¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³Ø¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÈÓÄÍ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥¤¥¤¥Å¥«¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÊÝ°é²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¡¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³ØÁí¹çÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡üÊÝ°é²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢Æüº¢¤Î¼ø¶È¤ä¼Â½¬¡¦Îý½¬¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¾ì¡ü³ØÀ¸¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢¾ðÇ®¤ÈÁÏÂ¤À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¡üÊÝ¸î¼Ô¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¡¢¶áÎÙÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤Ê¤É¤Ë¹¤¯¸ø³«¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ°é²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Æüº¢¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ä¼ø¶È¤Ç¤Î³Ø¤Ó¡¢¼Â½¬¡¦Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¡ÖÁí¹çÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈ¯É½²ñ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¡¢¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ¤ÎÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤Ê¤É¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Âè1Éô¤Î¡Ö²»³Ú²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²»³Ú¡×¤ä¡Ö¼Âµ»±éÁÕ¡×¤Î¼ø¶È¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤ä¡¢´ï³Ú¹çÁÕ¡Ê¥Èー¥ó¥Á¥ã¥¤¥à¡¢¥®¥¿ー¡¢¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ó¡¢¿áÁÕ³Ú¡Ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³ØÉíÂ°ÍÄÃÕ±à¤ª¤è¤Ó·Ä¶½ÊÝ°é±à¡ÊÊ¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¡Ë¤Î±à»ù¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¹ç¾§¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Âè2Éô¤Î¡Ö¥ª¥Ú¥ì¥Ã¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤¬ÉñÂæÆ»¶ñ¤ÎºîÀ½¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢¡ÖÆüËÜÀÎÏÃ～°ìÀ£Ë¡»Õ¡¦¤Ä¤ë¤Î¤ª¤è¤á¤µ¤ó¡¦±ºÅçÂÀÏº～¡×¤òÇ®±é¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈ¯É½²ñ¤Ï¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾ðÇ®¤ÈÁÏÂ¤À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢¼ø¶È¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÆü»þ¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§30～16¡§00¡Ê13¡§00³«¾ì¡Ë¾ì½ê¡¡¡¡¡§ÈÓÄÍ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥¤¥¤¥Å¥«¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¡¡Ãæ¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔÈÓÄÍ14-66¡¢JRÊ¡ËÌ¤æ¤¿¤«Àþ¡ÖÈÓÄÍ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬¡Ë½Ð±é¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³Ø¡¡ÊÝ°é²Ê1¡¦2Ç¯À¸¡¡83¿Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³ØÉíÂ°ÍÄÃÕ±à¡¡Ç¯Ä¹ÁÈ±à»ù¡¡34¿Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ä¶½ÊÝ°é±à¡¡Ç¯ÃæÁÈ¡¦Ç¯Ä¹ÁÈ±à»ù¡¡25¿ÍÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§ÊÝ¸î¼Ô¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¡¢¶áÎÙ¤ÎÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤Î±à»ù¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡Ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³Ø¡¡TEL¡Ê0948¡Ë22-5726¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡ÔÂè1Éô¡Õ¡¡13¡§30～¡¡²»³Ú²ñ2Ç¯À¸¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²»³Ú¡×¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ë±éÁÕ1Ç¯À¸¡Ö¼Âµ»±éÁÕ¡×¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¡Ê¹çÁÕ¡Ë¶áµ¦Âç³Ø¶å½£Ã»´üÂç³ØÉíÂ°ÍÄÃÕ±à¡¢·Ä¶½ÊÝ°é±à¡¡±à»ù¤È¤Î¹ç¾§¡¡¤Û¤«¡ÔÂè2Éô¡Õ¡¡14¡§45～¡¡¥ª¥Ú¥ì¥Ã¥¿2Ç¯À¸¡ÖÆüËÜÀÎÏÃ～°ìÀ£Ë¡»Õ¡¦¤Ä¤ë¤Î¤ª¤è¤á¤µ¤ó¡¦±ºÅçÂÀÏº～¡×¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¶å½£Ã»´üÂç³Øhttps://www.kjc.kindai.ac.jp/