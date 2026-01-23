¡Ú°ì·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÛµÜ¾ë¸©·Ù»¡ËÜÉô¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ò¼øÍ¿
ÈÓÅÄ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë°ì·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙ¸ý ÃéÈþ¡¢°Ê²¼¡¢°ì·úÀß¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËµÜ¾ë¸©¤Ë¤ª¤±¤ë·º»ö·Ù»¡³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©·Ù»¡ËÜÉô¡Ê°Ê²¼¡¢µÜ¾ë¸©·Ù¡Ë¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÉ½¾´¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì·úÀß¤¬µÜ¾ë¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¡¢·±Îý´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ª¤è¤Ó·º»ö·Ù»¡³èÆ°¤Î±ß³ê¤Ê¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·º»ö·Ù»¡¸ùÏ«¼Ô´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤ÎÍÍ»Ò¡Ê±¦¡§°ì·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò ÅìËÌ»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹ Ê¼Æ£ ·û¼£¡Ë
É½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
µÜ¾ë¸©¤ò´Þ¤àÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊ¼Æ£ ·û¼£¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢µÜ¾ë¸©·Ù»¡ËÜÉô¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Åö¼Ò¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼óÅÔ·÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¡¢ÈÈºá¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÜ¾ë¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÈÈºá¤ÎÍÞ»ß¤ä¡¢Ëü°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿·Ù»¡³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï2022Ç¯¤è¤ê¡¢·Ù»¡·±Îý¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤ê»ö°Æ¤Ê¤É¤Î½ÅÂç»ö°Æ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ù»¡³èÆ°¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¤ä¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´óÍ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÜ¾ë¸©¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì·úÀß²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§°ì·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙ¸ý¡¡ÃéÈþ
ËÜ¡¡¼Ò¡§¢©171-0022¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5 Æ£µ×¥Ó¥ëÅì5¹æ´Û
Àß¡¡Î©¡§1967Ç¯2·î13Æü
»ñËÜ¶â¡§32²¯9,800Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¬¾ù¸Í·ú½»Âð
https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/
ÃíÊ¸½»Âð
https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/
¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/
¥¢¥»¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊÅê»ñÍÑ¸Í·úÄÂÂß¡¦ÅÚÃÏÍ¸ú³èÍÑ¡Ë
https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥×¥é¥¹⁺
https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/lease-back-plus/