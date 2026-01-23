¥ª¥¹¥Æ¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ØOSSTEM JAPAN MEETING¡Ù¤¬À¹¶·Î£¤Ë½ªÎ»¡ª¡¡2026Ç¯¤ÏÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê
³ô¼°²ñ¼ÒOSSTEM JAPAN(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÑ Àµ¼é)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î16Æü(Æü)¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥µ¥¦¥ë¥Ûー¥ë¤Ç»õ²Ê³Ø½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ØOSSTEM JAPAN MEETING¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏOSSTEMÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»õ²Ê³Ø½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡¢³ÆÊ¬Ìî¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¤ÊÎ×¾²²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤òÅÐÃÅ¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ìó500Ì¾¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤ëÍÍ»Ò¤ä¥á¥â¤ò¼è¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢¼Áµ¿±þÅú¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
OSSTEM JAPAN MEETING¤Î²ñ¾ìÆâÉ÷·Ê
¡ÒÊ¬Ìî¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¤ÊÎ×¾²²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤òÅÐÃÅ¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¹Ö±é¡Ó
ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÀèÀ¸Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ø¾Þ¼°»þ¤ÎµÇ°»£±Æ¼Ì¿¿
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó1¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー1¤Ç¤Ï»³ËÜ»õ²Ê°å±¡¤Î»³ËÜ ¿¸Ê¿ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ê¡ÖÊñ³ç¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¥êー¤¬¤â¤¿¤é¤¹Î×¾²Åª²ÄÇ½À¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢Î×¾²¾ÉÎã¤òÄÌ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑÀ¤Èº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ì¥¯¥Á¥ãー2¤Ç¤ÏTorii Dental Office¤ÎÄ»µï Î¼ËûÀèÀ¸¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡Ö¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈÊäÄÖ～¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é³Ø¤Ö～¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÊäÄÖ¼êµ»¤ÈÒû¹ç¤ÎÉÕÍ¿¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¤ò¤´¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー3¤Ë¤ÏEM¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±üÂ¼ ¾»ÂÙÀèÀ¸¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿·»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÒû¹çºÆ¹½À®¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤òÂêºà¤Ë¶ºÀµ¼£ÎÅ¤ä¹ÅÆðÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÊäÄÖ½¤Éü¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤Êµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿Çºº¤ä¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ·×²è¤òÍ»¹ç¤µ¤»ÎÉ¹¥¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤¿¥ì¥¯¥Á¥ãー4¤Ç¤ÏÅìµþ¶äºÂ¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¶â»³ ·òÉ×ÀèÀ¸¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈÊäÄÖÀïÎ¬¡×¤òÂêºà¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢»õ²Ê°å»Õ¤ª¤è¤Ó»õ²Êµ»¹©»Î¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Í×ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¤òÄÌ¤·¤´²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó3¤ÎPre-LIVE OPE¤Ç¤Ï¡¢º£½ÐÀîÁ°ÅÄ»õ²Ê°å±¡¤ÎÁ°ÅÄ ½á°ìÏºÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖOneGuideKitµÚ¤ÓOneCasKit¤ò¤â¤Á¤¤¤¿Á´³Ü¼ê½Ñ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë2¾ÉÎã¤Î¥ª¥Ú¤ò¡¢²ñ¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¸ø³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó4¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー6¤Ç¤Ï·§ËÜ¥Ñー¥ëÁí¹ç»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄ ÌÀ¹ÀÀèÀ¸¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖMagik4¤¬Âó¤¯OSSTEM¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡×¤òÂêºà¤Ë¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¤ò¤Ä¤¦¤¸¤ÆMagik4Æ³Æþ»þ¤ÎÎ®¤ì¤äÃí°ÕÅÀ¡¢All-on-4¤È¤ÎºÇÂç¤ÎÁê°ãÅÀ¤Ç¤¢¤ë¸ÇÄêÊýË¡¤¬Î×¾²Åª°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªºÇ¸å¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー7¤Ç¤ÏµÈ¾Í»û¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹¿ ÀÊ¸ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥¦¥¹¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿³°²ÊÅª¼£ÎÅÀïÎ¬¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥íー¤Ë´ð¤Å¤¯³°²ÊÅªÀïÎ¬¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÀºÅÙ¤ÈÍ½ÃÎÀ¤ò¹â¤á¥Áー¥à°åÎÅ¤ÎÉ¸½à²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥Öー¥¹¡Ó
Ä¾ÀÜÀ½ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¼Ò°÷¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë»²²Ã¼Ô
»²²Ã¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥Öー¥¹¤ÎÉ÷·Ê
À½ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤·¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿±Ä¶È¼Ò°÷¤«¤é¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥Öー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò2026Ç¯¤ÏOSSTEM JAPANÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ÎÇ¯¡Ó
OSSTEM JAPANÁÏÎ©20¼þÇ¯µÇ°¥í¥´
2006Ç¯¤ËOSSTEM JAPAN¤¬ÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç20Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀèÀ¸Êý¤ä»õ²Ê´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤¿¤á20¼þÇ¯¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î´¶¼Õ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â7·î12Æü(Æü)¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¡ÖHIOSSEN FORUM¡×¤ò¡¢½ËÆü¤Î10·î12Æü(·î)¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎMIDLAND HALL¤Ç¡ÖOSSTEM JAPAN MEETING¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»õ²Ê°å»Õ¡¦»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¦»õ²Êµ»¹©»ÎÅù¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026 HIOSSEN FORUM¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£2026 HIOSSEN FORUM OSAKA
2026Ç¯7·î12Æü(Æü) Âçºå±Ø¡¦ÇßÅÄ±Ø¶á¹Ù¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê
2026 OSSTEM JAPAN MEETING¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£2026 OSSTEM JAPAN MEETING NAGOYA
2026Ç¯10·î12Æü(·î¡¿½ËÆü) °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎMIDLAND HALL¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒOSSTEM JAPAN
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ËÑ Àµ¼é
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©141-0021¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê4-5-37 ËÜÂ¿ÅÅµ¡¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2006Ç¯6·î23Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ »õ²ÊÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈµÚ¤Ó°åÎÅµ¡´ï¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »õ²ÊÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈÎ×¾²¶µ°é¡¢»õ²Ê°å±¡¸þSWÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 4²¯9,400Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://osstemjapan.com/