¡Ö2025Ç¯ÅÙ McDonald(R)️U12Åßµ¨¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥° Áª¼ê¸¢¡¦¸òÎ®¤ÎÉô¡×¤òAI¥«¥á¥é¡ÖSTADIUM TUBE Air Next¡×¤ÇÇÛ¿®
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ÀµÉÒ °Ê²¼¡¢NTTSportict¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ McDonald(R)️U12Åßµ¨¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥° Áª¼ê¸¢¡¦¸òÎ®¤ÎÉô¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÂç²ñ¡Ë¤ÎÃË½÷·è¾¡¥êー¥°¤Î»î¹ç¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÄÈÂ¼°AI¥«¥á¥é¡ÖSTADIUM TUBE Air Next °Ê²¼¡¢Air Next¡× ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«Æ°»£±Æ¤·¡¢ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡NTTSportict¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦U12¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò±ÇÁü¤ÇµÏ¿¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë´Ø·¸¼Ô¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÇ®Àï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇÛ¿®ÂÐ¾ÝÂç²ñ³µÍ×
¡¦ Âç²ñÌ¾¡§ 2025Ç¯ÅÙ McDonald(R)️U12Åßµ¨¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥° Áª¼ê¸¢¡¦¸òÎ®¤ÎÉô
¡¦ ¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ºë¶Ì¸©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ
¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ºë¶Ì¸©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡×HP¡§https://saitamabasketball.com/
¡¦ »£±ÆÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÃË½÷·è¾¡¥êー¥°
¡¦ ²ñ¾ì¡§¥¢¥¤¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥Ï¥Ã¥È½ÕÆüÉô
£²¡¥»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¡¢NTTSportict¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥«¥á¥é¡ÖAir Next¡× ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAir Next¡×¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁü²òÁüÅÙ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê±ÇÁüÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥á¥éÀßÄê¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë»£±Æ¥¹¥¿ー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢»£±Æ»þ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¤ä¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÄÉÈø¡¦¼«Æ°ÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤òµÏ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Air Next¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAir Next¡×HP¡§https://nttsportict.co.jp/serviceplan/pixellot/airnext/
£³¡¥±ÇÁüÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó»ëÄ°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜÂç²ñ¤Î»î¹ç±ÇÁü¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ÑÀïµ¡²ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î»ëÄ°·Á¼°¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://channel.stadiumtube.com/aFmgx0mSuQSz5zLkHIT4M
¡¦ ÇÛ¿®³«»ÏÆü
-»î¹çÆü¤Î ÍâÆü17»þº¢¤è¤ê¸ø³«Í½Äê
¢¨¸ø³«»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢£ »ëÄ°ÊýË¡
¡ãVOD¤Ç1¥«·î»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¡ä
-1»î¹ç¹ØÆþ¡§500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
-ÃË½÷ÊÌ¤Þ¤ë¤´¤È¹ØÆþ¢¨¡§2,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¢¨1·î25Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤ò»ëÄ°²ÄÇ½
¡ã¼ê¸µ¤Ë¥Çー¥¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥×¥é¥ó¡ÊÇÛ¿®Æü¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë ¡ä
-1»î¹ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¹ØÆþ¡§3,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤ÊÀï¤¤¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚNTTSportict ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊNTT¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¯¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÅìÌîÅÄÄ®4ÃúÌÜ15ÈÖ82¹æNTTÀ¾ÆüËÜ QUINT BRIDGE3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÂ¼ÀµÉÒ
ÀßÎ©¡§2020Ç¯4·î1Æü
HP¡§https://nttsportict.co.jp/
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
¡¦AI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¥é¥¤¥»¥ó¥¹³ÍÆÀµÚ¤Ó±ÇÁüÇÛ¿®»ö¶È
¡¦¹¹ð¡¦Êü±Ç¸¢¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¢ÈÎÇä
¡¦¾åµ¤ËÉÕÂÓ¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È Åù