¤Ê¤ª¤¶¤¤Ê¤Ê¤³¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú Muori¡Ê¥à¥ª¥ê¡Ë ¡Û¤ò¥íー¥ó¥Á¡£1/31¤è¤êÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë¤Æ½é¤ÎPOPUP¤ò³«ºÅ¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¤Ê¤ª¤¶¤¤Ê¤Ê¤³¡Ê¡÷____n.nakk¡Ë¡×¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMuori¡Ê¥à¥ª¥ê¡Ë¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë¤Æ½é¤È¤Ê¤ëPOPUP STORE¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
⸻
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/muori.official/
¸ø¼°Brand PAGE¡§https://newv.jp/pages/brand/muori
⸻
¢£Muori¤È¤Ï
Muori¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤¶¤¤Ê¤Ê¤³¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹ ¡É¤ª¼é¤ê¡É ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖÍ¾Çò¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤µ¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Muori¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡È·ë¤Ó¡É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥é¥Ã¥×¥¹¥«ー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢
¥·¥¢ーÁÇºà¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ä¥Û¥ë¥¿ー¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
⸻
¢£BRAND CONCEPT
Nurturing Quiet Confidence
- ÀÅ¤«¤Ê¼«¿®¤ò°é¤à -
»ä¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç¤²¤µ¤ÊÊÑ²½¤ä¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤ËÉþ¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢
¾¯¤·¤À¤±µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤°Ìë¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¡È¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¸å²¡¤·¡É¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Éþ¤¬¿Í¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢ËèÆü¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò/·èÃÇ¤¬¿Í¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Muori ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò/·èÃÇ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡È¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃê½Ð¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
⸻
¢£ Muori LOOK
⸻
¢£ POPUP STORE ¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
Leather Key Holder Necklace
POPUP STORE¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ
ËÜ³×ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖLeather Key Holder Necklace¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Muori¤Î¥í¥´¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹ï°õ¤·¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤Ò¤È¤ÄÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ËÜ³×¥Á¥ãー¥à¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ðー¥ê¥ó¥°¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢
¸°¤òÄÌ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¤Ï¤¢¤¨¤Æ¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¡È¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤À¤±ÆÏ¤¯¥µ¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
⸻
¢£ POPUP STORE ³µÍ×
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëPOPUP STORE¤Ç¤Ï¡¢
2026 Spring / Summer ¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢
POPUP STORE¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆüÄø
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00 - 19:00
2026Ç¯2·î1Æü ¡ÊÆü¡Ë11:00 - 17:00
¡¦²ñ¾ì
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¾å¸¶1-32-15 ÂèÆó¾®ÎÓ¥Ó¥ë3F
¡Ê¾®ÅÄµÞÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¡×±Ø ÅÌÊâ1Ê¬¡Ë
⸻
¢£ ¤Ê¤ª¤¶¤¤Ê¤Ê¤³ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
2022Ç¯¤è¤êSNS¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¡¹´¶¤¸¤¿¡ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÎØ³Ô¡É¤ò¸ÀÍÕ¤È±ÇÁü¤ÇÈ¯¿®¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¾þ¤é¤Ê¤¤¸ì¤ê¸ý¤ÈÀÅ¤«¤Ë¾ð½ï¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Ë¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤¤Â³¤±¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢
¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡ÈÀÅ¤«¤Ê¼«¿®¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼Á´¶¡¦¿§¡¦¶õµ¤´¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¼«¤é¤Î´¶À¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢0¤«¤é¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMuori¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Å¤¯¤ê¤«¤éÁÇºàÁª¤Ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÀß·×¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢½÷À¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Éþ¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
⸻
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒVIRECTO¡Ê¥ô¥£¥ì¥¯¥È¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËàÊ¸¿Î ¸øÊ¿ / Àî¸ý Íã
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3-10-27
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2023Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§°áÎÁÉÊOEM/ODM/¾®Çä¡ÊRetail¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç/SNS±¿ÍÑÂå¹Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°/¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó
https://virecto.com/
⸻
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
info@virecto.com
Ã´Åö¡§µÆÃÓ
⸻