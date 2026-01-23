¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥é¡¢È¡´ÛODM¥»¥ó¥¿ー¤ò³«Àß
¥ß¥Ê¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡§¼ã»³·òÉ§¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6862¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥Ê¥ÈHD¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥é¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢ODM¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦À½Â¤¥Õ¥í¥¢¤Î³ÈÄ¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î26ÆüÉÕ¤ÇÆ±¼ÒËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÈ¡´Û»ÔÆâ¤Ë¡ÖÈ¡´ÛODM¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¿·µ¬³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¡´ÛODM¥»¥ó¥¿ー¤Î³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢È¡´Û¡¦»¥ËÚ¡¦±§ÅÔµÜ¡¦²£ÉÍ¡¦Âçºå¤ÎÁ´¹ñ5µòÅÀÂÎÀ©¤¬¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥é¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¾Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¢»îºî¡¢ÎÌ»º¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦ODM¡ÊOriginal Design Manufacturing¡Ë¡¿EMS¡ÊElectronics Manufacturing Services¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë²èÎ©°Æ¤«¤éÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎÅª¤ËÃ´¤¦¤³¤È¤Ç³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ä»º¶Èµ¡´ïÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÈ¡´ÛODM¥»¥ó¥¿ー³«Àß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥é¤ÏÀ½ÉÊ¶¡µëÎÏ¤ÎÁý¶¯¤È¹©Äø´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢°åÎÅµ¡´ï¤äÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É»º¶Èµ¡´ï¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
È¡´ÛODM¥»¥ó¥¿ー¤Î³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥é¤Î»ö¶È´ðÈ×¶¯²½¡¢¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ê¥ÈHD¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã È¡´ÛODM¥»¥ó¥¿ー¤Î³µÍ× ¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/116037/table/41_1_e41adf0bbd61948e36236baaa80c540c.jpg?v=202601230951 ]