¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡Û1·î14Æü³«ºÅ¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡×¤ËÈ¼¤¦Æ°²è¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎºÙÃ«¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢ÊÝÍ¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑÀïÎ¬¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤¿Â¾¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤¬°Ê²¼¤è¤ê¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.³«ºÅ³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=OCQ-a_ihij4 ]
»ñÎÁ¡§https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf(https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf)
¹Ö±é¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯
£².ÀâÌÀ²ñÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤È°ñ¾ë¸©¤ÇËè½µ174ËüÀ¤ÂÓ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëÌµÎÁ¤ÎÃÏ°è¾ðÊó»æ¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¢¥»¥Ã¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖStrategic Plan¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È41Ç¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÛÉÛÌÖ¤ä±Ä¶ÈÌÖ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¹ñ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑÀïÎ¬¤ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àï½Ñ¡¢°Ê²¼¤Î¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÌµÎÁ»æÌÌ·ÇºÜ¤«¤é¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¥Çー¥¿¤ÎÁÏÂ¤¡ßAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡ÊÆÃµö¼èÆÀ¡Ë
¡Ê2¡Ë¾©³Ø¶âÊÖºÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡Ê3¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ßµ»ö¤Ë¤è¤ë¹¹ðÈñÁÏ½Ð·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡Ê4¡Ë¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¹½ÃÛ
¢¨ËÜÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäÇãÅù¤ò¿ä¾©¡¦´«Í¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£³. ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê´ë¶È»ñ»º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼´¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ÎÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó7,000¼Ò¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËËè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢ÀìÂ°¤ÎÇÛÉÛ°÷¤Ë¤è¤ê174ËüÀ¤ÂÓ¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè41Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛÉÛ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¶å¤Ä¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÉôÊ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©³°¤«¤é¸©Æâ¤Ø¡¢¤Þ¤¿¸©Æâ¤«¤é¸©³°¤Ø¤È²ÁÃÍ¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¥·ー¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¸©Æâ¤Ç²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¿Þ¤ë¡Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¤Î2¤Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖStrategic Plan¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É2164¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©276-0020¡¡ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¾¡ÅÄÂæËÌ1-11-16 VH¾¡ÅÄÂæ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1984Ç¯8·î28Æü
URL¡¡ ¡§ https://chiikinews.co.jp
IR¥µ¥¤¥È¡§ https://ir.chiikinews.co.jp/
