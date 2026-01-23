¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¡ÖH.C.R.2026 Âè53²ó¹ñºÝÊ¡»ãµ¡´ïÅ¸¡õ¥Õ¥©ー¥é¥à¡×½ÐÅ¸¼Ò¤òÊç½¸Ãæ¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÊÝ·òÊ¡»ã¹Êó¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢53²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÊ¡»ãµ¡´ïÅ¸¡õ¥Õ¥©ー¥é¥à( https://hcr.or.jp/ )¤Î½ÐÅ¸¼õÉÕ¤ò2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
H.C.R.2026¡¡½ÐÅ¸´ë¶ÈÊç½¸
¡Ú½ÐÅ¸¼Ò¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)17:00¤Þ¤Ç
(WebÅ¸¤Ï2026Ç¯5·î29Æü(¶â)¤Þ¤Ç)
¡Ú²ñ´ü¡Û
2026Ç¯10·î7Æü(¿å)～9Æü(¶â)Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì1,2,3,7,8Å¸¼¨¥Ûー¥ë
¢¨Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Î²þ½¤¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢²ñ¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸ÊýË¡¡¦ÎÁ¶â¡Û
340,000～370,000±ß(ÀÇÈ´)¡¿1¾®´Ö¡¡¢¨½ÐÅ¸ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
200,000±ß(ÀÇÈ´)¡¿WebÅ¸¤Î¤ß
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¢
https://hcr.or.jp/company/
H.C.R.¤Ï¡¢1974Ç¯¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÊ¡»ãµ¡´ï¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ò´Þ¤à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¢¼«Î©À¸³è¡¢¥±¥¢¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÊ¡»ãµ¡´ï¤Î¼ÂÅ¸¼¨¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ç53²óÌÜ¤È¤Ê¤ëH.C.R.2026¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò°·¤¦¥»¥ß¥Êー¤ä¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¢¸½¾ì¿¦°÷¸þ¤±¤ÎÀìÌç¹ÖºÂ¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡»ã¤Î¡È¥Õ¥©ー¥é¥à¡É¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½³È½¼¤È¡¢Áí¹çÅª¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍ¶Ã×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¤¬¼è¤ê°·¤¦Ê¡»ãµ¡´ï¤Î¼þÃÎ¤Îµ¡²ñ¡¢¤Þ¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸òÎ®¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊ¡»ãµ¡´ï´ØÏ¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´½ÐÅ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û½ÐÅ¸¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤ØÆ°²è¤È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºîÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
H.C.R.¤Î³«ºÅ°Õ¿Þ¤ä½ÐÅ¸¥á¥ê¥Ã¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û
https://youtu.be/0Y1VMasTz2M
H.C.R.2026¾Ò²ðÆ°²è
¡Ú¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Û
https://hcr.or.jp/data/hcr2026_exhibitor_pamphlet.pdf
H.C.R.2026¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡û½ÐÅ¸¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤ò¡¢Æ°²è¤ÇÅö»öÌ³¶É¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨H.C.R.³µÍ×¡¢½ÐÅ¸ÊýË¡¡¢½ÐÅ¸·Á¼°¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://youtu.be/vr1b_w53xjc
¡û½ÐÅ¸Í×¹àÅù¤Î»ñÎÁ¤ò²¼µH.C.R.Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://hcr.or.jp/company/
¡ûH.C.R.2025¤Î¼ÂÀÓ
Íè¾ì¼Ô¿ô¡¡¡¡¡¡¡§121,137Ì¾
½ÐÅ¸´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡§414¼Ò(¹ñÆâ361¼Ò¡¢³¤³°53¼Ò)
¡ãÍè¾ì¼ÔÂ°À¡ä
H.C.R.2025¡¡Íè¾ì¼ÔÂ°À¥°¥é¥Õ
¡ûH.C.R.2025¤Î¼Ì¿¿
H.C.R.2025 ²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
H.C.R.2025 »î¾è¡¦»îÍÑ¤ÎÍÍ»Ò1
H.C.R.2025 »î¾è¡¦»îÍÑ¤ÎÍÍ»Ò2
¡ã¾ðÊóÈ¯¿®¥µー¥Ó¥¹¡ä
H.C.R.¸ø¼°HP
https://hcr.or.jp/
H.C.R.¸ø¼°X
https://x.com/hcr_since1974
ÊÝ·òÊ¡»ã¹Êó¶¨²ñ ¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/hcrjapan
¡ã°ìÈÌ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
H.C.R.»öÌ³¶É(°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÊÝ·òÊ¡»ã¹Êó¶¨²ñ)
Email¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ info@hcrjapan.org
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 03-3580-3052
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»»þ´Ö¡§ Ê¿Æü9:30～17:30(12:00～13:00¤ò½ü¤¯)