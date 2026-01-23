IMA³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥«¥Ðー¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢TOKYO SUTEAMºÎÂò»ö¶È¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµþÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï
IMA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³¤Ìî·Å¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥«¥Ðー¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ûµ×ÊÝÂóËà¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡ÖTOKYO SUTEAM¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¨Äê»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤ÏËÜºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹»Ô¾ì¤Ç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµþÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡¢£±.»ö¶È²¾Àâ¤Î¹½ÃÛ¡¢£².¸½ÃÏ¤Ç¤Î»Ô¾ì¸¡¾Ú¡¦¥Ñー¥È¥ÊーÁÏ½Ð¡¢£³.¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¤äÅê»ñ²È¤È¤ÎÀÜÂ³¤òÃÊ³¬Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¶¦ÁÏ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGlobal South Co-Creation Program¡ÊGSCP¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
IMA³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥«¥Ðー¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¸½ÃÏ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·×²èºöÄê¤«¤é¡¢»ö¶È²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°Åù¤ò´Þ¤á¤¿È¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
- ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î～10·î¡ÊÌó7¤«·î´Ö¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¸½ÃÏÄ´ººÈñÍÑ¤È¤·¤Æ1¼Ò¤¢¤¿¤êºÇÂç50Ëü±ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§ÅìµþÅÔÆâ¤ËµòÅÀ¤òÍ¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÐµ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×10¼ÒÄøÅÙ
¥¨¥ó¥È¥êーÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨±þÊç½ç¤Ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÊç½¸¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tokyo-globalsouth.studio.site/
¢£ ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
- 2026Ç¯4·î～5·î¡§»ö¶È·×²è¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¢¹ñÆâ»öÁ°Ä´ºº¡Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ê¥µー¥Á¡Ë
- 2026Ç¯6·î～7·î¡§¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÃÏÄ´ºº
- 2026Ç¯8·î～9·î¡§¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¸¡Æ¤ ¡¢PoCÀß·×¡¢MOUÄù·ë¡¢»ö¶È²½¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷»Ù±ç
- 2026Ç¯10·î～¡§À®²ÌÈ¯É½¡Ê¥Ç¥â¥Çー¡Ë¼Â»Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ ¸øÊçÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î±þÊç¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¸øÊçÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³µÍ×¤ä»Ù±çÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È»öÎã¤Î¾Ò²ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️³«ºÅÆü»þ
¡¦2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë19:00～20:00
¡¦2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～20:00
¢¨Î¾Æü¤È¤âÆ±ÆâÍÆ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²Ã¿½¹þ¡§https://tokyo-globalsouth.peatix.com/view
¢£ ±¿±ÄÂÎÀ©
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÅê»ñ¡¦»ö¶ÈÈ¼Áö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ö¥¢¥ó¥«¥Ðー¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡ÖIMA¡×¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥«¥Ðー¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥«¥Ðー¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¤¥ó¥ÉÅù¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜµòÅÀ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£Îß·×36¼Ò¤ËÅê»ñ¤·¡¢Åê»ñÀè¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¡ÊPoC¡¦JV¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ±´Ö¼çÆ³¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»ë»¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦»ö¶È²½»Ù±ç¤ò¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÏ¢·È¤·À©ÅÙ²½¡£¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¡ßÀ®Ä¹»Ô¾ì¡×¤ËÄ©¤àµ¯¶È²È¤ÈÅÔÆâ´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¤òÅìµþ¤«¤é²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦IMA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IMA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Öº£¤ò¤«¤¤Þ¤¼¤í¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥»¥¯¥¿ー¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¶¦ÁÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢»ö¶È³«È¯¤ÎÈ¼Áö¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
IMA³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³¤Ìî ·Å
ÀßÎ©¡§2020Ç¯3·î18Æü
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1ÃúÌÜ 20-10 ¥µ¥ó¥é¥¤¥º»³À¾¥Ó¥ë4³¬
URL¡§https://ima-inc.world/
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§Sustainable Food Asia³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥«¥Ðー¥É¥Õ¥¡¥ó¥É
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ûµ×ÊÝ ÂóËà
ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î26Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2ÃúÌÜ7-13
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹ÃÏ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¤ª¤è¤Ó»ö¶È³«È¯»Ù±ç
URL¡§https://uncoveredfund.com/
Ìä¹ç¤»Àè¡§info@uncovered-fund.com
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
IMA³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://ima-inc.world/