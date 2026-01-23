¥Õ¥éー¡¢TechGALA Japan 2026¤Ë½ÐÅ¸
¥Õ¥éー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ºê¾»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥éー¡×¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î27Æü～28Æü¡¢¡ÖTechGALA Japan 2026¡×¡Ê¼çºÅ¡§Central Japan Startup Ecosystem Consortium¡Ë¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
TechGALA Japan 2026 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îº×Åµ¡ÖTechGALA¡×¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¼Ò²ñÁÏÂ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅöÃÏ°è¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢±§Ãè»º¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÂÎ¸³¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¹Á´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TechGALA¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë³î¤ÄºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¼±¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âÂ³¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸òÎ®¤È³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£TechGALA¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òÂç¤¤¯ÀÚ¤êÂó¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ø¼°HP¤è¤ê°úÍÑ¡§https://event2026.techgala.jp/module/web_page/370509/0
³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)～1·î29Æü(ÌÚ)
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://techgala.jp/
³«ºÅ¾ì½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¡±ÉÃÏ¶è¡¦ÄáÉñÃÏ¶è
²ñ¾ì¡§ÃæÆü¥Ûー¥ë&¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¥Í¥¯¥¹¥¿¥Ó¥ë¡¢¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹ Æî´Û¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¥Ó¥ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢STATION Ai
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://event2026.techgala.jp/module/web_page/373899/0
¥Õ¥éー¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)～1·î28Æü(¿å)
¾ì½ê¡§¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯
ÆâÍÆ¡§¥Õ¥éー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ä¥¢¥×¥ê»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖApp Ape¡Ê¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥¤¥×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥éー¤Ï¡Ö¥Ò¥È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¸µ¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Õ¥éー¤¬»ý¤Á¤¦¤ëÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÎÎ°è¤Ç¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¡¦´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÀïÎ¬¹½ÃÛ¤«¤é¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦¥°¥íー¥¹¤Þ¤Ç¡È¥ï¥ó¥Áー¥à¡É¤ÇÈ¼Áö¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°èÁ´ÈÌ¤ÇÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ÝÂê²ò·è¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çð¤ÎÍÕËÜ¼Ò¤È¿·³ãËÜ¼Ò¤ÎÆóËÜ¼ÒÂÎÀ©¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÊý¤ÎÆÃÄ¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿·Ð±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥éー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§
¡ÚÇð¤ÎÍÕËÜ¼Ò¡ÛÀéÍÕ¸©Çð»Ô¼ã¼Æ178ÈÖÃÏ4 Çð¤ÎÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹148³¹¶è2 KOIL
¡Ú¿·³ãËÜ¼Ò¡Û¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èºû¸ý1ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ PLAKA2 NINNO
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ºê ¾»Ê
ÀßÎ©Æü¡§2011Ç¯11·î15Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§387A¡Ë
URL¡§https://www.fuller-inc.com/
ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¹ÊóÃ´Åö¡¦Æü±Æ pr@fuller.co.jp