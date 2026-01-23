DGDV¡¢AIºÎÍÑ¿Í»ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎCAPER¤Ë¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥êー¥É½Ð»ñ
DG Daiwa Ventures¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç ½ß°ì¡¢Â¼ÅÄ ¾¡°Â¡¢°Ê²¼¡ÖDGDV¡×¡Ë¤Ï¡¢AIºÎÍÑ¿Í»ö¡ÖOpenSeek¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCAPER¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³²¼ ½Ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖCAPER¡×¡Ë¤Ë¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CAPER¤Ï¡ÖAI¤¬¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤Ï¶µ°é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢ºÎÍÑÍ×·ï¤ÎÀ°Íý¤«¤é¸õÊä¼ÔÃµº÷¡¢´Ø·¸¹½ÃÛ¡Ê¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëAIºÎÍÑ¿Í»ö¡ÖOpenSeek¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÂ¨ÀïÎÏºÎÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Æ±°ì¥Á¥ã¥Í¥ëÆâ¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¡¢½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê£¿ô¾ðÊó¥½ー¥¹¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤ÎÈ¯·¡¤È¡¢¸õÊä¼Ô¤¬Å¾¿¦¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÁ°ÃÊ³¬¤«¤é´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í―¥Á¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DGDV ¤Ï¡¢CAPER¤Î·Ð±Ä¥Áー¥à¤ÎÅ¥½¤µ¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¾ðÇ®¡¦¶È³¦¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼Â±¿ÍÑ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¼Â¹ÔÎÏ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖOpenSeek¡×¤¬ºÎÍÑ¤Î¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë³Ø½¬¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤Ï¡¢ËÜÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÇ®¡¦¶È³¦ÃÎ¸«¡¦¼Â¹ÔÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿CAPER¤Î·Ð±Ä¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Î·Ç¤²¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ CAPER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCAPER
ÀßÎ©¡§2022Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³²¼ ½Ó
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AIºÎÍÑ¿Í»ö¡ÖOpenSeek¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
WEB¡§https://caper.co.jp/
¢£DGDV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DGDV¤Ï¡¢¥·ー¥É¤ª¤è¤Ó¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¶¦Æ±Åê»ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦ºÅÅù¤òÄÌ¤¸¡¢ËÌÊÆ¤ä¤½¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¥È¥Ã¥×Åê»ñ²È¤È¿¼¤¯Ï¢·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DGDV¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÊ¬Ìî¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DGDV¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://dg-daiwa-v.com/