¢ÀçÂæ»Ô¡¢ÅìµþÅÔ²¼¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢Àîºê»Ô¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÀéÍÕ¸©À¾Éô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¡¢Âçºå»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¡Û¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸«¤ë :
https://www.n-create.co.jp/pr/column/crix/create-chintai-index-29/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=crix202511
¢£CRIX¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈÄÂÂß½»Âð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Ï
CRIX¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¹¡§Create Rental housing Index¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¥Çー¥¿(¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿)¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¡¢ÄÂÎÁ¡¦¶õ¼¼¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ÉÍý¥Çー¥¿¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î´ÉÍý¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
¡¦¡Ú¶õ¼¼Î¨¡Û¡¢¡ÚÊ¿¶ÑÄÂÎÁ¡Û2¼ïÎà¤Î·î¼¡»þ·ÏÎó¥Çー¥¿
¡¦Á´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¶èÄ®Â¼¤ò¥«¥Ðー
¡¦´Ö¼è¤êÊÌ¡¢¾²ÌÌÀÑÊÌ¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
»þ·ÏÎó¥°¥é¥Õ¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ç¤ÎÊÑ²½Î¨¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëBI¥Äー¥ë¤ä»ñÎÁ¤â¤´Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¾ðÊó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¾ðÊó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎIT¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ31Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤äIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¾ðÊó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡| Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4054¡Ë
½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¾åÄ®13³¹¶è18¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÔÂ¼ ÅÔÍº
URL¡§https://www.n-create.co.jp/