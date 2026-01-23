½Ð±À¿À³ÚÅßµ¨¸ø±é2026¡¡¿À³Ú¤ÈÄÀ¤àÍÛ¤Î±ã～À»ÃÏ½Ð±À¤È½Ð°©¤¦Ìë～
¡¡½Ð±ÀÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î½Ð±À¿ÀÏÃ¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÅÍè¡¢¿À¿¦¤Î¤ß¤¬¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿À»ö¤È¤·¤Æ¤Î¿À³Ú¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ±½°¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð±À¿ÀÏÃ¤òÂêºà¤ËÌÌ¤òÃå¤±¤Æ±é¤¸¤ë¿ÀÏÃ·à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤òÆ±Æü³«ºÅ¤·¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½Ð±À¿À³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¿È¶á¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±§Æá¼ê¿À³ÚÊÝÂ¸²ñ
³«ºÅÆü¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î～3·î¤ÎÂèÆóÂè»ÍÅÚÍËÆü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦2·î14Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦3·î14Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(ÅÚ)
»þ¡¡´Ö¡¡¡¡³«¾ì17¡§00¡¡³«±é17¡§30¡¡½ªÎ»18¡§30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤ÎÊý¤Ï19¡§00¤Þ¤Ç
²ñ¡¡¾ì¡¡¡¡Â¿´ì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡¡Âç¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÂ¿´ìÄ®¾®ÅÄ73
ÎÁ¡¡¶â¡¡¡¡´ÑÍ÷ÎÁ¡Ê¡Ö1,000±ßÊ¬ÍøÍÑ·ô¡×ÉÕ¡Ë5,000±ß¡¿1Ì¾¡¡¡ÊÁá³ä¡Ë4,000±ß¡¿1Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ð±À¿À³ÚÂÎ´¶ÉÕ¤¥×¥é¥ó¡¡´ÑÍ÷ÎÁ+2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á÷·ÞÉÕ¤¡¡´ÑÍ÷ÎÁ+3,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÁá³ä¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Â»ÜÆü¤Î20ÆüÁ°17:00¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï1,000±ß°ú¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÍøÍÑ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅöÆü¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î°û¿©¤äÊªÈÎ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¾ìÆâ¤ÎÊªÈÎ¤ÇÅöÆü¸Â¤êÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ú´¹·ô¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¡¢¤ª¤Ä¤ê¤Ï¤ª½Ð¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤»ÈÍÑÊ¬¤Î¸½¶â¤Ç¤ÎÊÖ¶â¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úÆÃÊÌ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÍ×»öÁ°Í½Ìó¡Ë¡¡¡¡
¡¡£±.½Ð±À¿À³ÚÂÎ´¶¥×¥é¥ó¡¡2,000±ß
¡¡¡¡¸ø±é¸å¤ËÌó30Ê¬¡¢¿À³Ú°áÁõ¤ÎÃåÉÕ¤±¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ú2ÁÈ¸ÂÄê¡Ê1ÁÈ3Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¡Û
¡¡£².Á÷·ÞÉÕ¤¡¡3,000±ß
¡¡¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÀÊ¤òÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¢¨JR½Ð±À»Ô±Ø～²ñ¾ì¡ÊÂ¿´ì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡Ë´Ö¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÆâÍÆ¤Ë¹ç¤»¤¿»þ´Ö¤Ç¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï±¿¹Ô¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¢¨ÅöÆü¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¾è¼Ö²Ä¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¡¡¡¡½Ð±À¿À³ÚÅßµ¨¸ø±é2026¡Ã½Ð±À´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¡Ú½Ð±À´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û (izumo-kankou.gr.jp)(https://izumo-kankou.gr.jp/sightseeing/16949)
¥Á¥é¥·¡ÊPDF¡Ë¡¡
https://prtimes.jp/a/?f=d135017-10-1d314236f58e872aa2d1e93b1ea7e413.pdf
½Ð±À¿À³Ú¾Ò²ðÆ°²è¡¡½Ð±À¿À³Ú¡ÊIzumo Kagura¡Ë - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=g4HD4j0B-Wc)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡Ê°ì¼Ò¡Ë½Ð±À´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡ TEL¡§0853-31-9466¡ÊÆüÍËÄêµÙ¡Ë