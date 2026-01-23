¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ï»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ú°Æ·ï³µÍ×¡Û

¼«¼£ÂÎÌ¾¡§ÃæÌî¶è

´ÉÍý·ÁÂÖ¡§»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡Ê1´üÌÜ¡Ë  

´ü´Ö¡§2026/4～2031/3¡Ê5Ç¯´Ö¡Ë  

´ë¶ÈÂÎ¡§NCDÃ±ÆÈ

ÂåÉ½ÃÄÂÎ¡§-

¹½À®ÃÄÂÎ¡§-

±Ø¿ô¡§4±Ø

¸½¾ì¿ô¡§8¥õ½ê

´ÉÍýÂæ¿ô¡§5,592Âæ


¡ÚÁªÄêÍýÍ³Åù¡Û

¡¦°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¤È¡¢ÃóÎØ¾ì±¿±Ä¡¦´ÉÍý¼ÂÀÓ¤òË­ÉÙ¤ËÍ­¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿

¡¦¡ÖÍøÍÑ·ÁÂÖ¤Î¹©É×¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ­¸þ¾å¤Ë·¸¤ëÊýºö¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤¿Äó°ÆÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿

¡¦µ¡³£²½¤Ê¤É¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ­¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÄó°ÆÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿