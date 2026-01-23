¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡Û(³ô)INPEX¡Ö¿·³ãÈ¯¥Ö¥ëー¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¼Â¾Ú»î¸³ ¥×¥é¥ó¥ÈÀ½Â¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×2·î6Æü(¶â)³«ºÅ
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒINPEX¡¡ÄãÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡µ»½Ñ¿ä¿Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡Éû¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¸ÅºÂÌî ÍÎ»Ö »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¿·³ãÈ¯¥Ö¥ëー¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¼Â¾Ú»î¸³ ¥×¥é¥ó¥ÈÀ½Â¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒINPEX¡¡ÄãÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡µ»½Ñ¿ä¿Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Õ¤¯¤¸¤§
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17537(https://www.jpi.co.jp/seminar/17537?utm_source=prtimes)
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
(³ô)INPEX¡§¿·³ãÈ¯¥Ö¥ëー¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¼Â¾Ú»î¸³
¥×¥é¥ó¥ÈÀ½Â¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2026Ç¯02·î06Æü(¶â) 13:30 - 15:30
¢¨¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
³ô¼°²ñ¼ÒINPEX
ÄãÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡µ»½Ñ¿ä¿Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È
Éû¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¸ÅºÂÌî¡¡ÍÎ»Ö »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
Ç³¾Æ»þ¤ËCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄãÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸½¾õ¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ËCCUSÅù¤Ë¤è¤êCO2¤ò½èÍý¤·¤¿¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î³«È¯¤È¤½¤ÎÄã¥³¥¹¥È²½¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎäÇ®¤ÎÍøÍÑ¡¢ATR¥×¥í¥»¥¹¡¢Äã²¹¡¦Äã°µ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¢CO2¹â°µ²ó¼ý¤È¤¤¤¦Í×ÁÇµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¹Í°Æ¤·¡¢½¾ÍèË¡¤ÈÈæ¤Ù¹â¸úÎ¨¤Ç¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¥×¥í¥»¥¹¤ò¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤éºÇÂç¸Â¼Â¾Ú²ÄÇ½¤Ê»î¸³·×²è¤òÎ©°Æ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú»î¸³¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÍ¸úÍøÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥ëー¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤¤«¤é¤½¤ÎÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼Â¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÄãÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
1. Åö¼Ò¤Î³µÍ×¤ÈÄãÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
2. ¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢À½Â¤Ë¡¤È¤½¤Î²ÝÂê
¡¡(1) ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÎÆÃÄ§¤ÈÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ
¡¡(2) ¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤è¤ëÊ¬Îà
¡¡(3) ½¾Íè¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¡ÜCCUS
¡¡(4) ¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î³µÇ°
3. Çðºê»Ô¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢À½Â¤¡¦ÍøÍÑ°ì´Ä¼Â¾Ú»î¸³
¡¡(1) ¼Â»Ü¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡(2) ¼Â¾Ú»î¸³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³µÇ°¿Þ
¡¡(3) ¥×¥í¥»¥¹¹½À®
¡¡(4) ÅìÇðºê¥¬¥¹ÅÄ³µÍ×
¡¡(5) º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
4. ´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
5. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ
ÄÌ¾ï¸òÎ®¤ÎÆñ¤·¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó¼õ¹Ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê2½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§37,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Ì¾°Ê¹ß¡§32,280±ß(¼ÒÆâ¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÇÆ±»þ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç)
¢¨ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤´½êÂ°¤ÎÊý¤Ï¡¢2Ì¾¤Þ¤Ç11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ã¢¤·¡¢²ñ¾ì¼õ¹Ö¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¸ÂÄê¡£2Ì¾ÍÍ¤Î¼õ¹Ö·ÁÂÖ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17537(https://www.jpi.co.jp/seminar/17537?utm_source=prtimes)
¢¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢¹Ö»Õ¤Ø¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤ª¼è¤ê¼¡¤®¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ö»Õ¤ä¤´»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ËÂçÊÑ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê
¢©106-0047ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ5-2-32 ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë
TEL.03-5793-9761¡¡¡¡FAX.03-5793-9767
URL¡¡ https://www.jpi.co.jp
¡ÚJPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡È¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö´±¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤È¤ÎÃÎ¤Î·ü¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉßÞ§²½¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ²ÈÃÎ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´´Éô¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¾À¤µª¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£