ÃæÌî¶è¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡ÊÃóÎØ¾ì´ÉÍý±¿±Ä»ö¶È¼Ô¡ËÁªÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ï»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°Æ·ï³µÍ×¡Û
¼«¼£ÂÎÌ¾¡§ÃæÌî¶è
´ÉÍý·ÁÂÖ¡§»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡Ê1´üÌÜ¡Ë
´ü´Ö¡§2026/4～2031/3¡Ê5Ç¯´Ö¡Ë
´ë¶ÈÂÎ¡§NCDÃ±ÆÈ
ÂåÉ½ÃÄÂÎ¡§-
¹½À®ÃÄÂÎ¡§-
±Ø¿ô¡§4±Ø
¸½¾ì¿ô¡§8¥õ½ê
´ÉÍýÂæ¿ô¡§5,592Âæ
¡ÚÁªÄêÍýÍ³Åù¡Û
¡¦°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¤È¡¢ÃóÎØ¾ì±¿±Ä¡¦´ÉÍý¼ÂÀÓ¤òËÉÙ¤ËÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿
¡¦¡ÖÍøÍÑ·ÁÂÖ¤Î¹©É×¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë·¸¤ëÊýºö¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤¿Äó°ÆÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿
¡¦µ¡³£²½¤Ê¤É¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÄó°ÆÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿